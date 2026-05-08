【60代からのおしゃれと暮らし】“手放し活”で毎日がもっと軽やかに。人気シニアインフルエンサーのライフスタイル本が発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年5月1日（金）に『60歳、服を7割手放して「ときめく暮らし」がはじまった』（著：山岡まさえ）を発売いたしました。

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058027193/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058027193/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18525158/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525158/)

SNSで発信する「60代はぺたんこ靴しか履かない」「グレイヘアをきれいに見せる工夫」「60代の迷わない服」「人生の整理術」などが多くの共感を呼び、SNS総フォロワー数20万人超（2026年4月時点）を集めるシニアインフルエンサー・山岡まさえ。そんな著者によるライフスタイル本が登場しました。

本書では、50代～60代のアラカン女性の“もやもや”に寄り添いながら、服・住まい・人間関係・家事などを見直し、自分らしく心地よく暮らすためのヒントを紹介します。

▼こんなお悩みはありませんか？

・手持ちの服が似合わなくなってきた

・服はたくさんあるのに、着たいものがない

・これからの暮らしを、もっとすっきり整えたい

●服も、暮らしも、人間関係も。“私にちょうどいい”を選び直す一冊

本書は、著者が50代から始めた「手放し活」をもとに、服や住まい、人間関係、家事などの上手な「手放し方」と「残し方」を紹介するライフスタイル本です。

ここでいう「手放し活」は、ただ減らすことや、やみくもに捨てることを目的にしたものではありません。

自分にとって本当に大切なものを見つめ直し、“私にちょうどいい”を選び直していくための考え方です。

必要のないものを少しずつ手放していくことで、クローゼットの中も、部屋の中も、気持ちの中もすっきりしていく。そうして生まれた時間と心の余裕が、毎日をより心地よいものにしてくれます。

●60代のおしゃれと暮らしに、すぐ取り入れられる実例が満載

本書では、60代のシンプルコーディネート春夏秋冬をはじめ、服をきれいに着るためのコツ、ものを持ちすぎない部屋づくり、頑張りすぎない家事、人との距離感の整え方など、日々の暮らしにすぐ取り入れられる実例を豊富に掲載しています。

「おしゃれをあきらめたくない」

「でも、無理はしたくない」

そんな大人の女性に向けて、今の自分に似合うおしゃれと、背伸びをしすぎない、心地よい暮らし方を提案します。

●減らしたら、本当に好きなものが見えてきた

著者は、手放すことは“失くすこと”ではなく、“自分にとって大切なものをはっきりさせること”だと語ります。

決して、すぐに全部を見直す必要はありません。

無理に手放さなくても大丈夫。

「これはもう必要ないかもしれない」と思えたものをひとつ手放すだけでも、気持ちは軽くなり、自分らしさが少しずつ見えてきます。

本書は、ただのシニアファッション本ではなく、服の見直しをきっかけに、自分らしいファッション、暮らし、人間関係を整えていくための一冊です。

60代からをもっと軽やかに、もっと私らしく過ごしたい方におすすめです。

［著者プロフィール］

山岡まさえ（やまおか・まさえ）

50代後半ではじめたSNSで、日々の暮らしや「60代の1週間コーディネート」などを発信。SNS総フォロワー数は20万人を超える（2026年4月現在）。雑誌や講演などでも活躍。60代ライフスタイルブランド「DIGNITY」や、一般社団法人日本グルーデコ協会を主宰。「グルー継ぎ（R）」「グルーデコ（R）」というハンドメイドの技法の普及や講師育成も行っている。

Instagram：https://www.instagram.com/yamaokamasae/

YouTube：https://www.youtube.com/@yamaokamasae

［もくじ］

■CHAPTER1 私の手放しストーリー 「好き」を大事にする手放し方

・クローゼットにある服は、「お気に入り」だけ

・こうやって服を7割減らした！ 私の手放し実践テク

・増やさないための基準があれば、手放すときも、買うときも、迷わない

・手放して、選び直して、軽くなる。その繰り返しが60代を美しくする

ほか



■CHAPTER2 手放して得た、「60代、シンプルコーディネート」の極意 春夏秋冬

・数が減ったからこそ組み合わせることが楽しい

・おしゃれは、「今の自分」をもっと好きになるためのもの

・私の軸ITEM（デニム・白Tシャツ・スウェットパンツ・Gジャン）

・ハイブランドは、「特別な日」のためではなく、「毎日」のために着る

ほか



■CHAPTER3 60代、「やらなくていい」の練習帖

・知らないを恥じなくていい。やらないを、選んでいい

・染めない選択は、自分らしく生きることに自信がついた証

・60代、気持ちが揺らぐ自分を責めなくていい

・必要ないこだわりは、必要なもののためなら意外と手放せる

ほか



■CHAPTER4 家族や友人、人間関係もシンプルになれる

・服の取捨選択を経て、人間関係も選び抜ける力が備わった

・人間関係も、違和感があったら手放していい

・60代、他人の悩みを解決しようとしなくていい

・「子どもの世話にならない」とは言わない

ほか



■CHAPTER5 安心、快適空間のつくり方

・本当に求めていたのは、丁寧より、シンプルな暮らし

・買い足すのではなくて「買い替える」ともの選びが丁寧に

・残したのは「息子たち」の思い出になるものだけ

・持ちすぎない、頑張りすぎない、ときめきを忘れない

ほか

［商品概要］

『60歳、服を7割手放して「ときめく暮らし」がはじまった おしゃれの幅も、人生も豊かになる』

著：山岡まさえ

定価：1,650円（税込）

発売日：2026年5月1日

判型：A5判／168ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-802719-6

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380271900(https://hon.gakken.jp/book/2380271900)

【本書のご購入はコチラ】

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＜電子版＞

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開