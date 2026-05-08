【5月21日開催】育成就労（技能実習）、特定技能…制度改正で外国人採用はどう変わる？

株式会社アイデム

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（東京都新宿区 代表取締役社長：椛山 亮）が展開するアイデムグローバルは、外国人採用を検討している採用担当者向けに外国人材採用の制度改正や今後に関する無料のオンラインセミナーを開催いたします。本セミナーでは、育成就労制度の概要および特定技能制度の最新情報・今後の動向について、在留外国人の現状や各制度の違いを整理しながら、全体像を体系的に解説いたします。外国人採用をこれから検討されている方にも分かりやすく、制度の基礎から整理できる内容です。

- セミナーのポイント

技能実習制度から育成就労制度への変更に伴い、最後の技能実習生受入れ面接タイミングや申請リミット、育成就労制度＆特定技能人材の育成、定着に向けた準備には何が必要か等、具体事例を交えてご説明いたします。技能実習と育成就労と特定技能の違いや、外国人採用後の定着に向けた具体策を知りたいといった方にお勧めです。

本セミナーでは、約4,500人の特定技能1号内定実績をもとに、企業ニーズに応じた外国人材採用の具体的な考え方や実践的なノウハウを学ぶことができます。

l セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2663/table/1667_1_f9799d83464f81f8f22761093316411a.jpg?v=202605080251 ]- 登壇者プロフィール

株式会社アイデム グローバルグループ 上野 哲也（うえの てつや）

約20年にわたり、企業と求職者の架け橋として新聞折込求人紙、求人サイト、採用ホームページ構築、WEB広告運用、アグリゲーションサイトの提案など幅広く人材採用に携わる。

現在は、特定技能人材や高度人材を中心とした外国人材採用コンサルタントとして豊富な経験と知識を活かし、企業にマッチした外国人材採用計画の提案を含め多数の企業様の外国人材採用・支援・戦力化をサポートしている。

亜細亜ビジネスネットワーク協同組合（ABNC） 西日本支部

支部長 高橋 克実（たかはし かつみ）

技能実習生事業に長年携わり、年間300名以上の技能実習生の管理・支援を担当。

食料品製造、工業製品製造、ビルクリーニング分野を中心に、現地パートナーとの連携を活かした的確な人材選定を強みとし、採用後の定着支援やトラブル防止など多数の実績。

- アイデムグローバルについて https://aidemglobal.jp/(https://aidemglobal.jp/)

高度人材（エンジニア等）から特定技能、インターンシップまで、外国人雇用を幅広く支援しています。2018年からハノイ工科大学との協同教育プログラムを開設し、日本語教育やビジネスマナーの理解促進を図り、企業と学生をつなぐ面接会イベントを企画・運営しています。さらに、ベトナム現地大学との連携を強化し、日本企業・文化を体験できる1～2週間の短期インターンシップを実施しています。人材紹介に加え、教育・育成を重視した取り組みも展開。ベトナム最大級の日本語学校「Riki」と業務提携を結び、『アイトク』として日本語学習アプリや特定技能試験対策授業を提供しています。※登録支援機関登録番号 19登-000325

※内定実績（2026年2月末現在）：特定技能4,300名／ハノイ工科大協同教育プログラム105名／インターンシップ163名