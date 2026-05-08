『仮面ライダーシリーズ×HOMEGAME TEEコレクション』が5/8より受注販売スタート!!

株式会社HALL OF FAME

仮面ライダーシリーズ55周年を記念して、『仮面ライダー×HOMEGAME』歴代仮面ライダーTee全42種類が登場！

初代『仮面ライダー』から『仮面ライダーゼッツ』に至るまで、歴代仮面ライダーたちが放つ圧倒的な存在感と躍動感を、フロントに大胆にプリント。

単なるキービジュアルの転写に留まらず、各作品の魅力を最大限に引き出すため、構図やトリミングに至るまで細部にこだわり抜いた一枚に仕上げました。

ラインナップは、歴代仮面ライダー40種に加え、昭和・平成仮面ライダーが集結したオールスターデザインのTシャツ2種を展開する、全42種類。世代を横断したスペシャルな構成も見逃せません。

期間中は“どなたでも”ご購入いただけるチャンスとなっております。

ぜひこの機会にご覧ください。

【受注期間】

5月8日（金）20:00～ 5月24日（日）23:59

【配送時期目安】

7月中旬頃予定

詳細を見る :https://homegame-tokyo.com/blogs/news/kamen-rider-2026

歴代仮面ライダーたちが圧倒的な存在感と躍動感を放つビジュアルをフロントに大胆プリント。

単なるキービジュアルの転写ではなく、各作品の魅力を最大限に引き出すため、構図やトリミングまで徹底的にこだわり抜いた一枚に仕上げました。

背面にはHOMEGAMEのロゴをさりげなく配置し、ボディ全体には程よくWASH加工を施すことで、着込むほどに馴染む柔らかさとヴィンテージライクな風合いを実現。

仮面ライダー1号＆2号

『仮面ライダー』に登場する、すべての始まりとも言える伝説のヒーロー“仮面ライダー1号&2号”をフィーチャーした一枚。

悪の秘密結社「ショッカー」によって改造人間へと生まれ変わった本郷猛と一文字隼人が、人類の自由を守るため、ショッカーとの壮絶な戦いを繰り広げた。今回のデザインでは、“技の1号”と称される仮面ライダー1号と、“力の2号”として知られる仮面ライダー2号が並び立つ、シリーズの原点を象徴するビジュアルを採用。1号は多彩な必殺技を武器に戦い、2号は武道家としての身体能力を活かしたパワフルな戦闘スタイルで数々の強敵を撃破してきた。両者に共通する象徴的な必殺技“ライダーキック”をはじめ、シンプルながら圧倒的な存在感を放つ戦闘スタイルは、後の仮面ライダーシリーズへと受け継がれる原点そのもの。仮面ライダーシリーズを代表する二人の勇姿を落とし込んだ、世代を超えて愛され続けるクラシックなデザインとなっている。

仮面ライダーV3

『仮面ライダーV3』に登場する主役ライダー“仮面ライダーV3”をフィーチャーした一枚。

悪の秘密結社「デストロン」によって重傷を負った風見志郎を救うため、仮面ライダー1号と2号による改造手術によって誕生した戦士であり、昭和ライダーを代表する人気ヒーローのひとりである。仮面ライダー1号の“技”、仮面ライダー2号の“力”を受け継いだ存在として、「力と技のV3」とも称され、常人を遥かに超える身体能力と多彩な必殺技を駆使してデストロンとの激闘を繰り広げた。今回のデザインでは、鮮やかな赤と緑を基調としたカラーリングや、首元から大きくなびく白いマフラーなど、V3を象徴する印象的なビジュアルを採用。初代ライダーの系譜を継承しながらも、よりヒロイックかつスタイリッシュへ進化した、“新たな仮面ライダー像”を体現する存在として今なお高い人気を誇っている。

仮面ライダーBLACK

『仮面ライダーBLACK』に登場する主役ライダー“仮面ライダーBLACK”をフィーチャーした一枚。

南光太郎が暗黒結社「ゴルゴム」による改造手術を受け、“世紀王ブラックサン”として生まれる運命を背負いながらも脱出し、自らの意思でゴルゴムとの戦いに身を投じた孤高のヒーローである。体内に埋め込まれた“キングストーン”をエネルギー源とし、変身時にはバッタ怪人態を経て全身が漆黒の強化皮膚に覆われることで、仮面ライダーBLACKへと変身。蒸気を噴き出しながら変身する重厚な演出や、生物的なデザインは、シリーズの中でも異質な存在感を放っている。今回のデザインでは、BLACKを象徴する黒いボディや鋭い複眼、ハードでダークな世界観を印象的に表現。武器を持たず、しなやかで強靭な肉体を活かした徒手空拳の戦闘スタイルは、野性的かつ圧倒的な迫力を誇り、昭和仮面ライダーシリーズを代表する名ライダーとして現在も高い人気を集めている。

