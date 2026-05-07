高精度な3D空間データ取得を軽量・手軽に。XGRIDS「Lixel K2」の取扱いを開始

株式会社セキド

株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、現実空間のデータ取得から3Dモデル活用までを支援する空間インテリジェンスプラットフォームを提供するXGRIDS（エックスグリッド）が開発した、軽量空間スキャナー「Lixel K2（リクセル ケーツー）」の取扱いを開始します。販売開始は2026年6月頃の予定で、現在、見積もり、予約、導入に関するお問い合わせを受け付けています。

Lixel K2は、相対精度1cm、厚み最大1cmのシャープな点群生成、点群・メッシュ・3DGSへの出力に対応した業務用途向けの空間スキャナーです。不動産現況測量、土木・建築施工管理、文化財保護、土量・体積計測など、現場で求められる3D空間データの取得から活用までを支援します。

XGRIDS Lixel K2とは

Lixel K2は、XGRIDSが開発した軽量空間スキャナーです。LiDAR、カメラ、RTKモジュールを搭載し、現場で取得したデータを点群、メッシュ、3DGSなどの成果物として活用できます。

1回のスキャンから用途に応じた複数のデータ形式を生成できるため、不動産現況測量、土木・建築施工管理、文化財保護、土量・体積計測など、幅広い業務での3D空間データ取得を支援します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C1MxvjI9o3I ]

XGRIDS Lixel K2の特長

●相対精度1cmの実用精度

Lixel K2は、壁面、窓、ドア、離隔距離などを把握しやすい、相対精度1cmの実用的なデータを出力します。

●厚み最大1cmのシャープな点群

後処理点群の厚みを最大1cmに抑えることで、構造のノイズを抑え、境界やエッジを明瞭に再現します。図面作成時のトレースやエッジ抽出を効率化できます。

●リアリティを追求した高精細点群

構造の明瞭さと色再現性を両立した点群データを生成できます。現場の形状や質感を把握しやすく、関係者間での情報共有にも活用できます。

●点群・メッシュ・3DGSに対応

取得したデータは、点群、メッシュ、3DGSなど複数の形式に展開できます。計測、図面作成、空間モデル化、デジタルツインなど、用途に応じたデータ活用が可能です。

●スマートフォン・PCアプリで現場からデータ処理まで連携

スキャン画面やデバイス状態の確認をスマートフォンで行えます。PCアプリとの連携により、データ処理や成果物作成までのワークフローをスムーズに進められます。

Lixel CyberColor（リクセル サイバーカラー）による3DGS活用

Lixel K2で取得したデータは、XGRIDS独自のLixel CyberColorを通じて3DGSモデルとして活用できます。データ取得から生成、編集、展開までを一貫して行えるため、空間データを可視化・共有・活用するまでの工程を効率化します。

Lixel CyberColorは、大規模空間の表示やデータ軽量化にも対応しており、モバイル、VR、Webなど複数の環境での3D空間データ活用を支援します。

主な活用シーン

●不動産現況測量

建物や敷地の現況を3Dデータとして取得し、空間把握や関係者への共有に活用できます。

●土木・建築施工管理

施工現場の状況を点群データとして取得し、進捗確認、出来形管理、図面作成などに活用できます。

●文化財保護

建造物や遺構などの形状を3Dデータとして記録し、保存、調査、復元検討に活用できます。

●土量・体積計測

土砂、資材、備蓄物などの形状を取得し、体積計測や数量管理に活用できます。

XGRIDS Lixel K2 商品情報

●XGRIDS Lixel K2

販売開始時期：2026年6月頃を予定

軽量ながら相対精度1cmの3D空間データ取得に対応した、業務用途向け空間スキャナーです。点群、メッシュ、3DGSに対応し、測量、施工管理、文化財保護、体積計測など幅広い分野で活用できます。

https://sekido-rc.com/?pid=191672320

XGRIDS Lixel K2 スペック

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1207_1_aacbb600a6ad0b34976440f9469a9fad.jpg?v=202605071051 ]

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



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［セキド コーポレートサイト］

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［セキドオンラインストア］

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［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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