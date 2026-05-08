ネイルが主役のランウェイへ──世界のファッションウィークで活躍するネイルデザイナーEVA、銀座で新作発表

SHINKA株式会社

ネイルデザインブランド「EVA(R)」（代表：清水絵葉）は、2026年5月18日(月)、東京・銀座で開催される「Japan Nail Fashion Week 2026 A/W(https://soukashi.com/JNFW2026.5/)」にて、ネイルデザイナーEVAによる最新コレクションを発表いたします。

本イベントでは、ネイルデザインを主役としたランウェイを展開。最新デザインを施したモデルが登場し、“ネイルがファッションの一部ではなく主役となる世界観”を表現します。

■ ネイルが「主役」になる、新しいファッションのかたち

これまでネイルは、ファッションの “脇役” として扱われることが一般的でした。

しかし本イベントでは、ネイルデザイナー自身が創り出す作品を中心に据え、ネイルが主役となる新しいランウェイを提案します。

EVAは、2016年よりフランス・パリやイタリア・ミラノなど、世界のファッションウィークのバックステージで10年以上活動し、2019年からはネイルデザイナーとしても活躍。

その経験をもとに、「ファッションの中で当たり前にネイルがある世界」を目指し、国内外で活動を続けています。

本取り組みは、ネイルを「美容」から「職業・表現」へと進化させる新たな挑戦として、次世代のネイルデザイナー育成と業界の可能性拡張を目的としています。

■ “普通のネイリスト”から世界へ──挑戦を続ける理由

EVAは、4児の母として子育てをしながらキャリアを築き、サロンワークからスタート。

そこから世界のファッションウィークの舞台へと活躍の場を広げてきました。

その背景には、

「女性がやりたいことを我慢せず、自分の輝きを取り戻してほしい」

という強い想いがあります。

現在は、自身の活動に加え、次世代のネイルデザイナー育成にも注力。

ネイルを“仕事”として確立し、コレクションの舞台へと繋げるサポートを行っています。

こうした活動を通じて、「ネイリスト＝サロンワーク」という固定概念を超えた、新たなキャリアの選択肢を提示しています。

■ ネイルデザイナーEVA プロフィール

清水絵葉（EVA）

ネイルデザインブランド「EVA(R)」創始者。

大阪・堺市でネイルサロンを運営しながら、パリ・ミラノ・ニューヨークなど世界のファッションウィークで活動するネイルデザイナーとして活躍。

2024年にはネイルアクセサリーブランド「EVA」を立ち上げ、ネイルができない環境の方や忙しい女性にも、「指先から自信を持てる体験」を届けている。

現在は国内外で活動しながら、ネイルデザイナーの育成・輩出にも力を入れている。

■ 日本国内トップクラスの実績を持つネイルデザイナー

EVAはネイル歴19年。

パリ・ミラノのファッションウィークで活動する日本人ネイルデザイナーとして、10年以上の実績を持ちます。

これまでにパリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドン、ドバイなど世界5カ国以上・10年間で合計38回のファッションウィークに参加。海外コンペティション優勝経験もあり。

日本人ネイルデザイナーとして、国際的に評価されるネイルデザインを発信し続けている、国内でも数少ない存在です。

また、阪神百貨店やそごうでのポップアップ出展など、ネイルデザイナーという職業の認知拡大にも取り組んでいます。

■ EVAの主な活動実績

世界5カ国以上・10年間で合計38回のファッションウィークに参加。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181062/table/7_1_a7e1f209e216b939df620e03f2aa5eb3.jpg?v=202605080451 ]

■ イベント概要

- イベント名：Japan Nail Fashion Week 2026 A/W- 開催日：2026年5月18日- 開催地：東京・銀座- 内容：ネイルデザイナーによるランウェイショー、コレクション発表

一部

15:50 OPEN

16:05 ランウェイ

17:05 展示会

17:20 終了

二部

18:05 OPEN

18:20 ランウェイ

19:20 展示会

19:35 終了

▼詳細はこちら

https://soukashi.com/JNFW2026.5/

Japan Nail Fashion Week 2026 A/W（5月18日(月)銀座にて開催）

■ 今後の展望

EVAは今後、ネイルデザイナーの活躍の場をさらに広げるため、ブランド「EVA(R)」のデザイナー育成を強化。

アメリカ・ロサンゼルスでの展示会や、ニューヨークコレクションへの挑戦など、グローバル展開を加速していきます。

ネイルを単なる美容ではなく、「生き方を広げる表現」へ。

そして、ネイルデザイナーが一つの仕事として認知され、活躍できる場を広げていくこと。

ファッション業界の中でネイルが当たり前に存在する世界の実現を目指します。

■ メディア・取材に関するお問い合わせ

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▶ https://www.instagram.com/evashimizu/