青山メインランドファンタジースペシャル ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』日比谷ライブフェスティバル レポート到着【出演：山崎玲奈、山口乃々華】

株式会社ホリプロ

1981年の日本初演より45年以上にも渡り愛され続けている、ホリプロ夏の定番ミュージカル、『ピーター・パン』。東京・日比谷で開催された都市型エンタメフェス、「日比谷ライブフェスティバル2026」のステップショーに、ピーター・パン役の山崎玲奈、ウェンディ役の山口乃々華が参加！当日は晴天で、観覧スペースにはピーター・パンの扮装をしたお子様も。公演に先立ち、一足早く『ピーター・パン』の世界観をお届けした。

2026年7月27日(月)～8月7日(金)東京・国際フォーラム ホールCにて上演ののち、大阪・愛知・山梨にて上演。東京公演チケットは一般発売中。

左より）ウェンディ役：山口乃々華、ピーター・パン役：山崎玲奈[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=mzlFRxs7uE4 ]

最初に披露したのは、「アイム・フライング」。ピーター・パンがウェンディ、ジョン、マイケルたちと一緒にネバーランドに飛び立とうする、冒険の始まりとなる大ナンバー。 屋外の風も相まって、疾走感あふれる披露となった。

ピーター・パン役：山崎玲奈

次に披露したのは「ネバーランド」。「ネバーランドってどんなところなの？」と興味津々に尋ねるウェンディに「そこに行けば誰も大人にならない“夢の島”なんだ」と、ピーター・パンが夢いっぱいに語り伝えるナンバー。

左より）ウェンディ役：山口乃々華、ピーター・パン役：山崎玲奈

続いてのトークコーナーでは、4度目のピーター・パン役で、今回が最後の出演となる山崎、昨年念願のウェンディ役を初めて演じ、続投となった山口が昨年の共演時のエピソードを語った。

山口「玲奈ピーター・パンが本当にネバーランドに連れてってくれるんですよ！心からときめくし、心からワクワクするし、本当にネバーランドがそこにあるようで、とっても楽しかったんです」

山崎「乃々ちゃんウェンディも本当に可愛くて、好奇心旺盛さがすごいんですよ！それに負けないように、私もピーター・パンの好奇心旺盛さを心がけました。」

中央左より）ピーター・パン役：山崎玲奈、ウェンディ役：山口乃々華

好きなシーンについて聞くと、2人の作品愛が溢れ出した。

山崎「一番好きなのは海賊船というシーンで、モリビトとロストボーイズとパイレーツの3部族が集結して戦うシーンなのですが、アクションの迫力が何回やっても、何年やっても鳥肌が立つくらい、皆さんかっこいいです！」

山口「『大人にならない』をロスト・ボーイズとピーター・パンが歌って、ウェンディの弟のジョン、マイケルが加わって踊るところがすごく可愛くて大好きです。あとは、2幕の始まりと3幕の始まりの演出。世界観が広がって、とてもファンタジックで立体的で、大好きです！」

最後の一曲は「雄叫び（リプライズ）」。山崎と山口がお客様に振付をレクチャーし、一緒に踊る楽しいひとときとなった。

ピーター・パン役：山崎玲奈中央左より）ウェンディ役：山口乃々華、ピーター・パン役：山崎玲奈

最後にお客様へのメッセージで締めくくった。

山口「玲奈ちゃんのラストフライングとなる今回、私もウェンディ役として再びネバーランドに行けることをとても嬉しく思っています。今年の夏も皆さんでネバーランドに行って、そしてまだ行ったことのない方にも、初めてのネバーランドを経験していただけたらと思っています。皆様のお越しをお待ちしております！」

山崎「今日一緒にやった振付は本編にも出てきますので、一緒にやっていただきたいですし、まだ『ピーター・パン』を観たことがない方で、今日気になった！という方、是非お時間ある日にネバーランドに一緒に冒険に出かけていただけたらと思います。お待ちしております！」

東京公演は2026年7月27日(月)～8月7日(金)東京国際フォーラム ホールCにて上演、その後大阪・愛知・山梨公演予定。東京公演チケットは一般発売中！

夏の定番ファミリーミュージカル上演決定！今年の夏も、夢と冒険の溢れる、ネバーランドの世界へ！

ピーター・パン役：山崎玲奈ウェンディ役：山口乃々華中央左より）ピーター・パン役：山崎玲奈、ウェンディ役：山口乃々華[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=d2_ecdnMN8Q ]

1981年に榊原郁恵（※榊はキヘンに神）の初代ピーター・パンが新宿コマ劇場に舞い降りて以来、日本中の子どもたち、大人たちに愛され続けてきたブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』が今年も上演される。

