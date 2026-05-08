提出日 (2026年05月01)、SDKI Analytics（本社：渋谷区、東京都）は、2026年と2035年の予測期間を対象とした「GaN Power Transistor Market(GaNパワートランジスタ市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、次の場所で入手できます： https://www.sdki.jp/reports/gan-power-transistor-market/590642248 調査結果発表日： 2026年05月01 調査者: SDKI Analytics 調査範囲： 当社のアナリストは510市場プレーヤーを対象に調査を実施しました。調査対象となったプレーヤーの規模はさまざまでしました。 調査場所: 北米 (米国およびカナダ)、ラテンアメリカ (メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)、アジア太平洋地域 (日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域)、ヨーロッパ(イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、ノルディック、その他のヨーロッパ)、および中東とアフリカ (イスラエル、GCC 、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ) 調査方法： 現地調査 205件、インターネット調査 305 件 調査期間： 2026年2月 - 2026年3月 重要なポイント： この調査には、成長要因、課題、機会、最近の市場傾向を含む、GaN Power Transistor Market(GaNパワートランジスタ市場)の市場動態調査が含まれています。さらに、この調査では、市場の主要なプレーヤーの詳細な競争分析が分析されました。市場調査には、市場の分割と地域分析（日本とグローバル）も含まれます。 市場スナップショット SDKI Analyticsによる分析調査によると、GaN Power Transistor Market(GaNパワートランジスタ市場)の規模は2025年に18億米ドルを記録し、2035年までには60.4億米ドルの収益規模に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）12.5%で成長していく見通しです。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるGaN Power Transistor Market(GaNパワートランジスタ市場)の調査分析によると、同市場は主に通信および5Gネットワークの拡大に伴い、大きく成長していくと見込まれています。 中華人民共和国国務院の報告によると、2024年2月時点で、3.5百万局を超える5G基地局が建設されたことが明らかになっています。こうした急速なインフラ展開により、高度な通信ネットワークにおいて高効率かつ高周波での性能発揮を可能にするGaNトランジスタへの需要が高まっています。 しかし、当社のGaN Power Transistor Market(GaNパワートランジスタ市場)に関する現状分析および予測によれば、生産能力の不足が世界市場の成長を阻害する主要な抑制要因となる可能性があります。GaNデバイスの世界的なサプライチェーンは依然として発展途上にあり、大規模な量産体制を構築できるファウンドリ（製造受託工場）やメーカーの数は限られています。こうした生産能力の制約は、ボトルネックの発生や納期の遅延、価格の高騰を招き、結果として様々な産業分野におけるGaNデバイスの広範な商業化を制限する要因となっています。

最新ニュース

当社の調査によると、GaN Power Transistor Market(GaNパワートランジスタ市場)の企業では最近ほとんど開発が行われていないことがわかりました。 これらは: • 2023年7月、STMicroelectronicsはSTPOWER™ GaNトランジスタ（エンハンスメントモードHEMT）の量産を開始しました。これらのデバイスは、民生機器（急速充電器、アダプター）、産業用電源、照明、電気自動車といった用途において、さらなる高効率化と小型設計を実現します。今回の製品投入は、STがGaN製品の一般市場向け商用化に本格参入したことを意味するものであり、エネルギー損失の低減を通じてサステナビリティ目標の達成に貢献します。 • 2023年8月、ROHM Semiconductorは、650V GaN HEMTとゲートドライバを統合したEcoGaN™パワーステージIC（BM3G0xxMUV-LBシリーズ）を発売しました。本製品は、産業用サーバーや民生機器（ACアダプター、PC、テレビ、冷蔵庫、エアコンなど）の一次側電源をターゲットとしています。

市場セグメンテーション

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当社のGaN Power Transistor Market(GaNパワートランジスタ市場)調査では、アプリケーション別に基づいて、家電製品（急速充電器）、データセンター、自動車（EV/HEV）、再生可能エネルギー、航空宇宙・防衛に分割されています。 これらの分野のうち、家電製品セグメントは、予測期間を通じて世界市場において40%以上の市場シェアを確保し、主導的な地位を占めると予測されています。 同セクターの成長は、各国政府による厳格な排出ガス削減目標によって牽引されています。米国エネルギー省の報告によると、米国政府は2030年までに温室効果ガス排出量を50－52%削減するという目標を設定しており、エネルギー効率の高い技術の導入を奨励しています。GaNを用いた急速充電器はエネルギー損失を低減するため、こうした政府目標の達成に直接的に貢献すると同時に、一般消費者が日常的に使用するデバイス向けに、小型かつ高速な充電ソリューションを提供します。

地域概要

当社のGaN Power Transistor Market(GaN Power Transistor Market(GaNパワートランジスタ市場))に関する分析によると、アジア太平洋地域の市場は、予測期間を通じて世界市場において45%以上の収益シェアを維持し、主導的な地位を占めると見込まれています。同市場の成長は、再生可能エネルギーの導入拡大が加速していることによって支えられています。 中華人民共和国国務院の報告によれば、2024年末時点で、中国における再生可能エネルギーの設備容量は18.89億キロワットに達しており、前年比で25%の増加を記録しました。こうした急速な設備拡大に伴い、アジア太平洋地域全体において、高効率インバータや電力システムへのGaNの採用が拡大しています。 日本のGaN Power Transistor Market(GaNパワートランジスタ市場)は、同地域における電気自動車（EV）の普及が急速に進んでいることを背景に、予測期間を通じて世界市場の中でも著しい成長を遂げると予測されています。日本の自動車産業は急速に電動化へとシフトしており、GaNトランジスタはEV用インバータ、車載充電器、および急速充電ステーションにおいて極めて重要な役割を果たしています。

GaN Power Transistor Market(GaNパワートランジスタ市場)の主要なプレーヤー

当社の調査レポートで述べたように、世界のGaN Power Transistor Market(GaNパワートランジスタ市場)で最も著名なプレーヤーは次のとおりです: • Wolfspeed • EPC • Transphorm Inc. • STMicroelectronics • Infineon Technologies これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです: • Renesas Electronics • ROHM Semiconductor • Panasonic • Fujitsu Semiconductor • Sumitomo Electric Device Innovations

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会社概要：

SDKI Analyticsの目標は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細な市場レポートの調査と提供に重点を置くだけでなく、最大限の成長と成功に向けてお客様のビジネスを完全に変革することにも重点を置いています。当社の市場調査アナリストは、さまざまな業界や市場分野のあらゆる規模の企業と長年働いてきた経験に基づいています。 連絡先情報- お問い合わせフォーム： https://www.sdki.jp/contact/ 電話番号： +81 50 50509337 (900-18:00) (土日祝日を除く) URL: https://www.sdki.jp/

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