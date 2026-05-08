【ダイアナ】新ブランド「DIANA Aeris（ダイアナ エアリス）」5月14日(木)にデビュー！スニーカーの快適性とパンプスの美しさが融合した新感覚フットウエアを展開します
ダイアナ株式会社（本社：東京都港区赤坂）が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」より「社会性をまとい、機能美を宿す」をコンセプトにした新ブランド「DIANA Aeris（ダイアナ エアリス）」がデビューいたします。2026年5月14日(木)より、ダイアナ一部店舗・プラスダイアナ店舗・ダイアナ公式WEBSHOPにて先行販売、2026年6月1日(月)より全国のダイアナ店舗（一部店舗は除く）にて通常販売を開始いたします。
■BRAND CONCEPT『社会性をまとい、機能美を宿す』
「ダイアナらしいフェミニンさ」はそのままに
現代女性のライフスタイルに寄り添う新しい価値を提案。
パンプスの持つ上品さと優美さを大切にしながら
スニーカーのような快適性を融合した新感覚フットウェアです。
■PRODUCT DETAIL『快適性と美しさの融合』
1、木型へのこだわり
ダイアナのノウハウを詰め込んだ、スッキリとした木型で
ローヒールながらもキレイ見えするパンプスに
２、TPUシャンク
アーチを支え長時間歩行の疲れを軽減する特殊構造のTPUシャンク
踵からつま先へ、一直線の体重移動を可能にし、左右のねじれを防ぐことで安定歩行を可能に
３、発泡EVAソール
スッキリかつ軽量の発泡EVAソールで、歩行時の衝撃をやさしく吸収
４、底面ラバー
高いグリップ力を実現した底面ラバーは、しっかりと地面をとらえて軽やかに歩行が可能
５、カップインソール
踵をしっかりとホールドし、スニーカーライクな履き心地を実現
６、ストラップデザイン
ストラップ付のデザインで歩行時の「脱げ」を防ぐ
■PRODUCT
１.スクエアトゥバレエシューズ
商品番号:U43159
サイズ展開:22.0～25.0cm
ヒール高:3cm台
価格:\26,400(税込)
アイボリー
ピンク
ゴールデンブラウン
クロ
２.フェザーチュールバレエシューズ/ドットチュールバレエシューズ
商品番号:U43160
サイズ展開:22.0～25.0cm
ヒール高:3cm台
価格:\26,400(税込)
シャイニーホワイト
ピンクベージュ
クロ
クロドットフロッキー
３.フィッシュネットバレエシューズ
商品番号:U45161
サイズ展開:22.0～25.0cm
ヒール高:5cm台
価格:\27,500(税込)
シロ
ベージュ
クロ
４.レモントゥバレエシューズ
商品番号:G45119
サイズ展開:22.0cm～25.0cm
ヒール高:5cm台
価格:\27,500(税込)
シルバー
シャンパンゴールド
クロ
■販売について先行販売：2026年5月14日(木)～
・ダイアナ 銀座本店
・ダイアナ 玉川高島屋S・C店
・ダイアナ ルミネ新宿店
・ダイアナ エスパル仙台店
・ダイアナ ルミネ横浜店
・ダイアナ 名古屋タカシマヤゲートタワーモール店
・ダイアナ ユニモール店
・ダイアナ 岡山一番街店
・ダイアナ 博多阪急店
・プラスダイアナ 阪神梅田本店
・ダイアナ公式WEBSHOP(dianashoes.com）
通常販売：2026年6月1日(月)～
全国のダイアナ店舗（一部店舗を除く）、プラスダイアナ店舗、タラントン by ダイアナ店舗、ダイアナ公式WEBSHOP(dianashoes.com）
※取り扱いの無い店舗がございます。詳細は店舗にお問合せ下さい。
詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1160
■ダイアナ株式会社
企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL：https://www.dianashoes.co.jp