ピーター・パン役は、第11代目ピーター・パンの山崎玲奈。2023年より4度目の出演、今年が最後の年となる。山崎の近年の活躍は目覚ましく、様々なミュージカル作品で主要な役を務めるのは勿論のこと、多くの歌番組へも出演し、その圧巻の歌唱力で人々を魅了している。次世代を担うミュージカルスター山崎のラストフライングは見逃せない。

今年新たにフック船長役を務めるのは内海啓貴。数多くのミュージカル作品に出演し、多くの観客を魅了してきた内海だが、今回初めて悪役に挑戦する。どのようなフック船長を創り上げるのか、期待が高まる。

ウェンディ役は山口乃々華、タイガー・リリー役は七瀬恋彩が、ともに2025年より続投する。自然体の可愛らしさを存分に発揮した可憐なウェンディと、類まれなる身体能力を最大限に活かしたタイガー・リリー、今年はどのように進化するのか注目される。ダーリング夫人役には、舞台・映像を問わず幅広く活躍を続ける皆本麻帆が新たに決定。子役としてデビュー後、長いキャリアの中で、初めて母親役を演じる。

演出・振付を手掛けるのは、世界的にも活躍をする長谷川 寧。2023年より本作を手掛け、パルクールやパペットを用いた演出で大変な好評を得てきたが、長谷川 寧演出版『ピーター・パン』は今年が最終年となる。

集大成として更に進化を遂げ、大人も子どもも魅了すること間違いなしのミュージカル『ピーター・パン』、この夏もネバーランドへ冒険の旅へ出かけよう！

＜キャスト＞

ピーター・パン：山崎玲奈

フック船長：内海啓貴

ウェンディ：山口乃々華

タイガー・リリー：七瀬恋彩

ダーリング夫人：皆本麻帆

ロストボーイズ*：梶みなみ、栗原沙也加、角田萌夏、西田杏奈、松尾音音

パイレーツ*：池田遼、鈴木真之介、高木裕和、武井雷俊、松本涼真、横山祥子

モリビト*：ASUKA、小原睦希、庄田あかる、杉本栞太郎、住玲衣奈、高中梨生、堤 絆兎、中川友里江

ジョン*（Wキャスト）：辻 乃之花／原口結衣

マイケル*（Wキャスト）：長谷瞬禾／羽根莉奈

スウィング：三井夕萌、木村光

*五十音順

東京公演チケット詳細

＜公演スケジュール＞

期間：2026年7月27日(月)～8月7日(金)[16回]

会場：東京国際フォーラム ホールC

座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2026/02/peterpan2026_seatmap_gold_03-1-scaled.jpg)

＜上演時間＞

1幕35分／休憩15分／2幕60分／休憩15分／3幕40分（計2時間45分）予定

ホリプロステージにてチケット一般発売中！

チケット販売詳細は下記ご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/peterpan2026_ticket/

＜チケット料金＞

○ネバーランドシート("妖精の粉"付)：

【おとな・こども共通】昼の回：11,000円／夜の回：10,500円

○S席：

【おとな】昼の回：9,000円／夜の回：8,500円

【こども】昼の回：7,000円／夜の回：6,500円

○A席：

【おとな】昼の回：5,200円／夜の回：4,800円

【こども】昼の回：3,600円／夜の回：3,200円

※全席指定・税込、こども=3歳～12歳

各種イベントも開催決定！

＜対象公演回のチケットをお持ちの皆様が無料でご参加いただけるイベント＞

○アフタートーク

公演終演後、キャストによるアフタートークを実施いたします。作品や物語にまつわるお話をはじめ、制作の舞台裏など、ここでしか聞けないエピソードをお届けする予定です。

【対象公演】8月5日(水)16:30［登壇者：山崎玲奈、内海啓貴、山口乃々華］

【所要時間】約15分

【料金】無料

＜座席券＋追加料金でご参加いただけるイベント＞

○劇場のお仕事体験

開演前のお時間に、チケットもぎり、チラシ配布、お客様のお出迎え、場内アナウンスなどの劇場に関するお仕事をローテーションでご体験いただけます。

当日ご着用いただく『ピーター・パン』スタッフTシャツは、記念にお持ち帰りいただけます。

【対象公演】東京公演全公演

【所要時間】約50分

【料金】

・アナウンス体験：2000円 ※Tシャツ付

・チケットもぎり＆チラシ配布体験：2000円 ※Tシャツ付

○ステージセット見学ツアー ※予定枚数終了いたしました

公演終演後に、ステージ上を実際に歩いて見学できるイベントです。

実際にミュージカルが行われていたステージ上に立つことができる貴重なチャンスです。

【対象公演】7月30日(木)16:30／8月2日(日)16:30

【所要時間】約15分

【料金】ステージセット見学ツアー：1,500円 ※お土産付

○ピーター・パンとの写真撮影会

公演終演後に、ピーター・パン（山崎玲奈）と一緒に写真を撮ろう！憧れのピーター・パンと直接会うことのできる特別なイベントです。

【対象公演】8月3日(月)11:30

【料金】撮影会：1グループ2,000円 ※お土産付

※参加人数により撮影までお待ち頂く可能性がございます。予めご了承ください。

※撮影会に参加ご希望のお客様は、人数分の座席券＋参加グループ数の撮影会チケットをお求めください。（例：4人グループでお越しの方皆様ご一緒に撮影会に参加される場合、４人分の座席券＋撮影会チケット1枚）

