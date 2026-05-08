マーケティングMMM SaaS「NeX-Ray」、導入社数15,000社を突破

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：与謝秀作）が提供するマーケティングMMM SaaS「NeX-Ray」は、このたび導入社数15,000社を突破したことをお知らせいたします。

詳細を見る :https://www.nex-ray.net/ja

マーケティングデータ活用需要の高まりを背景に導入拡大

近年、広告媒体の多様化やCookie規制の影響により、企業には「どの施策が成果につながっているのか」を正確に把握することが求められています。

NeX-Rayは、広告・アクセス解析などのマーケティングデータを統合し、施策ごとの成果可視化や分析を支援するMMM（Marketing Mix Modeling）SaaSとして、多くの企業に導入されてきました。

特に、

- 複数広告媒体のデータ統合- マーケティング施策ごとの効果可視化- シンプルで使いやすいUI- スピーディーな導入・運用

などが評価され、スタートアップから中堅・大手企業まで幅広く利用が拡大しています。

導入社数15,000社突破の背景

NeX-Rayは、「マーケティング分析を、より身近に。」をコンセプトに、専門的な知識がなくてもマーケティングデータを活用しやすい環境づくりを進めてまいりました。

近年では、

- 広告運用の高度化- データドリブンマーケティング需要の増加- マーケティングROI改善ニーズの拡大

を背景に、企業規模を問わず導入が進んでいます。

また、各種広告媒体との連携強化や、分析環境の改善を継続的に行ってきたことで、導入後すぐに活用しやすい点も、多くの企業に支持される要因となっています。

今後の展望

今後NeX-Rayでは、

- 分析機能のさらなる強化- 対応媒体の拡大レポーティング機能の改善- マーケティング運用効率化支援

などを進め、企業のマーケティング意思決定をより支援できるサービスを目指してまいります。

代表コメント

フィシルコム株式会社

代表取締役 与謝秀作

「NeX-Rayは、マーケティング分析をより多くの企業にとって身近なものにしたいという想いで開発を続けてまいりました。

今回15,000社という節目を迎えられたのは、日頃ご利用いただいているお客様やパートナーの皆さまのおかげです。

今後も、企業のマーケティング活動に役立つサービスとして、機能改善と価値提供を続けてまいります。」

NeX-Rayについて

NeX-Rayは、広告・アクセス解析などのマーケティングデータを可視化・分析し、施策改善を支援するMMM SaaSです。

複数媒体のデータを横断的に分析し、マーケティング施策の成果把握や改善を支援します。

サービスサイト：

https://www.nex-ray.net/ja

会社概要

会社名：フィシルコム株式会社

代表者：代表取締役 与謝秀作

所在地：東京都中央区

事業内容：マーケティングSaaS事業、DX支援事業

コーポレートサイト：

https://www.ficilcom.jp/