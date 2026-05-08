【高島屋オンラインストア】「2026 高島屋 夏の贈りもの -高島屋のお中元-」本日お承りスタート！

株式会社高島屋

長引く物価高の影響で、ギフトを贈る際には商品価格だけでなく送料も意識する傾向が強まっており、「相手に喜んでもらえるものを、無理なく賢く贈りたい」という気持ちが選択基準のひとつとなっています。お中元選びでも「送料を気にせず贈れる」送料無料商品が人気を集め、昨年は、送料無料対象商品の売上が過去5年間で最高を記録しました。

こうしたニーズを受けて、オンラインストアでは送料無料商品の品ぞろえを、期間中最大約1,500点展開いたします。加えて、幅広い価格帯やカテゴリからお選びいただける、ECならではの充実したラインアップをご用意。定番の「夏のご挨拶として喜ばれるギフト」に加え、ビジネス用途やご自宅用、気軽に感謝を伝えるソーシャルギフトまで、さまざまな贈答シーンに対応しながら、「選ばれるお中元」を提案してまいります。

2026 高島屋 夏の贈りもの -高島屋のお中元-

開催期間：2026年8月4日(火)午前10時まで

※一部商品は、8月9日（日）午前10時まで、お中元用途以外でのご注文は、8月31日（月）午前10時まで承ります。

値上げが続く今だから嬉しい「送料無料」商品

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/summergift/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=summergift

ギフト選びにおいても、商品価格だけでなく“トータルでの納得感”を重視する傾向が強まっています。「きちんと気持ちを伝えながらも無理なく贈りたい」という需要にお応えし、期間中最大約1,500点の商品を日本全国送料無料で展開し、幅広い価格帯・カテゴリで選択肢を提供してまいります。

※配送事業者に対して契約に基づき適正な運賃をお支払いしております。

ビジネス用途が堅調なお中元。ビジネスユーザー向けサービスも拡充

送料無料のギフト :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/summergift/A17227/A17231/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=summergift

近年、儀礼的なギフトが縮小傾向にあるなか、昨年オンラインストアにおいてはビジネスユーザーのお中元利用が前年比+12％伸長し、お中元用途全体に占める売上シェアは40％超に達しています。このようなビジネスニーズの高まりを背景に、お取引先様にお中元を贈るシーンで人気のブランド・商品を一覧ページからお選びいただける「お取引先様に贈りたい人気のお中元50選」特集や、複数の送付先を効率的に管理いただける「アドレス帳一括登録サービス」「アドレス帳登録代行サービス」などビジネスシーンの大量配送に対応した便利な機能を、お中元商戦では本年新たに搭載いたしました。

品物選びのこだわりに対応した、プレミアム感・希少性・話題性をそなえたフード・スイーツが充実！

お取引先様に贈りたい人気のお中元50選 :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/summergift/A17227/626903/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=summergift

商品へのこだわりを重視されるお客様ニーズの変化を背景に、主力のフード・スイーツカテゴリにおいては、ギフトのみならずご自宅用途としても、プレミアム感や希少性・SNSなどを中心に話題性を意識した商品が選ばれる傾向にあります。2026年もお客様のご期待に応える充実した商品数（フード・スイーツカテゴリ約750アイテム）を展開し、ギフトにもご自宅用途にもご満足いただける”新しい食との出会い”を創出してまいります。

【展開商品の一例】

※価格は消費税を含む総額で表示しております。※高島屋各店とは一部展開商品が異なります。

※商品により販売期間・お届け日・送料・のし体裁等が異なります。詳しくは商品詳細ページをご覧ください。

※配送事業者に対して契約に基づき適正な運賃をお支払いしております。

※画像はイメージです。

- スイーツ（洋菓子）

オンラインストアの夏ギフトとして不動の人気No.1カテゴリ（洋菓子）も、これまで人気の理由の中心だった「濃厚さや甘さなどの味」に加え、最近では「フルーツのヘルシーさ」や「新しい食感」を楽しめることが注目されています。果物がゴロっと使われているなど一目でわかるフルーツ感や華やかな見た目の商品、食感の異なる素材を掛け合わせた新食感スイーツなどが支持を集めています。

【送料無料】【ソーシャルギフト対応】《新宿高野》フルーツゼリー9入 3,240円【送料無料】【ソーシャルギフト対応】《パティスリー キハチ》アイス＆シャーベット5種10個入 5,400円洋菓子 :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/summergift/1000001450/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=summergift- お惣菜

おもにご自宅用需要として、単なる時短ニーズから「食卓の主役になるご褒美中食」へとプレミアム化が進行。ローカルグルメ、有名料亭・レストランやデパ地下ブランドが手がける冷凍食品などが人気です。

【送料無料】【ソーシャルギフト対応】《にんべん》涼感だしジュレで味わう冷製惣菜詰合せ 5,400円【送料無料】《神戸コロッケ×RFFF》海老カツ＆4種コロッケセット 5,400円お惣菜 :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/summergift/A16327/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=summergift- フルーツ

素材の良さが分かりやすく、健康志向や季節感にもぴったりなフルーツが、ご依頼主様・お届け先様ともに満足感の高い夏ギフトとして支持を集めています。

ソーシャルギフト拡大で“気軽に贈る夏ギフト”が定着

【送料無料】【最適な時期に収穫し、順次発送予定】メロン・桃詰合せ 6,480円【送料無料】【最適な時期に収穫し、順次発送予定】シャインマスカット・ニューピオーネ詰合せ 9,396円フルーツ :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/summergift/1000001383/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=summergift

お届け先様の住所を知らなくてもSNSやメールで贈れる「ソーシャルギフトサービス」の利用が拡大。形式にとらわれず、感謝の気持ちを気軽に伝えたいというニーズを背景に、ご家族・友人・同僚など個人間ギフトの新たな選択肢として定着しつつあります。また、留守がちな相手にも冷蔵・冷凍商品を贈りやすい点が支持され、忙しい現役世代を中心に、冷たいスイーツやグルメを楽しむ「夏ギフト」としての活用も広がっています。オンラインストアでは、昨年の売れ筋商品を中心にソーシャルギフト対応商品を期間中最大約2,300アイテムご用意し、お中元からカジュアルギフトまで、お客様の多様なギフトニーズに応えます。

お得なキャンペーンも開催

ソーシャルギフト :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/summergift/A17227/608119/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=summergift- 【要エントリー】＜タカシマヤのカード会員様＞ 2026高島屋 夏の贈りもの 2,000ポイントプレゼントキャンペーン

キャンペーンページからエントリーのうえ、「2026 高島屋 夏の贈りもの」掲載商品をタカシマヤのデビットカード・クレジットカードにて、期間中累計で税込15,000円以上ご注文のお客様にもれなくタカシマヤポイント2,000ポイントをプレゼント！

開催期間：2026年5月8日（金）午前10時～6月17日（水）午前10時

※一部のカードはポイントプレゼントの対象外です。

※キャンペーンにつきまして、詳しくはキャンペーンページをご覧ください。

2,000ポイントプレゼントキャンペーン :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/campaign_detail.html?campaignCd=001255&utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=summergift