イベントに関しての詳細は下記をご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/peterpan2026_event/

鑑賞サポート実施（要申込）

○手話付き公演

手話演者が舞台に向かって右手の客席前方に立ち、台詞や歌など音の情報を手話でお届けします。手話付き公演では、きこえない・きこえにくい方も舞台をお楽しみいただけるよう、字幕タブレット貸出の鑑賞サポートをあわせて実施いたします。

○字幕タブレットお貸出し

きこえない・きこえにくい方を対象に、日本語字幕タブレットの貸し出しを行います。

ご利用をご希望の方は、チケットをご購入いただいた後にお申し込みフォームに必要事項をご記入の上、お申込みください。日本語字幕タブレットは、手話対象座席以外のお席をご購入いただいたお客様もお申し込みいただけます。

【対象公演】

8月2日(日)11:30／8月3日(月)11:30

鑑賞サポートに関しての詳細は下記をご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/peterpan2026_ticket/#support

公演概要

青山メインランドファンタジースペシャル ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』

＜スタッフ＞

原作：サー・J・M・バリによる作品を元にしたミュージカル

作詞：キャロリン・リー

作曲：モリス(ムース)・チャーラップ

翻訳・訳詞：福田響志

演出・振付：長谷川 寧

音楽監督：宮川彬良

美術：BLANk R＆D

照明：齋藤茂男

音響：井上正弘

衣裳：高橋 毅

ヘアメイク：河村陽子

アクション・パルクール：HAYATE

映像：anno lab

フライング：松藤和広

歌唱指導：福井小百合

パペット操演指導：黒谷 都

振付助手：溝上瑞季／仙石孝太朗

アクション・パルクール助手：ASUKA／木村光

稽古ピアノ：井出幸子

演出助手：坂本聖子／三浦栞優

舞台監督：小澤久明／瀧原寿子

エグゼクティブ・プロデューサー：堀 威夫

主催・企画制作：ホリプロ

特別協賛：青山メインランド

＜キャスト＞

ピーター・パン：山崎玲奈

フック船長：内海啓貴

ウェンディ：山口乃々華

タイガー・リリー：七瀬恋彩

ダーリング夫人：皆本麻帆

ロストボーイズ*：梶みなみ、栗原沙也加、角田萌夏、西田杏奈、松尾音音

パイレーツ*：池田遼、鈴木真之介、高木裕和、武井雷俊、松本涼真、横山祥子

モリビト*：ASUKA、小原睦希、庄田あかる、杉本栞太郎、住玲衣奈、高中梨生、堤 絆兎、中川友里江

ジョン*（Wキャスト）：辻 乃之花／原口結衣

マイケル*（Wキャスト）：長谷瞬禾／羽根莉奈

スウィング：三井夕萌、木村光

*五十音順

＜ストーリー＞

ロンドンに住むダーリング夫妻の子どもたち、ウェンディ、ジョン、マイケルの部屋に、空を飛べる不思議な男の子が“あるもの”を取りに忍び込みます。その子の名前は、ピーター・パン。ピーターは3人の子どもたちを連れ、いつまでも子どもでいられる“ネバーランド”へ飛び立ちます。

ウェンディはネバーランドで出会った迷子たちの“お母さん”になり、タイガー・リリー率いるモリビト（森の住人たち）とも仲良くなりました。ウェンディたちは、みんなと楽しく愉快な時を過ごしながらも、いつしか我が家が恋しくなり、ロストボーイズも連れてロンドンの家に戻ることにします。

一方、フック船長率いるパイレーツはウェンディを自分たちの“お母さん”にしようと、捕まえてしまいます。それを知ったピーターは、ティンカーベルとともに海賊船へ向かい、リリーたちと協力して、フック船長やパイレーツとの激しい戦いの末、ウェンディを救います。

いよいよ、ロンドンに帰る時、ピーターとの最後の別れを惜しむウェンディたち。ウェンディは彼にお願いをします。「春の大掃除の季節にはきっと迎えにきてね。」と。

時が経ち、約束を果たしにピーターがやってくるのですが・・・

公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/peterpan/

公式X＝https://x.com/peterpanjapan

公式Instagram=https://www.instagram.com/musicalpeterpan

#ミュージカルピーターパン