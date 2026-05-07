オーガニックフェムケアブランドから『フェム乳酸菌サプリメント』 新登場。

株式会社Growthcanvas

「PUREST（ピュレスト）」（運営：株式会社Growth canvas、代表取締役 野邊祥一朗）は、「デリケートゾーントラブルが起きたときにするケア」「誰かのためにするケア」という常識を覆し、「自分を労わるケア習慣」を目指したフェムケア特化サプリメント『フェム乳酸菌サプリメント』を、2026年1月よりAmazonにて先行発売いたしました。

──「体質だから」と、その悩みを諦めていませんか？──

「洗ってもニオイ悩みが解決しない」

「かゆみの原因がわからず、ずっとムズムズしている」

「誰にも相談できず、自分だけが不潔な気がしてしまう」

誰にも言えないデリケートゾーンの悩みは、単なる体の不調にとどまらず、ふとした瞬間の自信を奪い、自分らしく振る舞うことへの「ためらい」を生んでしまいます。

本来、ケアは自分を慈しみ、前を向くためのものであるはず。

しかし、多くの方が「これは私の体質だから仕方ない」と諦めてしまっている現状があります。

PUREST（ピュレスト）は、そんな「自分だけ」と思っている切実な悩みと本気で向き合いました。

一時的な対処ではなく、内側から根本的に整えることで、心から自分を愛せる毎日へ。

本記事は、諦めかけていた悩みに寄り添う『フェム乳酸菌サプリメント』誕生までのストーリーです。

1.開発の背景は、お客様の切実なレビューから

「悩みが消えないのは私のせいですね。」

デリケートゾーンのニオイやムズムズといった悩みは、人に相談しにくく「洗ってもニオイ悩みが解決しない」「かゆみの原因がわからない」という理由から、多くの方が「これは私の体質だから仕方ない」と諦めてしまう現状があります。

人に相談できないからこそ、諦めてしまっているフェム悩みにPURESTは寄り添いたい。

だから、表面的なケアではなく、内側にある原因から悩みを解決していくサプリメントにたどり着きました。

2.商品特長：菌が働き、増えていくトリプルバイオティクス設計

【POINT 1】 菌が働き、増えていく「トリプルバイオティクス設計」を採用。

フェム悩みは、腸内環境の乱れが深く関わっています。PURESTは、原因となる腸に着目し、徹底アプローチします。

バグ・プロテクト（ニオイの元を抑える）

フェリカス乳酸菌（ムズムズを抑える）

BG-21（フェムケア菌が喜ぶ「ごはん」）

生きて腸に届き、増やし、デリケートゾーンまで菌が届くメカニズムにより、年齢と共に減少する善玉菌の増加をサポートします。

【POINT 2】 ゆらぐのは体調だけじゃないから

女性の不足しがちな栄養素と美容成分を贅沢に配合

ゆらぎは体調だけでなく、肌やメンタルにも現れます。

フェムケアだけでなく、美容・栄養・膣ケアもサポートする成分を**全19種**配合しています。

不足しがちな栄養素16種：鉄分、葉酸、ビタミンB群など

美容サポート成分3種：PMSやゆらぎにアプローチするユーグレナ、ハリ・ゆるみに役立つコラーゲンペプチド、保湿のヒアルロン酸

【POINT 3】 徹底した安心・安全へのこだわり

国内GMP認定工場で製造：

デリケートなゾーンの悩みに特化しているからこそ、厳しい品質管理基準を満たした国内工場で生産。

粒へのこだわり：

飲みやすさにこだわった 小粒カプセルを採用

デザインへのこだわり：

アンケートで要望が多かった通り、シンプルで洗練されたデザインを採用し、周囲にバレずに安心して使用できます。

3. 商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/105421/table/44_1_fa8f10302be107282b5d66185eec28e8.jpg?v=202605081151 ]

【会社概要】

企業名：株式会社Growthcanvas

代表者：野邊祥一朗

所在地：〒810-0074 福岡市中央区大手門3-10-9 大木大手門ビル3F

【お問い合わせ先】

purest_official@growth-cv.com

Amazon 商品ページ :https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E6%A0%84%E9%A4%8A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%80%91-%E3%83%87%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%B3-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9-PUREST/dp/B0G1XYX8NT?ref_=ast_sto_dp楽天市場 商品ページ :https://item.rakuten.co.jp/itsumococo/rk-femsapuri/?s-id=sd_browsehist_searchYahoo!ショッピング 商品ページ :https://store.shopping.yahoo.co.jp/growth-cv/femsapuri.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-title&ea=Qoo10 商品ページ :https://www.qoo10.jp/g/1192430701