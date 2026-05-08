政策で挑む候補者のために、元議員2名が立ち上げた選挙支援ソーシャルビジネス「Next Democracy(ネクストデモクラシー)」［代表：海老 克昌／布田 拓也、運営会社：株式会社チイキモリ(代表取締役：布田 拓也)］が2026年5月8日、正式に始動しました。

「地盤・看板・カバン」に頼らない、政策で選ばれる政治家を増やすことをミッションに掲げ、全国どこからでもオンラインで、時間も場所も選ばずに選挙支援を受けられる新しいサービスを提供します。





Next Democracy





■背景と課題

日本の地方選挙では無投票当選が増加し、2023年の統一地方選挙では道府県議選の無投票当選率が25.9％に達しました。「政治家は特別な人がなるもの」という思い込みや、選挙にかかるコストへの不安が、想いのある人の政治参加を阻んでいます。

一方で、従来の選挙プランナーは「どう勝つか」を支援するものがほとんどで、政策立案から一貫してサポートする仕組みは存在していませんでした。









■Next Democracyのサービス

Next Democracyは、政策立案サポート・選挙プランニング・広報物デザイン・動画制作・WEBサイト制作まで、選挙に必要なすべてを一貫して提供します。全国オンライン対応のため出張費がかからず、地方の候補者でもスピーディかつ効率的なサポートが可能です。





【主なサービス内容】

・政策立案サポート

・選挙プランニング・コンサル伴走支援

・広報物デザイン・制作(ビラ・ポスター・名刺・動画など)

・WEBサイト制作

・YouTube広告代行

・公職選挙法アドバイス





全国オンライン対応 ／ 時間も場所も選ばない ／ 出張費ゼロ









■Next Democracyに込めた想い

多様な意思が排除された政治が民主主義の理想の姿ではないはずです。想いを持ち、政策を語れる政治家が数多く誕生し、しっかりと話し合って最善の答えを作り上げる政治が民主主義政治の理想と考えています。

もっと様々な意見を持つ政治家や政党が必要です。私たちは大きな政党や政治家に正論で対抗し得る、強い想いを持つ政治家をどんどん誕生させます。

「未来の民主主義へと進化させる」という想いを「Next Democracy」という名称に込め、これを使命として掲げています。









■育成事業も同時展開

「出馬はまだ先」という方向けに、無料の「政治家の卵セミナー」(月1回・オンライン)と、本格的に出馬を目指す方のための「次世代の政治塾」(全4回・2,000円・オンライン)も毎月開催します。





政治家の卵セミナー

次世代の政治塾





■代表コメント

「政策で選ばれる政治家が増えれば、日本の政治は変わります。

私たちは、想いのある人が政治家になれる仕組みをつくるために、

この事業を立ち上げました。全国どこからでも、気軽にご相談ください。」





Next Democracy 共同代表 海老 克昌・布田 拓也









■共同代表プロフィール

海老 克昌

元富山県議会議員2期8年(無所属)。選挙プランナー。地方創生研究所代表。浜松大学経営情報学部卒業。令和7年まで国政政党の設立準備段階から関わり、党中央にて各種役職を歴任。





布田 拓也

元泉佐野市議会議員5期18年(無所属)。選挙プランナー。200件以上の選挙指導経験。関西大学法学部卒業・同大学院会計研究科修了。令和7年まで国政政党の党中央にて選挙部長を歴任。









■事業概要

事業名 ： Next Democracy(ネクストデモクラシー)

共同代表 ： 海老 克昌(えび かつよし)・布田 拓也(ぬのた たくや)

事業内容 ： 政治家育成・選挙支援・議員活動支援

WEBサイト： https://next-democracy.com

設立 ： 2026年5月

運営会社 ： 株式会社チイキモリ

代表 ： 代表取締役 布田 拓也

会社設立 ： 2016年8月