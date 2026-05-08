【銀座コージーコーナー】メロンの季節到来！5月11日から「赤肉メロン」＆「青肉メロン」を味わう旬スイーツが登場

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2026年5月11日（月）から、全国の生ケーキ取扱店（※）で「赤肉メロン」と「青肉メロン」を使用したスイーツを販売します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

旬のメロンとクリームが奏でる上品な甘さと豊かな風味

日ごとに暑さが増すこの季節、みずみずしく甘みたっぷりのメロンを使用した、涼を誘うメロンスイーツが今年も登場。「赤肉メロン」の濃厚な甘みと芳醇な香り、「青肉メロン」の爽やかな甘みと香りを一度に楽しめる、夏季限定のメロンスイーツをご用意しました。

ショートケーキとミルクレープ、コージープリンセスには一口サイズの2種のメロンをゴロゴロッとトッピング。お祝いの席や家族の集まりの場にぴったりなデコレーションケーキには、大振りのメロンを贅沢にあしらいました。さっくり焼き上げたシュー皮と2種メロンのクリームとカスタードを組み合わせたシュークリームは、ふわりとメロンの風味が広がる軽やかな一品。さまざまなシーンやお好みに合わせて楽しめるケーキを各種、取りそろえています。

2種のメロンを存分に味わえる、華やかで涼やかな旬のスイーツをぜひご堪能ください。

【ご予約について】

＜店頭予約＞

ご予約受付中

＜ネット予約＞

対象商品は、「2種メロンのデコレーション（4号）」のみです。

予約受付期間：5月6日（水・振）10:00～8月8日（土）

お渡し期間：5月11日（月）～8月13日（木） ※5日前までのご予約限定（受取日含まず）

※ネットで予約して店舗で受け取れるサービスです。詳しくはネット予約サイトでご確認ください。

http://www.cozycorner.jp/(http://www.cozycorner.jp/)

※ネット予約は一部の店舗のみで実施しております。

【商品概要】

商品について詳しくは公式サイトをご覧ください。

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/85613.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/85613.html)

2種メロンのショートケーキ

価格：600円（税込648円）

販売：5月11日（月）～ 8月13日（木）頃

特長：爽やかな甘みと香りの「青肉メロン」と、コクのある甘みと芳醇な香りの「赤肉メロン」を贅沢に使った、季節限定のショートケーキです。

ふわふわのメロン風味スポンジで、メロンゼリーが入った程よい甘さのカスタード入り練乳クリームをサンドし、2種類のメロンを飾りました。

口いっぱいに広がる、クリームとメロンの豊かな甘みと香りのハーモニーをお楽しみください。

コージープリンセス（2種メロン）

価格：690円（税込745円）

販売：5月11日（月）～ 6月11日（木）頃

特長：爽やかな甘みと香りの「青肉メロン」と、コクのある甘みと芳醇な香りの「赤肉メロン」の豊かな味わいを楽しめる、ひとりじめサイズのデコレーションケーキです。ふわふわのメロン風味スポンジでチーズ風味クリームをサンドし、2種類のメロンを飾りました。メロンと相性のよいチーズ風味クリームのまろやかな酸味が、メロンの甘みとみずみずしさを引き立てます。

2種メロンのミルクレープ

価格：600円（税込648円）

販売：5月11日（月）～8月13日（木）頃

特長：爽やかな甘みと香りの「青肉メロン」と、コクのある甘みと芳醇な香りの「赤肉メロン」を飾って仕上げたミルクレープです。

風味豊かに焼き上げた9枚のクレープと、さっぱりとした味わいで夏にぴったりのココナッツ風味のカスタード入りクリームが織りなすやさしい味わい、フルーツとのハーモニーをお楽しみください。

2種メロンのデコレーション（4号）

価格：2,750円（税込2,970円）

販売：5月11日（月）～8月13日（木）頃

特長：爽やかな甘みと香りの「青肉メロン」と、コクのある甘みと芳醇な香りの「赤肉メロン」を贅沢に飾った、季節限定のデコレーションケーキです。ふわふわのスポンジで、程よい甘さの練乳クリームと、メロンジャムをサンドし、コクのある生クリーム入りホイップクリームと、2種類のメロンをボリュームたっぷり飾りました。口いっぱいに広がる、クリームとメロンのとろけるような甘みと豊かな香りをお楽しみください。

Wシュー（メロン）

価格：340円（税込367円）

販売：5月11日（月）～8月13日（木）頃

特長：赤肉メロンのピューレを使った赤肉メロンクリーム、メロン風味クリーム、まろやかカスタードを、さっくり焼き上げたシュー皮にとじこめました。

メロンの香り豊かな2種のクリームと、カスタードのコクをお楽しみください。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。