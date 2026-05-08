香港ディズニーランド・リゾートで「ピクサー・サマー・フェス」初開催！壮大なピクサーの世界に飛び込んで朝から夜まで“ピクサーづくし”の夏を思いっきり満喫しよう！

Hongkong International Theme Parks Limited

香港ディズニーランド・リゾート（以下、HKDL）は、2026年6月12日（金）から8月31日（月）まで、この夏だけの特別なピクサーづくしの冒険を、世界中のゲストとピクサー・アニメーション・スタジオのファンにお届けする「ピクサー・サマー・フェス」を初開催します。本イベントでは、朝から夜までさまざまなテーマランドで思いきり遊べるほか、空を舞う新たなエンターテインメントや新しいキャラクター・グリーティング体験など、多彩な“遊べる”体験が登場。おなじみのキャラクターたちが集結し、驚きとインタラクティブな体験を通じて、リゾート全体をこれまで以上にダイナミックでエネルギーあふれるピクサーの世界へと彩ります。さらに、これまで人気を博してきたプログラムも引き続きお楽しみいただけます。「ピクサー・サマー・フェス」で、笑顔やつながり、遊び心にあふれたひとときをお過ごしください。

■「ピクサー・パルズ・スペクタキュラー」が初登場

光り輝くドローンと、キャッスル・オブ・マジカル・ドリームやメインストリートUSA一帯に広がるプロジェクション演出で、友情をテーマにしたピクサーの名作ストーリーを、夜空に光あふれる演出で描き出す新ナイトショー「ピクサー・パルズ・スペクタキュラー」が、「モーメンタス」ナイトタイム・スペクタキュラーの直前に、夜を彩る新たなプログラムとして登場します。ファンに愛されるピクサーのキャラクターやストーリーが、音楽やストーリーテリングとともに夜空を彩る華やかなビジュアルとともに生き生きと表現され、友人やご家族と共有したくなる忘れられないひとときをお届けします。

■ ピクサーの人気キャラクターが集結

この夏、パーク内では『トイ・ストーリー』や『インサイド・ヘッド』、『Mr.インクレディブル』、『カールじいさんの空飛ぶ家』、『私ときどきレッサーパンダ』、『リメンバー・ミー』、『メリダとおそろしの森』など、人気ピクサー作品のキャラクターたちが大集合。それぞれが個性豊かに、夏の楽しさを届けてくれます。

アニメーション・アカデミーでは、新たなイマ―シブ体験として『トイ・ストーリー』のキャラクターの描き方を学べるプログラムが登場。さらに、その後は隣の部屋でキャラクターたちに実際に会える特別な体験もお楽しみいただけます。また、その他にも物語の世界に入り込むようなインタラクティブなキャラクター体験も充実。『メリダとおそろしの森』のメリダ、『リメンバー・ミー』のミゲル、『私ときどきレッサーパンダ』のメイリン・リーなど、さまざまなピクサーの仲間たちが登場し、さまざまなピクサーの仲間たちとの楽しいふれあいが、1日を通して繰り広げられます。

■メインストリートUSAでピクサーの仲間たちがパーティーを開催

「ピクサー・ウォーター・プレイ・ストリート・パーティー！」が復活。夏の暑さを吹き飛ばす、びしょ濡れ必至の爽快な体験をお楽しみいただけます。さらに、メインストリートUSAでは「フレンドタスティック！」も開催。おなじみのキャラクターたちがそれぞれの個性あふれるフロートに乗って登場し、音楽に合わせて歌って踊り、日中のパークを華やかに盛り上げます。

■ピクサーの世界を楽しめるフード＆グッズも登場

リゾート内では、ピクサーをテーマにしたフード＆ドリンクが登場。遊び心あふれるスイーツから、写真映えするソフトクリームまで、バラエティ豊かなメニューをご用意しています。メインストリート・コーナー・カフェ（提供：コカ・コーラ）では、「ピクサー・ダイン＆プレイ・パーティー」を開催。「エイリアンのDIYピザ」や「スリンキー・ドッグ・ロール」など、テーブルの上が遊び場になるインタラクティブなダイニング体験をお楽しみいただけます。

さらに、HKDL限定のピクサー・ボールをモチーフにしたコレクションや、『トイ・ストーリー』の人気アイテムも多数登場。カチューシャやぬいぐるみ、アパレル、ステーショナリーなど、夏の思い出を彩るアイテムが揃います。また、人気の「マジック・パスポート」の最新バージョンとして、新たに「ピクサー・マジック・パスポート」も登場。パークを巡りながら、これまで以上に遊び心あふれる体験をお楽しみいただけます。ショッピングにもインタラクティブな体験が加わり、夏の冒険の一部としてお楽しみいただけます。エンポーリアムでは7月より「ポップコーン・ポップアップ・ショップ」が登場し、キャストメンバーとの交流を通じて、さまざまなピクサーをテーマにしたコレクティブルアイテムをご体験いただけます。

