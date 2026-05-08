アル株式会社、Podcastアドバイザーとして樋口聖典氏が顧問に就任

アル株式会社

アル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：古川健介(けんすう)、以下「アル」）は、Podcastアドバイザーとして、樋口聖典（ひぐち きよのり）氏が顧問に就任したことをお知らせいたします。樋口氏は、JAPAN PODCAST AWARDS 2019にて大賞・Spotify賞をダブル受賞した「歴史を面白く学ぶコテンラジオ」のパーソナリティであり、自身も複数のPodcast番組を運営する日本のPodcastシーンを代表するクリエイターです。

本就任により、アルが運営するPodcast番組の品質向上、新番組の開発、音声コンテンツ領域における事業戦略全般について、樋口氏の知見を活かした体制を構築してまいります。

顧問就任の概要

就任者：樋口聖典（ひぐち きよのり）

役職：Podcastアドバイザー（顧問）

樋口聖典氏について

樋口聖典氏は、株式会社BOOK代表取締役として福岡県田川市の廃校を活用した複合施設「いいかねPalette」を運営する傍ら、2018年より「歴史を面白く学ぶコテンラジオ」を開始。同番組はJAPAN PODCAST AWARDS 2019にて大賞およびSpotify賞をダブル受賞し、日本のPodcast史において大きなインパクトを残しました。

作曲家・お笑い芸人・経営者という異色のキャリアを持ち、「コテンラジオ」をはじめ「ギチの完全人間ランド」「新型オトナウィルス」「愛の楽曲工房」「LIFE TALK」「ヒューマノイド最前線」など多数のPodcast番組に出演。また、RKB毎日放送と共同で立ち上げたポッドキャスターコミュニティ「Podcast Lab. Fukuoka」のアドバイザーとして、クリエイターの育成やコミュニティ運営、番組制作のコンサルティングにも注力しており、音声コンテンツの企画・制作・運営に関する幅広い知見を有しています。

就任の背景と今後の取り組み

アルは現在、「ご神託ラジオ」（出演：箕輪厚介・古川健介）、「限界突破ライフハック」（出演：田中渓・古川健介）の2番組を運営し、Podcast事業に注力しています。

生成AIサービスの企画・開発で培ってきたクリエイティブの知見と、樋口氏が現場で積み上げてきた音声コンテンツの経験。この2つを掛け合わせ、「まだ誰もやっていないPodcast」をつくることが、今回の就任の背景です。

樋口氏には、主に以下の領域でアドバイスをいただきます。

● 既存Podcast番組のコンテンツ品質向上・リスナー拡大に向けた助言

● 新番組の企画・開発支援（樋口氏×古川健介の新番組を含む）

● Podcast関連サービスの企画支援

● 音声コンテンツ事業全般の戦略策定

なお、樋口氏と代表・古川健介による新たなPodcast番組を近日開始予定です。詳細は決まり次第お知らせいたします。

顧問 樋口聖典 コメント

「コテンラジオ」という超有名番組で聞きかじったところでは、どうやら、「過去に良しとされていたことが、今では良くないとされている」なんてことがザラにあるみたいです。

それくらい、「良い」とか「面白い」という価値観は時代によって移ろいゆくものであり、何年後に何がどう評価されているかなんて、誰も正確に予測できません。

つまり、現時点の正解を追い求めることは大切ですが、それが長期的に見ても正解だとは限りません。

その中で、僕がアルの顧問としてやれることは、「今の評価軸に囚われすぎず、とにかく色んなものをたくさん作って残しておく」ことだと思っています。

けんすうさんとの番組という形で、僕自身も新しいものを作っていきますし、

「色んな人が色んなものを自由に作って発信していけるような世界」そのものを作っていきたいです。

けんすうさんをはじめ、アルの皆さんは、クリエイティビティもスピード感も凄い。それは言うまでもありません。

でもなにより、「おかしなことを一緒に楽しみながら本気でやれる」空気感が最高です。

せっかく遊び場をいただけたので、新しい友人たちと何をして遊ぼうかと、今からワクワクしています。

代表取締役 古川健介(けんすう) コメント

樋口さんはPodcast界の先駆者でありますが、それはMCとしての凄さだけではなく、番組プロデューサー、またコミュニティ設計の天才でもあります。

Podcastは日本のメディアをよりアップデートさせる重要な要因になると思っていますが、油断をすると、他のネットメディアのようにアテンションを集めることが勝利条件になったり、有名人がファンとの接点を作るための場として機能するのみ、となってしまう可能性があります。

樋口さんと一緒にPodcastの未来を考えることで、より良いコンテンツを作りやすい環境にする、ファンとの関係性を作ることで持続的な番組作りが可能になる、などの世界を実現したいと思っています！

アルが運営するPodcast番組

ご神託ラジオ

出演：箕輪厚介、古川健介

【番組URL】

YouTube(https://www.youtube.com/@goshintakuradio)

Spotify(https://open.spotify.com/show/2thIuyUXldHzxGY6NZE4AH?si=0edadb6bf7dc435a)

pody(https://pody.jp/player/5Ue9qIQNFlBfdEQveFC5)

限界突破ライフハック

出演：田中渓、古川健介

【番組URL】

YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCWq7rGG67a1FigUacBfyzeQ)

Spotify(https://open.spotify.com/show/4CcQlw0zqIRvWsO4sR2GuV?si=747637efcc1d498e)

pody(https://pody.jp/player/ngpcDWPy6otqtyr7XYmx)

アル株式会社について

アル株式会社は、新興テクノロジーを活用することで「クリエイティブ活動が加速する世界を実現する」ことを目指す企業です。大手出版社と提携した漫画メディア・コミュニティサービス「アル」から事業をスタートし、クリエイター支援のためのサービス開発・運営、大手出版社やレコード会社をはじめとしたさまざまな企業とのアライアンス事業を実施してきました。最近では主に生成AIを活用した様々なサービスの企画・開発を行っています。

会社名：アル株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

代表者：代表取締役 古川健介

設立：2018年7月

URL：https://alu.co.jp/