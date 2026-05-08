【元アデランス グローバル人事トップが語る】海外での人材マネジメントエッセンス| 人事部・海外事業部必見！5/12(火)10時30分開催

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「【元アデランス グローバル人事トップが語る】海外での人材マネジメントエッセンス」を2026年5月12日(火)10:30より開催します。

セミナーを申し込む :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260512

セミナー詳細

概要

・開催日 ： 2026年5月12日（火）

・開催時間 ： 10：30-11：45

・参加費 ： 無料

・形式 ： オンライン（zoom）にて開催

・対象者 ： 海外事業部責任者/担当者、人事部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者

・参加特典 ： 投影資料の配布（アンケートご回答者様）

※法人対象

・お申込みはご勤務先のメールアドレスにてお願い致します。

・個人の方および同業の方のご参加はご遠慮いただいております。

セミナーのポイント

・ビジネスゴール達成のカギ「３M」を海外事業で最大化するノウハウ

・異文化理解のフレームワークから学ぶ、効果的な海外人材マネジメント方法

・各フェーズで押さえるべきポイントを、国・地域ごとにの特性に着目して解説

こんな方におすすめです

・「海外現地社員をマネジメントできる人材が不足している」と感じている人事部・本社の方

・海外駐在中で、現地社員のマネジメントに課題を感じている方

・海外駐在の予定があるが、人事部門の業務経験がない方

セミナー内容

お申し込みはこちら :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260512

事業の経営資源として大事な三つの要素である、「Member（ヒト）」「Merchandise（モノ）」「Money（カネ）」。この3Mを最大化させていく事が、事業推進・ビジネスゴール達成につながることは既知の事実です。

さらに海外駐在員においては、異文化環境下で3Mの最大化が求められることとなり、難易度はより高いものになります。経営資源（3M）の中でも、「Member（ヒト）」は １.使っても減らない、２.教育次第で成長する、という、他の2つとは異なる特徴を持っています。このセミナーでは、この「ヒト」のパフォーマンスを最大限に引き出す人材マネジメントについて、海外人材に着目して解説します。

海外人材マネジメントで重要なのは、ダイバーシティ（多様性）を前提として国・地域の理解を深め、尊重・受け止めることです。海外現地社員の人的マネジメントについて「採用」「評価・処遇」「定着・育成」「退出」の各フェーズで押さえておくべきポイントを、国・地域ごとの特性に着目して解説しているため、どの国に駐在したとしても汎用性の高い内容となっています。

海外現地社員とのやりとりにおいて、このセミナーで解説されるエッセンスを持って対処して頂く事で、より効果的な海外人材の獲得、能力発揮、パフォーマンスアップが見込まれ、良好な事業推進に繋がります。

駐在予定、もしくは駐在中の方で現地社員のマネジメントを受け持つ方はもちろんのこと、駐在員を送り出す人事部・海外事業部の方にも必見のセミナーです。

セミナープログラム

◎金澤氏による講演「海外での人材マネジメントエッセンス」

01：人材マネジメントとは

02：海外人材マネジメント

採用 / 評価・処遇 / 定着・育成 / 退出

◎パネルディスカッション 金澤尚武講師 × INSIGHT ACADEMY 代表取締役 アカデミー長 金 珍燮

01：人材マネジメントが上手くいかない理由

02：現地社員の価値観を理解するための方法

03：現地社員を含めグローバルビジネスで活躍する人材を育てるための方法

セミナー講師

金澤尚武（かなざわ ひさたけ）氏

元アデランス取締役

日産ディーゼルで日本の人事業務を経験。

米DEC、仏LVMHコスメ事業、米CAEソフトウェアの日本法人にて人事の責任者を歴任する中で、日・米・欧・アジアの人事全般に関する深い知見を体得。

日本と海外18カ国で事業を展開するアデランス社の取締役として管理部門を統括し、グローバル人事のトップも務める。

■INSIGHT ACADEMY 金澤講師 登壇講座

海外駐在員7つの行動指針

海外現地人材マネジメントエッセンス

主催会社

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会社概要

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年11月26日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://client.insighta.co.jp/service/e-learning

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‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language