■ホテルでも続く“遊び心”あふれるピクサーの体験

リゾート全体に広がる遊び心あふれる体験は、ホテルでも引き続きお楽しみいただけます。ゲストは「ファインディング・ニモ・プールサイド・レジャー・タイム」*や、ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジで開催される「スピリット・オブ・アドベンチャー・クラフト・ワークショップ」*など、多彩なアクティビティに参加できます。さらに、3つのディズニーホテルすべてで没入感あふれる体験を展開し、「ピクサー・ベントウ・メイキング・ワークショップ」* や、「ツイスト＆ターン・トイ・ストーリー・バルーン・ワークショップ」* など、冒険気分をさらに盛り上げる体験をご用意しています。この夏のご滞在をさらに特別なものにするために、滞在中も遊び心が続く体験へとアップグレードしてみませんか。「ピクサー・パルズ・インルーム・セレブレーション」や「ピクサー・インルーム・テーマ・サプライズ」により、お部屋でも楽しさが途切れることなく、遊び心あふれるひとときをお過ごしいただけます。また、2名様分の客室と朝食ビュッフェがセットになった宿泊パッケージは、HK＄2,268からご用意。爽やかな夏のステイケーションで、夜まで続く魔法とワクワクを存分にご満喫いただけます。

*ピクサーをテーマにしたホテル追加体験の予約受付は、2026年5月12日より開始予定です。詳細は香港ディズニーランド・リゾート公式ウェブサイトをご確認ください。

■この夏、最高のピクサー体験を計画しよう

この夏を満喫するために、今こそ計画を始める絶好のタイミングです。ホテル2連泊以上で30％オフとなる宿泊キャンペーンや、HK＄100の追加で2日目のパークを楽しめるノンストップ・2デー・ファン・チケットも。ホテル宿泊やダイニング体験、ディズニー・プレミア・アクセスを事前に予約しておくことで、朝から夜までよりスムーズで快適なパーク体験をお楽しみいただけます。

HKDLでは、おなじみのキャラクターたちとの出会いや心温まるひととき、そして遊び心あふれる冒険が、朝から夜までリゾート全体で皆さまをお待ちしています。ピクサーの世界に彩られた、活気あふれる夏をぜひご体験ください。



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HKDLでは、すべてのゲストに以下の事項につきご理解とご協力をいただけるようにお願いしております。

パークを訪れる際は、以下を厳守くださいますようお願いいたします。

- パークチケットご購入後は、香港ディズニーランドの専用ウェブサイトにて事前にパーク入園予約をしてください。

（ご来園の90日前より予約可）

https://www.hongkongdisneyland.com/

香港ディズニーランド・リゾートについて

香港ディズニーランド・リゾートは、あらゆる年齢や国籍のゲストに、忘れられない異国情緒あふれるディズニー体験を提供します。人気のディズニーストーリーとキャラクターでいっぱいのこのリゾートでは、受賞歴のあるユニークなアトラクションとエンターテインメントが楽しめる8つの異なるランドで探検できます。リゾートでの冒険は、豪華なディズニーホテルでの滞在によって、さらに完璧なものになります。ただし、魔法はリゾートの中だけにとどまりません。社会福祉に深く関わる地域コミュニティの一員として、香港ディズニーランドは、支援が必要な家族を助け、お子様や若者の創造力を高め、環境保護を奨励し、健康的な暮らしを促進するコミュニティサービスプログラムを通してその魔法を広めています。

モバイルアプリで最新情報を入手し、来園の計画を立てよう

開園時間からエンターテインメントのスケジュールまで、モバイルアプリでは香港ディズニーランドのあらゆる情報を入手することができます。パークの入園予約やパーク内でのキャラクター・グリーティングの「ディズニー・スタンバイ・パス」の手配も可能。またGPS対応マップでパーク内の目的地を探したり、パーク内及びホテル内のレストランの予約もできます。各アトラクションの待ち時間もリアルタイムで表示されるので、パークでの時間を有効に使うことができます。マジックアクセス・メンバーは、アプリで専用カレンダーと会員特典が表示され、パークへの訪問がよりマジカルになります。

香港ディズニーランド・リゾートアプリはこちらから無料でダウンロードできます。

iOS: https://itunes.apple.com/app/id1077550649

Android users: https://goo.gl/ZbHHbP

オフィシャル画像ダウンロードはこちら(https://drive.google.com/drive/folders/1a9oYp12q21BUB6hSwVK2IEGvT2n-zQbi)

オファー一覧

ノンストップ・2デー・ファン・チケット[表1: https://prtimes.jp/data/corp/64408/table/38_1_dc1fb0c08363b8a154991d235105ad5d.jpg?v=202605080251 ]2泊以上スペシャル：30％オフ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/64408/table/38_2_9deddc9482cf4d129efa6a85e002836d.jpg?v=202605080251 ]ディズニールーム＆朝食ビュッフェ2名様向けオファー[表3: https://prtimes.jp/data/corp/64408/table/38_3_c12b67191956d8546783b25f8e2461f3.jpg?v=202605080251 ]ディズニー・プレミア・アクセスー「ピクサー・パルズ・スペクタキュラー」、「モーメンタス」ナイトタイム・スペクタキュラー、８つのアトラクションと１つのショー[表4: https://prtimes.jp/data/corp/64408/table/38_4_cc39dec4aded025ae4d7a78953c48590.jpg?v=202605080251 ]ディズニー・プレミア・アクセスーピクサー・ウォーター・プレイ・ストリート・パーティー！指定鑑賞エリア[表5: https://prtimes.jp/data/corp/64408/table/38_5_ff73669901fd385d0a9b99aad4cd5050.jpg?v=202605080251 ]ピクサー・ダイン＆プレイ・パーティー[表6: https://prtimes.jp/data/corp/64408/table/38_6_ab51a8c36b43978659dda6ec4fa663f5.jpg?v=202605080251 ]