仮面ライダークウガ

『仮面ライダークウガ』に登場する主役ライダー“仮面ライダークウガ”をフィーチャーした一枚。

冒険家・五代雄介が、古代リント族の伝説の戦士“クウガ”の変身ベルト「アークル」を受け継ぎ、その神秘の力によって変身した平成仮面ライダーシリーズの初代ヒーローである。今回のデザインでは、クウガを象徴する基本形態“マイティフォーム”を採用。五代雄介が戦士としての覚悟を決めたことで初めて変身可能となった完成形態であり、赤いボディを基調としたシンプルかつ力強いデザインは、現在でもシリーズ屈指の人気を誇る。人間を遥かに超える身体能力と超感覚を活かし、パンチやキックによる肉弾戦を主体に戦うスタイルが特徴。さらに、戦況に応じて“超変身”を行い、能力特化型のフォームへと姿を変えながらグロンギの脅威へ立ち向かう姿は、多くのファンに強烈な印象を残した。仮面ライダーシリーズの新たな幕開けを象徴する存在として、今なお高い支持を集め続けている。

仮面ライダー電王

『仮面ライダー電王』に登場する主役ライダー“仮面ライダー電王”をフィーチャーした一枚。

特異点である野上良太郎が変身するライダーであり、さまざまなイマジンを憑依させながら、その力を活かして時間の改変を目論む敵イマジンたちとの戦いを繰り広げた。今回のデザインでは、電王を象徴する基本形態“ソードフォーム”を採用。仮面ライダー電王 プラットフォームにモモタロスが憑依することで変身する形態で、パワーとスピードのバランスに優れた万能型フォームとして高い人気を誇る。モモタロスの荒々しい性格を反映した豪快な戦闘スタイルが特徴で、専用武器“デンガッシャー ソードモード”を用いた激しい近接戦を得意とする。さらに、フルチャージ後に放つ必殺技“エクストリームスラッシュ”は、圧倒的な破壊力を誇り、電王を代表する必殺技のひとつ。「俺、参上！」に象徴されるモモタロスの強烈なキャラクター性も相まって、シリーズ屈指の人気を誇るフォームとして現在も多くのファンに愛され続けている。

仮面ライダーW

『仮面ライダーW』より、左翔太郎とフィリップ、二人で一人の仮面ライダーである“仮面ライダーW”をフィーチャーした一枚。

ダブルドライバーと二本のガイアメモリを用いて変身を行い、戦況に応じてメモリを組み替えながら多彩なフォームチェンジを可能とする、平成仮面ライダーを代表する人気作品の主役ライダーである。今回のデザインで採用された“サイクロンジョーカー”は、仮面ライダーWの基本形態にして最も象徴的なフォーム。翔太郎との適合率が高いジョーカーメモリによる格闘性能と、フィリップとの相性に優れたサイクロンメモリによる機動力を兼ね備え、スピード感あふれる連続攻撃を得意とするバランス型フォームとなっている。さらに、戦闘時に巻き起こる風を取り込みスタミナを回復する特性も持ち合わせており、疾走感とスマートさを兼ね備えた戦闘スタイルは“Wらしさ”を象徴する存在。ハードボイルドな世界観とスタイリッシュなアクションで、多くのファンを魅了し続ける名フォームである。

仮面ライダーオーズ

『仮面ライダーオーズ／OOO』に登場する主役ライダー“仮面ライダーオーズ”をフィーチャーした一枚。変身者・火野映司が、オーズドライバーに装填した3枚のコアメダルをスキャンすることで変身を行い、メダルの組み合わせによって多彩なフォームチェンジを可能とする平成仮面ライダーを代表する人気ライダーである。今回のデザインでは、オーズを象徴する基本形態“タトバコンボ”を採用。「タカ」「トラ」「バッタ」のコアメダルによって構成されるフォームで、超視覚能力を備えたタカヘッド、鋭い斬撃を繰り出すトラクロー、驚異的な跳躍力を誇るバッタレッグを活かした、バランスの良い戦闘スタイルが特徴となっている。さらに、敵対するグリードからコアメダルを奪い取りながら戦う独自のシステムや、状況に応じてコンボ・亜種形態へ変化する戦略性もオーズならではの魅力。欲望をテーマにした重厚なストーリーと印象的なビジュアルで、多くのファンを魅了し続ける人気ライダーである。

HOMEGAME【ホームゲーム】

日本未発売のNEW ERA（ニューエラ）をはじめ、国内外より厳選されたレアなキャップを取り扱うコンセプトショップ。

東京、横浜、大阪に店舗を構え、最新トレンドをキャッチしつつ、定番のクラシックなアイテムまで幅広く展開するそのラインナップは圧巻。

スタッフや著名人の提案によるHIPHOPカルチャーを色濃く反映した別注モデル「HOMEGAME CUSTOM」を数多くリリースし話題を集めている。