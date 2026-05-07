【5/21(木)】オンラインセミナー『結局、コンテンツマーケティングはどこに向かうのか？ - noteとCINCが語るコンテンツの未来 -』開催

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、2026年5月21日(木)にオンラインセミナー『結局、コンテンツマーケティングはどこに向かうのか？ - noteとCINCが語るコンテンツの未来 -』を開催いたします。

検索エンジンやSNS、生成AIなど、ユーザーが複数のプラットフォームを横断して情報収集するようになり、従来のチャネル設計では成果につながりにくくなっています。注力すべきチャネルや発信するテーマ、外部プラットフォームの活用について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、noteとCINCそれぞれの知見をもとに、明日からのコンテンツ戦略に活かせる判断軸と具体的なアプローチについて議論します。「自社サイトか、外部プラットフォームか」という二項対立ではなく、複数チャネルを前提とした戦略設計や、第三者へ波及させるための考え方まで踏み込んで解説します。

コンテンツ施策の方向性に迷っている方、自社の発信戦略を見直したい方にとって、戦略の解像度を一段引き上げる機会となる内容です。

＜ディスカッション内容＞

＜セミナー概要＞

＜登壇者プロフィール＞

- コンテンツマーケティングに起きている変化- AI検索時代に求められるコンテンツとは？- これからのコンテンツマーケティングでやるべき施策- 第三者に取り上げてもらえるブランドになるには- 質疑応答※一部変更になる可能性がございます- 開催日時：2026年5月21日(木) 12:00～13:00- 参加費：無料- 開催方法：オンライン

noteプロデューサー／ブロガー

徳力 基彦

新卒で入社したNTTを若気の至りで飛び出して、仕事が上手くいかずに路頭に迷いかけたところ、ブログとSNSのおかげで人生が救われる。

その際の経験を元に、書籍「普通の人のためのSNSの教科書」を出版し、現在はnoteでビジネスパーソンや企業におけるnoteやSNSの活用についての啓発やサポートを担当している。

株式会社CINC サクセスプロデュース部 部長

矢野 孝典

電通・電通デジタル出身。オンオフ/フルファネルのマーケティング戦略策定/実行に従事。AI検索時代のマーケティングモデル構築のためCINCにジョイン。

株式会社CINC サクセスプロデュース部 マネージャー

上杉 魁

新卒で人材エージェントを経験後、同社で新規事業に携わり、事業企画、マーケティング、セールス、CSなど幅広く担当。2022年にCINCに入社し、現在はマーケティングオフィサーとして、BtoC企業を中心に顧客獲得戦略やブランド価値向上といったマーケティング課題の解決に取り組む一方、マネージャーとして組織運営やチームの成長支援にも尽力。

＜こんな方におすすめ＞

＜お申し込み方法＞

- 自社のコンテンツマーケティングの方向性を見直したいマーケティング責任者・担当者- 企業発信だけでなく、社員・顧客・第三者の発信も含めた広がりを設計したい方- AI時代に必要とされるコンテンツとは何か、模索している方

下記URLよりお申し込みをお願いいたします。

※お申し込みいただいた方に別途視聴URLをご案内いたします。

https://corp.cinc-j.co.jp/seminar_260521

＜ご参考＞

CINCでは、SEO・AI検索最適化（GEO/LLMO）に関するサービスを提供しています。

ご興味がございましたら、併せてご確認いただけますと幸いです。

■ SEO・GEOツール

Keywordmap：https://keywordmap.jp/



■ コンサルティングサービス

SEO：https://www.cinc-j.co.jp/analytics/seo/

AI検索最適化（GEO/LLMO）：https://www.cinc-j.co.jp/service/analytics/geoconsulting

＜会社概要＞

CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたデジタルマーケティングツールの開発やマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発や提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。



会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）

代表者：代表取締役社長 石松友典

設立：2014年4月

本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階

事業内容：

（１）ソリューション事業

（２）アナリティクス事業

（３）M&A仲介事業（株式会社CINC Capital）

会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp

採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/

運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/

Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/