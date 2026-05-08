株式会社ハンズグローバル、大東建託株式会社と共同でグローバル人材向け「施工管理技士」国家資格取得プログラムを開発

ハンズホールディングス株式会社

株式会社ハンズグローバル(本社：東京都千代田区)は、大東建託株式会社(同：東京都港区)と共同で、外国人材に向けた、建設業界の国家資格「施工管理技士」の取得を支援する育成プログラム『まるごと国家資格パスGlobal』を開発し、今年度から提供を開始します。

本プログラムは、資格取得に必要な専門用語と実務理解を効率的に習得できる独自設計により、外国人施工管理者の育成課題を根本から解決するものです。

■開発の背景

日本の建設業界では少子高齢化の影響により、施工管理者の不足が深刻化しています。施工管理技士は現場の監理を担う必須資格であり、資格者数はそのまま企業の受注能力＝企業の成長に直結します。こうした中、建設業界の外国人就労者は約18万人で、高度外国人材向け在留資格「技術・人文知識・国際業務（技人国）」の建設業における取得者もこの10年間で8倍の勢いで増加し16,000人を超えるなど拡大を続けています。しかし実態として、このうち、建設業法上の監理技術者は約1,900人（全体の0.3％）に留まっている状況です。

その背景には、

・高い日本語能力と専門知識の両立の難しさ

・テキスト中心の学習による理解不足

・実務と用語の乖離

といった構造的な課題が存在しています。

こうした課題に対し、株式会社ハンズグローバルは海外理系大学での日本語教育を通じた人材育成を推進し、大東建託株式会社はその人材の採用を進めてきました。そして今回、採用後の「資格取得」という最後の壁を突破するため、両社は共同で本プログラムを開発しました。

■プログラムの特徴

日本語の学習をする外国人就労者

本プログラムは、外国人技術者が効率的に国家資格取得を目指せるよう設計されています。

・試験範囲約6,000単語から重要語約1,000語へ厳選

・各単語に画像・解説・ルビ・外国語訳を付与

・単語ごとに関連する過去問題を紐づけ

・「単語理解×問題演習」を一体化

これにより、従来の学習で課題であった「言葉と実務の不一致」を解消し、合格に直結する学習環境を実現しました。

■社会的意義

施工管理技士は、建設現場の品質・安全・工程を担う中核人材であり、その不足は建設プロジェクトの停滞を招きます。本取り組みにより外国人技術者の資格取得が進むことで、

・建設業界の人材不足解消

・企業の受注能力向上

・インフラ整備・都市開発の加速

更に外国人材が長期的に日本の建設業界を支える「持続可能な人材基盤」の構築に寄与します。

■今後の展開

今後は、より多くの資格取得者の輩出を目指し、

・スマートフォン／PC対応アプリ化

・英語以外の多言語展開

・他資格領域への応用

を進め、建設業界全体に展開可能な教育インフラとしての確立と外販を目指します。

【大東建託株式会社 会社概要】

本社所在地：東京都港区港南二丁目16番1号

代表者：代表取締役社長執行役員 CEO 竹内啓

ホームページURL：https://www.kentaku.co.jp

大東建託株式会社のニュースリリース：https://www.kentaku.co.jp/news/release/2026/release_ForeignProgram_20260508.html

【株式会社ハンズグローバル 会社概要】

本社所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル17階

代表者：代表取締役社長 徳村 有聡

ホームページURL：ht(https://www.hands-global.co.jp/)tps://www.hands-global.co.jp/(https://www.hands-global.co.jp/%E6%9C%AC%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%85%88)



本プログラムに関するお問い合わせ先(ハンズグローバル) : TEL 03‐6381‐0700

株式会社ハンズグローバルは、

ハンズホールディングス株式会社( https://www.hands-holdings.co.jp/ )のグループ会社です。