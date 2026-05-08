5月28日（木）19時よりオンライン開催！購入してからでは手遅れとなる「中古アパート投資」の落とし穴を、業界20年のプロが大暴露！

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝）は藤和コーポレーション株式会社 建設事業本部・執行役員部長 武田 正啓氏、藤和コーポレーション株式会社 取締役 公認会計士・税理士 塚田 芳久氏による無料ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、業界20年の建設事業本部執行役員部長が中古アパート投資の落とし穴を大暴露。税理士による節税戦略とあわせて、安心・安全な不動産投資の選び方を徹底解説します。

開催概要

テーマ：国内不動産

開催日時：2026年5月28日（木）19:00～20:00

参加費：無料

会場：オンライン

予定内容

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69e0a4f5905bd40432000001

近年の税制改正等により、富裕層の方々にとって「効果的な節税手段」は年々限られてきています。

こうした状況下で、節税や投資をアピールする「中古アパート投資」がブームになりつつありますが、中古アパート投資にはなかなか語られないリスクがあることをご存じでしょうか？

「20年超えの物件で、家賃を下げずに維持できるか？」「莫大な修繕費やリフォーム費を誰が払うのか？」「5年後に本当に高値で売れるのか？」――通常、誰もその責任は取ってくれません。

藤和コーポレーションは、そうした中古アパート投資のリスクを弊社が負担する唯一無二の短期償却商材『re-born不動産』をご提案しています。

本セミナーには、建設事業本部執行役員部長が登壇。中古アパート投資の「落とし穴」の実情と、安心安全な物件の選び方、そして他にはない『re-born不動産』のしくみを詳しくご紹介します。

【短期減価償却商材『re-born不動産』とは】

1．手間なく5年間で1,200万円のキャッシュフローを実現

2．最大100%売却時差額保証付きで、売却時の不安を解消

※別途保証料が必要です。物件によって保証料は異なります。

3．修繕費・原状回復費は当社負担

※契約時にサブリース（家賃保証）契約の締結と同時に、設備保証契約と売却時差額保証契約を締結していただきます。

4．サブリース（一括借り上げ）契約

【こんな人におすすめ】

・高額な所得税や住民税に悩んでいる、年収2,000万円以上の方

・中古アパート投資を検討している方

・短期で節税できないか悩んでいる方

・リスクが少ない節税商品を探している方

・不動産は手間がかかると感じている方

「中古アパート投資って実際どうなの？」と疑問を抱かれている方にわかりやすく解説します。

お申込み、お待ちしております。

【予定内容】

・不動産投資に建築知識は欠かせない

・危険！中古アパートに潜むリスク

・そんなリスクを回避する、藤和コーポレーションの安心保証とは？

・不安を解消する「4大検査」について

・リターンも取る！短期減価償却商材『re-born不動産』の効果を解説

【先着10名様限定！面談申込特典】

本セミナー受講後に個別の面談をお申込みいただいた先着10名の方には、実際にどのくらいの節税が叶うのか、無料でシミュレーションさせていただきます！

講師紹介

武田 正啓藤和コーポレーション株式会社建設事業本部・執行役員部長

1979年神奈川県生まれ。大学卒業後、工務店を経てハウスメーカーに勤務。不動産販売、木造住宅施工に従事し、2015年藤和コーポレーションに入社。木造住宅、鉄骨造マンション、RC造マンション等全ての施工に携わり、土地の特性に合わせた建物をプロデュース。建築業界20年の経験と実績を活かし、オーナー様の利益向上や御入居者の安全性向上のために、高品質かつ短工期の建築を実現するべく日夜奮闘中。

塚田 芳久藤和コーポレーション株式会社取締役 公認会計士・税理士

2009年公認会計士試験に合格。総合会計事務所にて法人税、所得税、相続税などすべての税務の実務経験を積む。 2015年には公認会計士塚田事務所を設立。また、2017年から勤務した事業会社では、経営企画室室長などを歴任。その幅広い実務経験から生まれるキメの細かいアドバイスが顧客の好評を得ている。

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69e0a4f5905bd40432000001

富裕層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』とは？

財産や生活を守る実利の分野において、ごく限られたインナーサークルで独占されている情報、一部の人にとっては当たり前の知識やノウハウではあるものの、大多数の人々は知らない話は数多くあります。それら一つひとつに光を当て、必要とする人々にコンテンツという形で伝えていきます。

メディアを活用したオンライン/オフラインの法人向けプロモーション支援や、メディアナレッジを活用したマーケティング支援、読者の課題解決のための金融ソリューションを提供しています。

『THE GOLD ONLINE』のセミナー情報をLINEで配信中！

以下のリンクまたはQRから友だち追加できます。



＜友だち追加はこちら＞

https://lin.ee/phpekN1

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30719/table/113_1_637b6084698b842c2e6ba281ad6dba00.jpg?v=202605080551 ]

お問い合わせ先

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル2階

E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp