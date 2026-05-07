人気イタリアン「カプリチョーザ」監修の冷凍食品第2弾！人気メニューの「ライスコロッケ」を5月12日（火）より順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、人気のカジュアルイタリアン「カプリチョ-ザ」が監修する冷凍食品の第2弾として、「カプリチョーザ監修 ライスコロッケ」を、5月12日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売します。

現在第1弾として、カプリチョーザの看板メニューを再現した冷凍パスタ「カプリチョーザ監修 トマトとニンニク」を販売しており、本格的な味わいがご自宅で楽しめるとご好評をいただいています。今回登場する第2弾は、カプリチョーザのライスコロッケです。薄衣で仕上げた心地よい食感のライスコロッケは、フレッシュな特製トマトソースと一緒に食べて食べ進みの良い味わいです。カプリチョーザで親しまれている人気メニューの味わいを、ぜひ第1弾のパスタとともにご賞味ください。

カプリチョーザ監修の本格ライスコロッケ

■カプリチョーザ監修 ライスコロッケ

価格：298円（税込321.84円）

発売日：5月12日（火）～順次

販売エリア：全国

衣からソースまでこだわりのつまったライスコロッケ

工場で炊飯から、パン粉漬け・フライ、ソースづくりまで一貫して手間暇かけたライスコロッケ。パン粉は2種類使用し食感良く仕上げ、薄衣にしており、心地よい食感になっています。

ガーリックが香る！フレッシュなトマトソース

ニンニクのパンチが効いたカプリチョーザのトマトソースは、フレッシュな酸味のトマトにニンニクやペッパーを使用し、おいしさを再現しています。ライスコロッケにたっぷりと絡めると、あとを引くおいしさです。

カプリチョーザ監修の冷凍食品第1弾！トマトとニンニク、麺が濃厚に絡み合うパスタ

■カプリチョーザ監修 トマトとニンニク

価格：328円（税込354.24円）

発売中

販売エリア：全国

カプリチョーザ自慢の甘みとコクのあるトマトソースをベースに、ニンニクの香ばしい香りをしっかり溶け込ませオイルで仕上げた、シンプルながらもパンチの効いた味わいを再現。甘みを感じる完熟トマトと、溶け出したチーズのまろやかなコクが重なり、ソースが麺一本一本にどろりと絡みつき、中毒性のある濃厚パスタです。

カプリチョーザについて

「カプリチョーザ／Capricciosa」とは、イタリア語で「きまぐれ」という意味の言葉。イタリア料理は大勢でワイワイ言いながら食べるのが楽しい。そんな陽気で明るい南イタリアのトラットリア（大衆食堂）タイプのレストラン、それが「カプリチョーザ」です。1978年渋谷に誕生。2025年に創業47周年を迎え、現在では日本、グアム、ベトナムに100店舗以上を展開し、多くのファンに親しまれています。

公式HP：https://capricciosa.com/

担当者コメント

カプリチョーザで長く愛されている味わいを、全国のご家庭で楽しんでいただきたいという想いから開発を進めました。味はもちろんのこと、特にこだわった点は冷凍食品における食感の再現性です。電子レンジで温めるだけで香りが立ち、食欲をそそる、本格的な料理を目指しました。人気店の馴染みのあるおいしさを、より身近に手軽に感じていただけるとうれしいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。