【SNS運用の新常識】たった30秒。AIであなたになりきり6つのSNSに一括投稿予約。無料アプリ「カッテニ」正式リリース

株式会社Sunshore

株式会社Sunshore（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：勝村 悠里）は、2026年5月7日、SNS運用アプリ「カッテニ」の正式版をリリースしました。画像や動画をアップするだけでAIが投稿文を生成し、複数のSNSへ一括予約投稿できる本アプリは、2026年4月のβ版公開以来、インフルエンサー・経営者を中心に60名以上が先行利用。本日より有料プランの提供も開始します。基本無料、有料プランも月額980円（税込）から。国内主要SNS管理ツールと比較しても、業界最安値水準のコストパフォーマンスを実現しています。

▼無料で試す▼

https://sunshore.jp/katteni

1. 先行利用者の声

「カッテニー便利すぎる！」

投稿時間が劇的に短縮。まとめて投稿予約・AI台本生成・分析アドバイスを活用。

「文章を考えるのは面倒なので勝手にやってくれるのは最高！」

投稿文生成の手間を解消。AI台本生成・AIチャット相談・分析アドバイスを活用。

「あるようでなかった管理ツール！」

投稿スケジュール管理・AIライター機能を活用。投稿時間が劇的に短縮。

「今まで使った予約投稿・分析サービスの中で一番見やすい。そうそうこの機能が欲しかったというものを作ってくださってありがとうございます！」

2. 開発の背景：原付で日本一周して見えた、SNS運用市場の現実

当社代表の勝村は、会社員退職後に原付で日本一周の旅に出ました。全国の飲食店・旅館・美容室のオーナーたちと直接話す中で、共通する声を聞き続けました。「SNSで集客したい。でも、業者に払う金はない。自分でやる時間もない」。

同時に、勝村自身も旅の記録を毎日SNSで発信する中で（半年で1万フォロワー獲得、Yahoo!ニュース掲載）、投稿文の作成・各SNSへの個別投稿という地味な作業の重さを痛感しました。「この作業を自動化できれば、発信者は本来やるべきことに集中できる」という確信から、カッテニの開発がはじまりました。

3. 正式版で何が変わったか

β版での利用者フィードバックをもとに機能・安定性を改善し、本日より正式版として提供開始します。同時に、より高度な機能を利用できる有料プランの提供も開始します。

4. カッテニの3つの特徴

１. 【特許申請中】使うほど「あなた」になるAI

一般的なAIツールのように毎回プロンプトを入力する必要はありません。使えば使うほど、AIがユーザーの口調・絵文字の使い方・文章の世界観を自動で学習。あなた専属のAIライターとして成長し続けます。この「育てるAI」機能は特許申請中です。

２. 複数SNSへの一括投稿予約・30秒完結

Instagram、TikTok、YouTube Shorts、Threads、X、Facebookに対応。素材をアップするだけで投稿文の生成・カレンダー予約・インサイト分析が完結します。スマホ・PC両対応。

３. あなたを理解したAIからの分析アドバイス

投稿実績を蓄積するほど、AIがあなたのアカウントの傾向を把握。「どの投稿が伸びているか」「次に何を発信すべきか」を、あなたに合わせた言葉でアドバイスします。さらに、複数SNSのインサイトをひとつの画面で横断的に確認できる分析ビューで、運用の全体像が一目でわかります。

▼無料で試す▼

https://sunshore.jp/katteni

【サービス概要】

サービス名：カッテニ

提供形態：iOSアプリ（App Store）、PC（ブラウザ版）

※公開予定 Androidアプリ（Google Play）

料金：基本無料（有料プラン月額980円～、業界最安値水準）

公式サイト：https://sunshore.jp/katteni

【会社概要】

社名：株式会社Sunshore

設立：2025年 代表取締役：勝村 悠里

本社：神奈川県横浜市

事業内容：SNS自動化アプリ「カッテニ」の開発・運営 URL：https://sunshore.jp/katteni

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社Sunshore 広報担当 Email：info@sunshore.jp URL：https://sunshore.jp