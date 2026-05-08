【ルイ・ヴィトン】「トラベルブック」シリーズに「ベルリン」が仲間入り

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

2026年春、世界各国のアーティストが描く旅心溢れるイラストを収録した、ルイ・ヴィトンの「トラベルブック」シリーズに、新たなタイトルが登場。クロアチア人イラストレーター ミロスラフ・セクリッチ-ストルーヤが、記憶、痛み、そして癒やしの中で、2人の人物が交差するベルリンの旅へと読者を誘います。

2026 年4 月18 日から5 月17 日までフランス・アルルで開催される第4回「フェスティバル デュ デッサン」にて、ルイ・ヴィトンは、ミロスラフ・セクリッチ-ストルーヤによる「トラベルブック ベルリン」のほか、ガブリエラ・ジャンデッリによる「トラベルブック オーストラリア」(2021年)、マイルズ・ハイマンによる「トラベルブック ローマ」(2018年)からの、原画の一部を展示いたします。詳細は、フェスティバルの公式サイトをご覧ください。

ルイ・ヴィトンは旅をアートへと昇華し、アートを旅そのものとして捉えてきました。「トラベルブック」シリーズは、旅と芸術表現の間に生まれるこの対話を、さらに豊かなものにすることを目指しています。

「トラベルブック」シリーズは、現代のクリエーションを映し出す鏡であり、地球上における多くの美的・芸術的世界の奥行きや幅広さ、多様性を反映します。各アーティストは、ドローイングやペインティング、コラージュ、イラスト、漫画、そしてスクラッチカードといった表現技法を自由に選択。好みの画材もパステルや油彩、水彩、インク、鉛筆、ピクセルなど、千差万別です。

記憶や現地で撮った写真に基づき、その場でコンピューターやフリーハンドで描くというのがアーティストたちの手法。ページをめくるたびに、これらの作品はアーティストが初めて触れる世界を客観的に描いたものではなく、その時に覚えた感情を表現したものだということを感じるでしょう。「トラベルブック」はどれもが、それぞれのアーティストによって導かれる、いつもとは異なる視点で世界を見つめながら、未知の体験へと足を踏み入れる旅なのです。

2026年5月より、本シリーズ最新タイトルのアーティストのインタビューが、ルイ・ヴィトン 公式サイト Louisvuitton.comにて公開予定。

ミロスラフ・セクリッチ-ストルーヤ「ベルリン」

スタンダート・エディションとラージ・フォーマットのコレクターズ・エディション

「トラベルブック ベルリン」は、スタンダード・エディションとラージ・フォーマットのコレクターズ・エディションの2種で発売。仏語・英語・ドイツ語の3ヶ国語版で展開します。116点のドローイングの他、アーティストの経歴と旅行記を収録。6色刷りで印刷されたハードカバーで、シルクスクリーンプリントのクロス装。伸縮性のある留め具、カラーの縁取り付き。

スタンダード・エディション

横長フォーマット：28×19cm

全152ページ。オフセット用紙(Crush Corn Favini 120g)に印刷

ISBN : 978-2-36983-525-7

価格：6,820円(税込み)

ラージ・フォーマット・エディション

横長フォーマット：38.4×26.3cm

限定1,000部

全144ページ。オフセット用紙(Freelife Velum 170g)に印刷

ISBN: 978-2-36983-526-4

価格：25,300円(税込み)

リミテッド・エディション30部、サインとシリアルナンバー入り

リミテッド・エディションは、一部のルイ・ヴィトン ストアでのみ発売。30部限定で1から30までのシリアルナンバー付き。サイズは縦26.3 cm、横38.4 cmの横長フォーマット。レザーで装丁され、ケースに収められています。

「トラベルブック ベルリン」リミテッド・エディションは、ミロスラフ・セクリッチ-ストルーヤによるリトグラフが各1点付属します(2026年2月、パリのAtelier Michael Woolworthで印刷)。アーティストによるサインとシリアルナンバーが付されています。

ケースと装丁は昔からの伝統術により、イタリア・パドヴァにあるオープン・マヌ・ファクトゥム工房で手作りされています。

価格：304,700円(税込み)

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトン パブリッシングについて

ルイ・ヴィトンは、20年以上にわたり、自社制作の作品を出版しています。「旅」を揺るぎないテーマにした3 のシリーズ──「シティ・ガイド」(旅行ガイド)、「トラベルブック」(アーティスティックな旅のスクラップブック)、「ファッション・アイ」(フォトブック)──を含め、現在の書籍タイトル数は100を超えます。

毎年、メゾンのクリエーションやアクティビティに関連したテーマを軸に、コーヒーテーブルブックの出版も手掛け、それらの書籍は世界的なパートナーとも協力しています。こうした作品には、ルイ・ヴィトン ストアでのみ販売される、アーティストのサインとシリアルナンバーの入ったリミテッド・エディションのシリーズも用意されています。ルイ・ヴィトンの歴史の中で、書籍は常に特別な存在でした。

創業者ルイ・ヴィトンの孫ガストン-ルイ・ヴィトン(1883年-1970年)は、文学からアートまで幅広い分野に深い興味を示した愛書家であり、熱心な蒐集家でもありました。また、3つのビブリオフィル(愛書家)協会を設立し、当時の出版人やイラストレーター、作家とは頻繁に書簡を交わす間柄でした。