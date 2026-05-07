挑み、進め。カミの示す道を―――！『毛根転生　社畜おじさん、不毛の異世界を救う』第1巻5月7日(木)発売!!

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『毛根転生 社畜おじさん、不毛の異世界を救う』（著者：かつらりっく）第1巻を2026年5月7日（木）に発売いたします。

奪われた魂を取り戻すため、少女は不毛の異世界に降り立った。

❑あらすじ

頭上に生命の息吹を感じられない――

それゆえ様々な不利益を被ってきた男、

イブキは異世界へ転生する。

少女となった彼の使命は

あらゆる世界から毛根を吸い上げる「魔王」を倒すこと。



今、あらゆる世界の「カミ」を救う戦いが始まる――！

❑見どころ

まるでギャグみたいな世界を舞台に、大真面目に一生懸命生きてる人たちの戦いと成長の軌跡を見てほしい。スパイスとして、豪快なアクションシーンにも注目！

❑書誌情報『毛根転生 社畜おじさん、不毛の異世界を救う』書影

『毛根転生 社畜おじさん、不毛の異世界を救う』第１巻



著者：かつらりっく

発売日：2026年5月7日（木）

判型：B6判

ページ数：144ページ

定価：880円（税込）

竹書房公式サイト詳細：

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10160053.html

竹コミ！連載ページ：

https://takecomic.jp/series/49f7f58087d74

❑作家情報

▼漫画：かつらりっく

著者X：https://x.com/katsurarick

❑連載サイト「竹コミ！」情報

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『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

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