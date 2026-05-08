近畿大学グローバルエデュケーションセンター（大阪府東大阪市）は、海外留学に関心を持ちながらも具体的な検討や準備に至っていない学生を対象に、令和8年（2026年）5月14日（木）、「留学ミニフェア」を初めて開催します。本学の多様な留学制度を紹介するとともに、近畿大学に在籍する外国人留学生との交流を通じて、参加学生が留学先での生活や帰国後のキャリア形成など具体的にイメージできる機会を提供します。 【本件のポイント】 ●留学に興味はあるが、具体的な準備に踏み出せていない学生を対象に「留学ミニフェア」を初開催 ●専門スタッフが一人ひとりの目的や期間に応じた多様な留学制度を紹介 ●10カ国の外国人留学生がアドバイサーとして学生の渡航先選びを支援 【本件の内容】 近畿大学では、学生が国際的な視野を広げ、主体的に自身のキャリアを考える機会を提供するため、短期語学研修、セメスター語学留学プログラム、交換・派遣・認定留学など、多様な留学プログラムを展開しています。一方で、留学に関心を持ちながらも「何から準備すればよいか分からない」「自分に合う国やプログラムを知りたい」と感じる学生も少なくありません。そこで、留学を検討し始めた学生が、留学の基礎知識や各プログラムの特徴を知り、大学生活の中で留学を身近な選択肢として考えるきっかけとすることを目的に「留学ミニフェア」を開催します。 会場では、近畿大学に在籍する外国人留学生がアドバイザーとして参加し、現地の文化や学生生活、生活環境など、パンフレットだけでは分からないリアルな情報を学生同士の対話を通じて紹介します。また、専門スタッフが留学の目的や期間、語学力、将来のキャリア相談に応じ、学生一人ひとりに適したプログラム選びをサポートします。参加学生が渡航先や留学後の生活をより具体的にイメージし、海外への一歩を踏み出すきっかけとなることをめざします。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）5月14日（木）11：30～17：00 場所 ：近畿大学東大阪キャンパス 「実学ホール」 （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 対象 ：近畿大学生（定員300人、参加無料、申込不要） 内容 ：国・地域別ブース（10ブース）：10カ国の外国人留学生が、現地の文化や学生生活を紹介 留学10相談ブース（5ブース）：短期語学研修、セメスター語学留学プログラム、交換留学、 派遣・認定留学などの制度を紹介 海外プログラム相談ブース（2ブース）：学生の目的や将来のキャリアに 応じた海外プログラムを紹介 お問合せ：近畿大学グローバルエデュケーションセンター TEL（06）7167-4237 E-mail ：rj-kindai@ryugaku.co.jp 【関連リンク】 グローバルエデュケーションセンター https://www.kindai.ac.jp/campus-life/international-exchange/