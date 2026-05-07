AIと会話するだけでタスクが自動で進む！5/23（土）無料セミナー「タスク作成や資料生成を自動化するエージェントワークフロー入門」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は5月23日（土）、デザイン業務の周辺タスクが重いと感じている方などを対象に、無料のオンラインセミナー「会話から“仕事が進む”AIオートメーション タスク作成や資料生成を自動化するエージェントワークフロー入門(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173433/?rls)」を開催します。なお、本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。



※ご自身でオリジナル（英語）または通訳チャンネルを選択していただくことができます



資料作りやドキュメント整理、チームへの共有通知など、デザイナーには膨大な周辺タスクがあります。そんなデザイン業務以外のタスクを重く感じている方も多いのではないでしょうか。それ、AIと会話するだけで自動で進行できるかもしれません。C&R社は、Google Workspace と AppSheet Automation を活用し、AIがプロジェクトの調整役になる新しいワークスタイルを紹介するセミナーを開催します。



講師を務めるのは世界的に活躍するUXデザイナーのMatt Penna氏。本セミナーでは、AIとの会話から面倒な作業を自動化する方法やAIに任せるべき業務と任せてはいけない業務の見極めなどを学びます。業務に「小さな自動化」を取り入れていきましょう。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



<セミナーの内容>

・AIエージェントが“指示を理解し行動する”仕組み

・AppSheet Automation × Google Workspace Sidekick の実装パターン

・会話から タスク登録 / ドキュメント生成 / Drive整理 を自動化する方法

・AIに任せるべき業務・任せてはいけない業務の見極め

・明日から業務に取り入れられる「小さな自動化」テンプレート



＜こんな方におすすめ＞

・デザイン業務の周辺タスク（資料作り、ドキュメント整理）が重いと感じている方

・プロジェクト管理ツールの更新をもっと自動化したい方

・チームのワークフローをAIでスムーズにしたいデザイナー・PM

・Google Workspaceを使っている企業・チーム

・AIエージェントを業務に安全に組み込みたい方

会話から“仕事が進む”AIオートメーションタスク作成や資料生成を自動化するエージェントワークフロー入門

■日時

2026年5月23日（土）10：00～11：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

UXデザイナー

マット・ペンナ（Matt Penna）氏

Bank of America、Disney、Berlitz、Volvo、ADPなどのブランドで25年以上ユーザー体験デザイナーとして活躍し、受賞歴もあるアートディレクター。音楽制作、ウェブデザイン、コーチングの分野でいくつかのビジネスを立ち上げている。http://uxtactical.com/



■参加費

無料



■定員

60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173433/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173433/?rls)

※締切：2026年5月23日（土） 11：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「エージェントワークフロー入門」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞

▼随時開催 株式会社カプコン オンライン個別面談・面接会

https://career.famitsu.com/lp/5455



▼UXディスカバリー: プロダクト開発の調査フェーズをマスターしよう （eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/?rls)



▼卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/?rls)



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)





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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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