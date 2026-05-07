株式会社ピーナッツ・クラブ（本社：大阪府東大阪市）のペット用品ブランド「ピーナッツ・ペット」は、2026年3月よりMakuake（マクアケ）にて応援購入を開始した犬猫用の新製品『肉球アームのペットチェア Chocorin（チョコリン）』のクラウドファンディングが、達成率605％を突破したことをお知らせします。 「うちの子も家族の一員として、同じテーブルで食事を共にしたい」――そんな思いを持つ飼い主が急増するなか、「食事のたびに抱っこし続ける」飼い主のお悩みと向き合った本製品への共感が、目標の6倍を超える支持へとつながりました。 プロジェクト終了は2026年5月10日を予定しており、引き続き応援購入を受け付けています。 ▼ペットチェアプロジェクトURL https://www.makuake.com/project/299petchair/ 【本プレスリリースのポイント】 ・Makuakeにて目標金額605%を突破 ・家族としてペットを迎え入れる時代背景→だからこそ生まれる食卓での葛藤→そこから生まれた「家族の食卓にペットの指定席を」という提案 ・大阪発・創業55周年の玩具・雑貨メーカーによるペット分野初挑戦

■ 605％突破の背景 ── 「ペットは家族」が当たり前の時代に生まれた切実な願いとは？

今回の多数の支援の背景には、現代の飼い主が抱く3つの切実な想いが隠されています。

1. 飼い主の「しんどい片手ごはん」からの卒業

甘えん坊の小型犬や猫を飼う家庭では、食事中に膝に乗ってくるペットを片手で抱きながら、もう一方の手で食事を摂る「片手ごはん」が常態化しています。「ゆっくり味わいたいけれど、無下にはできない」という飼い主の優しいジレンマが、このチェアへの期待に繋がりました。

2. 「足元のペットの不安」の解消

キッチンやダイニングで調理・食事をする際、足元にまとわりつくペットを誤って踏んでしまいそうになるヒヤリハット。ペットをテーブルと同じ高さに固定することで、安全を確保したいという「守るための願い」が込められています。

3. 「ペットに同じ景色を見せたい」という家族愛

ペットを「所有物」ではなく「パートナー」と捉える層にとって、自分たちだけが高い位置で食事をし、ペットが床で待機している状況に後ろめたさを感じるケースが増えています。「同じ目線で、同じ時間を過ごしたい」という純粋な願いが、605%という数字に現れました。

近年、犬や猫を「家族の一員」として迎え入れ、人間と同じ空間で生活をともにする飼い主が増えています。食事の時間もその延長線上にあり、「うちの子と同じテーブルで食べたい」「顔を見ながら、一緒に過ごしたい」という思いを持つ飼い主は少なくありません。 しかし現実には、「抱っこしたまま食事をしなければならない」「床に座らせると顔が見えない」「熱い料理でケガをさせないか不安」という悩みが立ちはだかります。ペットを大切な家族として扱いたいからこそ生まれるこの葛藤は、これまで適切な解決策がないまま放置されてきました。 ピーナッツ・ペットはこの声に着目し、抱っこでも床でもない「家族の食卓にペットの指定席を」という提案を形にしました。目標の6倍を超える支持の大きさは、同じ思いを持つ飼い主がいかに多かったかを如実に示しています。 テーブルの天板にアームで固定し、飼い主と同じ目線でペットが座れる箱型のシート。テーブルを挟むだけの簡単設置、折りたたんで持ち運べるコンパクト設計、防水コーティング生地によるお手入れのしやすさなど、毎日の暮らしに馴染む機能を追求しました。

■ 製品の主な特長

①同じ目線で過ごせる設計 飼い主と目が合う高さにペットを座らせることで、食卓での「発見の時間」が生まれます。 ②テーブルにしっかり固定 立体的な肉球型の滑り止めキャップ付きアームで天板を挟むだけ。固定つまみを回すだけの簡単設置で、10kgの耐荷重テストをクリア。 ③飛び出し防止リード付き 長さ調整可能なリードが2本付属。2頭（合計体重約5kg以下）の同時使用に対応します。 ④持ち運び可能・防水加工 約1.5kgで折りたたみ対応。収納バッグ付きで外食やお出かけにも。PVC防水コーティングで汚れはサッと拭き取れます。 ⑤多用途で使える 食事中はもちろん、在宅ワーク中の見守りや、掃除・集中作業中のペットの居場所確保にも活躍します。

■愛犬家から寄せられた期待の声

・「いつも食事中に抱っこをせがまれ、片手で食べていたので本当に助かります！」 ・「息子が赤ちゃんの頃に使っていた椅子を思い出しました。まさに“うちの子”専用席です。」 ・「旅行やカフェ巡りが好きなので、折りたたんで持ち運べるのが嬉しいです。」

■ 株式会社ピーナッツ・クラブについて ピーナッツ・クラブは、大阪発・創業55周年の玩具・雑貨メーカー。 「遊びのプロ」として、アミューズメント景品からカプセルトイ、生活雑貨・家電、そしてペット用品まで、日常をワクワクさせるユニークなモノづくりを展開しています。 「ピーナッツ・ペット」は当社のユニークな商品企画力を活かした新事業です。 公式サイト：https://www.peanuts-club.co.jp/ 【会社概要】 社名： 株式会社ピーナッツ・クラブ 本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33 創立： 昭和33年3月 設立： 昭和46年9月 代表取締役社長： 前田 泰裕 資本金： 9,500万円 ・全国の小売店向け商品の企画・制作・販売 ・ライセンスキャラクターの取得・商品開発 ・アミューズメント施設向け雑貨・玩具などの企画・制作・販売 ・カプセルトイの企画・制作・販売 ■ Makuakeプロジェクトページ https://www.makuake.com/project/299petchair/