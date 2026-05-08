【JAF静岡】「高速道路上での安全対策を学ぶ大人の見学会」を開催します

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）静岡支部 支部長（小野田 剛久）は、6月4日（木）に、中日本高速道路株式会社 東京支社 富士 保全・サービスセンター（静岡県富士市厚原）にて「高速道路上での安全対策を学ぶ大人の見学会」を開催します。

いつも走行している高速道路を学びの目線で見てみよう！

高速道路上での車両トラブル発生を想定して、安全対策や適切な行動を体験しながら学びます。

さらに、作業車両や安全装備を間近で見学することで、道路保全への理解を深め、安全意識の向上につなげます。

訓練（イメージ）

〈イベント内容〉

（1）高速道路の保全・安全対策に関する説明と体験

（2）富士保全・サービスセンター施設見学

（3）作業車両や保全装備の紹介

（4）質疑応答

作業車両（イメージ）イベント詳細- イベント名「高速道路上での安全対策を学ぶ大人の見学会」- 開催日時2026年6月4日（木）10:00～13:00- 開催場所中日本高速道路株式会社 東京支社 富士 保全・サービスセンター（静岡県富士市厚原1738-4）詳細は、下記のリンクボタンよりご確認ください。- 参加条件JAF会員本人とその家族※お子さまも参加可能です。- 募集定員20名※応募多数の場合は抽選※最少催行10名- 参加費用1人：100円（保険代含む）- その他※小雨決行、大雨・荒天の場合は中止。※中止の場合は、前日6月3日（水）12:00までにメールにてお知らせします。申込方法- 申込方法：下記のリンクボタンからアクセスし、専用フォームからお申し込みください。※当選結果は、5月25日（月）17:00までに当落メールを送信します。- 申込期間：2026年4月4日（土）～2026年5月24日（日）23:55まで※2026年5月27日（水）23:55までキャンセルを受け付けます。それ以降のキャンセルは返金できませんのでご了承ください。お申し込み・詳細は、こちらから :https://jaf.link/3OOosaa