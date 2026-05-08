【ネイティブキャンプ留学】語学学校「Genius English」2026年9月限定プロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役：谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・マクタン島の語学学校Genius Englishにて、2026年9月限定プロモーションを実施いたします。

2026年9月限定プロモーションについて

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_05_08

【対象渡航時期】

2026年9月中

【申込期間】

2026年5月中

【内容】

4週間以上のお申し込みで30,000円割引

※満室になり次第、申込期間内であっても早期終了となる場合がございます。

※8週間以上のお申し込みの場合は、既存の長期割引との併用が可能です。

GENERAL ENGLISH COURSE Aコース、内部寮1人部屋、4週間の場合

通常料金 ：約308,000円

プロモ適用料金：約278,000円→約30,000円の割引

Genius Englishの特徴

1. Genius Englishで“使える英語力”を最短習得

英語を“考える前に口から出る”状態へ。Genius Englishではマンツーマン中心の授業に加え、実際の店舗で会話を行う実践型レッスンを導入。

さらにTOEIC965点・IELTS7.0保持の日本人マネージャーによるコーチングも受けられ、短期間でも成果を実感しやすい環境が整っています。

2.初心者も安心できる万全サポート環境

海外が初めてでも、迷わず一歩踏み出せる安心感。24時間対応のロビーや週2回の医師往診、オンラインでの学習管理システムを完備。

日本人マネージャーのサポートもあるため、学習や生活の不安をすぐに解消できます。

だからこそ、英語学習や現地での体験に100％集中できる留学が実現します。

3. 海を感じるマクタン島リゾート留学生活

目の前に広がる青い海とともに過ごす毎日。リゾートホテル内にあるキャンパスでは、授業後すぐにプールやビーチでリフレッシュできます。

仲間と過ごす食事やアクティビティの時間も、すべてが英語に触れるチャンス。

学びとリゾートが融合した環境で、新しい自分に出会う留学を始めてみませんか。

Genius Englishの紹介

紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/29紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=29&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。Genius Englishの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_05_08

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media