日本の名曲を現代の感性で再構築する音楽プロジェクト Newtro より、第52弾となる最新作 『4:00A.M.』 × ena mori を、2026年5月8日（金）に公開した。 原曲「4:00A.M.」は、大貫妙子が1970年代に発表した楽曲であり、日本のシティポップを語る上で欠かすことのできない名曲のひとつ。 都会の夜を切り取った繊細な情景描写と、静けさの中に潜む感情の揺らぎは、時代を越えて多くのリスナーを魅了し続けている。 今回の「4:00A.M.」を再構築したのは、マニラ・フィリピン拠点で日本出身のシンガーソングライター ena mori ドリームポップやインディーポップを基調としたサウンドと、浮遊感のあるボーカルで注目を集め、アジアを中心にグローバルに支持を広げている。 今回のカバーでは、ena mori自身が、原曲の持つ“夜の空気”と“感情の余白”を尊重しながら、現代のリスニングの中で自然に響く形へと再構築している。 ena moriは本作について、 「ある夜、偶然この曲が流れてきて、瞬時に恋に落ちました。繊細で静かな情熱に満ちていて、まるで夜の中で秘密がほどけていくような感覚でした」と語る。 また、「これがさいごかしら」という印象的な歌詞についても 「まるで自分自身にささやくような、とても人間的な言葉」とコメントしている。 本作では、プロデューサー Tim とともにアレンジを手がけ、クラシックなシティポップの質感を残しながら、90年代のトリップホップを想起させるグルーヴへと再構築。 繊細でドリーミーな音像が、深夜の静けさと内面の感情をより立体的に描き出している。 カバーにあたっては、 「原曲の美しさを大切にしながら、自分の声と視点をそっと織り込んだ」と語り、オリジナルへのリスペクトと自身の表現のバランスを丁寧に追求している。 さらに、日本のシティポップについて 「心地よくロマンチックで、静かな時間にそっと寄り添う音楽」と語り、 本作を通じて「フィリピンのリスナーにもその魅力が届いてほしい」とコメントしている。 国や文化を越えた感性の交差によって生まれた本作は、 Newtroが掲げる“過去と現在をつなぐ音楽体験”を体現する一曲となっている。

＜ena mori コメント＞

Q：楽曲と出会ったときの印象 [ena mori] 大貫妙子さんの音楽は以前から大好きで、『SUNSHOWER』はまるで“信仰のように”聴いていました。 ある夜、「4:00 A.M.」が流れてきて、すぐに惹き込まれました。とても繊細で、静かな情熱を感じる楽曲です。 Q：再構築で意識したポイント [ena mori] 原曲のメロディや歌詞、夢のような世界観を大切にしながら、自分自身の視点を自然に重ねていきました。 アレンジでは、クラシックなシティポップから、自分のスタイルに近いグルーヴへと変化させています。 Q：楽曲から感じる情景 [ena mori] 繊細で情熱的で、どこか切ない。 薄暗いバーに置かれた赤ワインのように、静かに誰かを待っているようなイメージがあります。 Q：リスナーへのメッセージ [ena mori] この楽曲を通して、大貫妙子さんの音楽がどれほど時代を越えて響くものなのか、改めて感じてもらえたら嬉しいです。 そしてフィリピンのリスナーにも、日本のシティポップの魅力に触れてもらえたらと思います。

▼ミュージックビデオ 「4:00A.M.」× ena mori / Newtro 公開日時：2026年5月8日（金）20:00～ URL： https://youtu.be/LyI624ZKgPQ

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=LyI624ZKgPQ

＜楽曲＞

大貫妙子 「4:00A.M.」 作詞： 大貫妙子 / 作曲：大貫妙子

＜ARTIST/CREATOR＞

▼ena mori

プロフィール ena moriは、80～90年代ドリームポップやアートポップに影響を受けた幻想的かつ前衛的なサウンドで注目を集めるアーティスト。デビューアルバムは英・NMEによる Asia年間1位と5つ星評価を獲得し、フィリピン最大の音楽賞『Awit Awards』の最優秀作品賞も受賞。近年はロンドン公演やSXSWなど海外でも成功を収め、AURORAのサポートも務めるなど国際的に評価を拡大。日本でも、ハーゲンダッツ ミニカップ『ザ・ミルク』やTomgggと共に「ポカリスエット」CMソングへの楽曲起用・提供など幅広く活動。 New EP 『Ore』 On Sale X：https://x.com/enamorimusic Instagram：https://www.instagram.com/enamorimusic YouTube：https://www.youtube.com/@enamorimusic000 ▼「4:00A.M.」×Newtro キービジュアル

▼イラストレーター やべさわこ

プロフィール 2019年からイラストレーターとして活動開始。 ノスタルジックな雰囲気を好む。 X： https://x.com/_yabeeyo (@_yabeeyo) ＜コメント＞ このたびは「4:00A.M.」という名曲のMVイラストを担当させていただき、大変光栄です。 こちらの歌詞は人それぞれの感じ方がありますが、今回は夜明け前の空虚感や孤独感、男女のすれ違いなど、夜の間の刹那的な関係性を意識してイラストを描かせていただきました。

『Newtro-ニュートロ-』 アーティストやイラストレーターによって「過去(Retro)の名曲」を再構築し、「現在や未来（New）」に新しい作品として生み出す音楽プロジェクト。古き良きモノと新時代が混じり合い、新しいクリエイティブが生まれる”交差点”を中心とした「近未来都市」を舞台に、楽曲の世界観や空気感にあわせたクリエイティブを通じて世界に発信していく。 ▼公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@newtro_japan ＜INFORMATION＞ ▼Newtro YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@newtro_japan ▼X https://twitter.com/Newtro_Japan ▼TikTok https://www.tiktok.com/@newtro_japan ▼Instagram https://www.instagram.com/newtro_japan/ ▼Threads https://www.threads.net/@newtro_japan