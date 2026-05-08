【アーツカウンシル東京】アートマネジメント人材等海外派遣プログラム 2026年度第2回 「トロント国際映画祭」派遣参加者の公募開始

公益財団法人東京都歴史文化財団Spring Morris / Toronto International Film Festival

東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京は、将来アーティストと社会をつなぐ役割を担う若手アートマネジメント人材を海外のフェスティバル等に短期間派遣する「アートマネジメント人材等海外派遣プログラム」事業を実施しています。

2026年度第２回では、北米最大の映画祭として知られるトロント国際映画祭への派遣を実施します。アカデミー賞の前哨戦にも位置付けられる本映画祭は、例年300以上の作品が上映され、2026年から新設される公式マーケット「TIFF: The Market」では、各国の業界関係者が集まり、映画産業全体を短期間で体感できます。

国際展開を志す若手映画業界関係者の方々からのご応募をお待ちしています。

（2026年度は全7地域への派遣を予定しています）

派遣先：第51回トロント国際映画祭

■主旨・目的

トロント国際映画祭のオープニングに合わせて派遣し、映画祭および同時開催のマーケットに集まる業界関係者とのネットワークを通して国際的な視野を獲得し、映画産業への見識を深めることで今後の活動につなげることを目指します。

■映画祭派遣アドバイザー

是枝裕和 氏（映画監督）

■滞在中の活動例

映画祭でのスクリーニング上映視察やマーケットでのピッチ、インダストリーカンファレンスの視察、業界関係者とミーティング、ネットワーキングイベントへの参加など。

派遣時期

2026年9月10日～9月17日（予定）（現地滞在最大7泊）

派遣人員

３名程度

派遣対象

若手を中心とする映画業界関係者（映画祭ディレクター、プロデューサー、映画監督、脚本家、技術・制作スタッフ、映画メディア・評論家等）

募集期間

2026年5月8日（金）14:00～ 6月4日（木）14:00

応募方法

特設サイト（https://www.act-kaigaihaken.jp）からご応募ください。

特設サイト :https://act-kaigaihaken.jp/

詳細は、特設サイト(https://www.act-kaigaihaken.jp)または下記プレスリリース（PDF）をご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d38211-1050-5a432371df1976b016d6a1662b98836c.pdf