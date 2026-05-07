豪華3大付録 ヨシタケシンスケ プールBAG、絵本「せかいのことばでこんにちは」、ノラネコぐんだん きおくカード！『kodomoe 6月号』5月7日発売!!

株式会社白泉社

kodomoe6月号

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、kodomoe 6月号を５月７日（木）に発売しました。

【育児情報誌『kodomoe』】https://kodomoe.net/

【豪華3大付録】

付録１ ヨシタケシンスケ プールBAG

夏のおでかけやプールの日に大活躍！ 大人気の絵本作家・ヨシタケシンスケさんが付録で初登場！ ヨシタケさんの描きおろしイラストは、ユーモラスでちょっとフシギな仲間たちがいっぱい。とってもオシャレでかわいいプールBAGです。大きめサイズ（約高さ28×幅34×奥行10cm）だから、タオルや着替え、プール小物もしっかり入ります。もちろん絵本やおもちゃを入れたり、ショッピングBAGにしたりも♪ 夏の心強い相棒に。

kodomoe6月号付録 ヨシタケシンスケ プールBAG

付録２ 別冊24P絵本「せかいのことばでこんにちは」中垣ゆたか／作

kodomoe6月号付録 ヨシタケシンスケ プールBAG

「こんにちは」「ありがとう」「ごめんね」などなど、世界の国々で使われているさまざまなあいさつが楽しく学べる一冊。ページをめくるたびに国から国へ旅しているような、ワクワクの世界旅行気分が味わえます。声に出して読んでみれば、世界がぐっと身近に感じられるかも。作者の中垣ゆたかさんの、すみずみまで描き込まれたカラフルなイラストが見どころの絵本です♪

付録３ とじこみ付録 ノラネコぐんだん きおくカード

kodomoe６月号付録別冊 24P絵本「せかいのことばでこんにちは」中垣ゆたか／作kodomoe６月号付録別冊 24P絵本「せかいのことばでこんにちは」中垣ゆたか／作kodomoe６月号付録別冊 24P絵本「せかいのことばでこんにちは」中垣ゆたか／作

めくって！ そろえて！ 同じ絵はどこ？ 神経衰弱やフラッシュカードなど、いろいろな遊び方ができる、たっぷり56枚のカード。楽しく遊んでいるうちに、記憶力のトレーニングにもなります。「ノラネコぐんだん」シリーズおなじみのキャラクターをはじめ、生き物や道具、食べ物など、かわいい絵柄がいっぱいで、眺めているだけでもワクワク。何度でも遊びたくなるカードセットです。

【巻頭大特集】No.1絵本

kodomoe６月号とじこみ付録 ノラネコぐんだん きおくカード (C)工藤ノリコ／白泉社kodomoe６月号とじこみ付録 ノラネコぐんだん きおくカード (C)工藤ノリコ／白泉社ミリオンブックからキャラクターまで、1位を大発表！

１番読まれているベストセラー、１番愛されているシリーズ、１番人気の絵本キャラクター、わが子が1番ハマった絵本など、No.１絵本が大集合!! 絵本好き＆プロ推薦、書店＆出版社のイチオシも見逃せない！ 推しといつも一緒にいられるグッズや刺繡ワッペンのレシピも紹介します。おなじみのロングセラーから最新の注目作品までわかる保存版です！

●No.1絵本総選挙

原ゆたか、松井玲奈、横山だいすけ ほか

●注目の書き手たちが何度もめくった絵本

伊藤亜和、ふじきみつ彦

●大好きな絵本キャラクターのグッズといつもいっしょ

●ノラネコぐんだんの刺繡でハンドメイド

【第 2 特集】今年こそ、「絶対焼かない！」うっかり焼けも防ぐ、今どきUVケア全部。

【親子時間が楽しくなる記事がいっぱい】

◆夢眠ねむの絵本作家に会いたい！SPECIAL ゲスト：ヨシタケシンスケ

◆子どもも喜ぶ(ハート) 色で遊んで、もっとかわいく 今どきハハコおそろは、“色で”がルールです。

◆“しとしと＆キラキラ”を味わう 雨の日工作

◆ぜーんぶカレー粉で！ 毎日、カレー宣言

◆混ぜるだけ！ レンチンだけ！ ひんやりスイーツ

◆ロングインタビュー 辻堂ゆめ

◆100人はいらないけど、いないのも心配…… 友達少ないってダメですか？

◆必要性や効果のほど、費用まで 子どもの歯科矯正、ホントのところ

◆あの頃も、今も、そばにいてくれる 30 年目のたまごっち

【好評連載】

◆食べたいときにすぐ作れる こどもおやつ 福田淳子

◆今井亮の毎日のりきりレシピ

◆ボーネルンドのきせつとあそぼ!

◆季節の絵本ノート

◆書店員さんおすすめ新刊絵本 ほか

＼「ノラネコぐんだん でかポーチ」が全員もらえる／定期購読キャンペーンスタート！ 2号連続半額は2026/5/31まで！

「ノラネコぐんだん でかポーチ」表 (C)工藤ノリコ／白泉社「ノラネコぐんだん でかポーチ」裏 (C)工藤ノリコ／白泉社

新規お申し込みの方も、すでに定期購読中の方（2027年4月号が購読期間に含まれる方）も、全員もれなく特典グッズがもらえる恒例キャンペーン、今年も始まりました。今回の特典は「ノラネコぐんだん でかポーチ」！ ここでしか手に入らないレアアイテムです！ さらに新規の方は、2026年5月31日(日)までに申し込めば、2号連続50％OFFになります！

詳しくはこちら https://www.fujisan.co.jp/product/1281693848/campaign/kodomoe

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【kodomoeとは】

「親子時間」をもっと楽しみたいママパパへ贈る子育て情報誌。 奇数月７日発売。

【公式サイト】 https://kodomoe.net/

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【Instagram】 @kodomoe（https://www.instagram.com/kodomoe/）

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【kodomoe６月号】

●発売日：2026年５月７日（木）発売

●判型：A４判変型

●定価：特別定価930円（本体845円＋税）

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オンラインショップ「kodomoe shop(https://goods.hakusensha-shop.jp/kodomoe/)」リニューアル！

「ノラネコぐんだん」グッズなどを販売するオンラインショップ「kodomoe shop」が開店中。

キッチン・ランチ、生活雑貨、アウトドア・カー用品、ステーショナリー、ぬいぐるみ・玩具、ファッ

ション、クラフト、食品、複製原画などkodomoeオリジナルの幅広いグッズが揃っています。新しくなったkodomoe shopでは、お買い物でポイントがたまるように！新グッズも続々発売。

詳しくはこちら https://goods.hakusensha-shop.jp/kodomoe/

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【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など