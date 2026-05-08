製薬市場における臨床試験用医薬品の供給・物流：サービス種別、フェーズ、輸送手段、温度帯、包装形態、エンドユーザー別―2026-2032年の世界市場予測
製薬市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.02%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、製薬市場調査レポートを発行・販売します。
「製薬レポート」では臨床試験のサプライチェーンと流通モデルの根本的な再構築を推進している、技術的、規制的、および運用上の新たな変化を言及するほか、2025年までに米国が施行した関税措置の変遷が、臨床試験サプライチェーン業務における調達、輸送ルート、通関戦略に累積的に与えた影響を分析します。
世界の製薬市場規模は、2025年に263億5,000万米ドルと評価され、2026年の283億8,000万米ドルから2032年には452億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2014358-clinical-trial-supply-logistics-pharmaceutical.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 製薬市場：サービスタイプ別
第9章 製薬市場フェーズ別
第10章 製薬市場輸送手段別
第11章 製薬市場温度帯別
第12章 製薬市場：パッケージングタイプ別
第13章 製薬市場：エンドユーザー別
第14章 製薬市場：地域別
第15章 製薬市場：グループ別
第16章 製薬市場：国別
第17章 米国製薬市場
第18章 中国製薬市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・臨床試験サプライチェーンでの最近の変化は何ですか？
技術の成熟、試験デザインの変容、規制当局による監視の強化が背景にあり、構造的な変化が加速しています。
・2025年までに米国が施行した関税措置の影響は何ですか？
調達戦略やルート最適化に多層的な影響をもたらし、調達チームはサプライヤーポートフォリオを見直す必要が生じました。
・臨床試験のサプライチェーンにおけるサービスレベルの差別化は何に基づいていますか？
包装・ラベリング、プロジェクト管理、保管・流通、温度監視、輸送の各段階に固有の検証およびガバナンスの要件があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「製薬レポート」では臨床試験のサプライチェーンと流通モデルの根本的な再構築を推進している、技術的、規制的、および運用上の新たな変化を言及するほか、2025年までに米国が施行した関税措置の変遷が、臨床試験サプライチェーン業務における調達、輸送ルート、通関戦略に累積的に与えた影響を分析します。
世界の製薬市場規模は、2025年に263億5,000万米ドルと評価され、2026年の283億8,000万米ドルから2032年には452億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 製薬市場：サービスタイプ別
第9章 製薬市場フェーズ別
第10章 製薬市場輸送手段別
第11章 製薬市場温度帯別
第12章 製薬市場：パッケージングタイプ別
第13章 製薬市場：エンドユーザー別
第14章 製薬市場：地域別
第15章 製薬市場：グループ別
第16章 製薬市場：国別
第17章 米国製薬市場
第18章 中国製薬市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・臨床試験サプライチェーンでの最近の変化は何ですか？
技術の成熟、試験デザインの変容、規制当局による監視の強化が背景にあり、構造的な変化が加速しています。
・2025年までに米国が施行した関税措置の影響は何ですか？
調達戦略やルート最適化に多層的な影響をもたらし、調達チームはサプライヤーポートフォリオを見直す必要が生じました。
・臨床試験のサプライチェーンにおけるサービスレベルの差別化は何に基づいていますか？
包装・ラベリング、プロジェクト管理、保管・流通、温度監視、輸送の各段階に固有の検証およびガバナンスの要件があります。
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創立：1995年
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市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
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