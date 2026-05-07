【PetsTokyo 飯田橋店】ふわふわしっとりnewオプションキャンペーンを5月より開催

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Lehman Holdings株式会社

Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）が運営している「Pets Tokyo 飯田橋店」は、ふわふわしっとりnewオプションキャンペーンを実施いたします。





■ 飯田橋店だけ！ふわふわしっとりnewオプションキャンペーン

Pets Tokyo飯田橋店では、5月1日～5月31日まで、トリミングオプションサービス「泡パック」「ハーブパック」「新しい泥パック」を20%OFFにてご利用いただけるキャンペーンを開催中です。当店でも人気の高いオプションサービスをぜひお手頃価格でお試しください。


■ キャンペーン詳細はこちら

https://www.instagram.com/petstokyo_iidabashi/


※ご予約や注意事項は店舗に直接お問い合わせください。


■ 実施期間

2026年5月1日(金)～5月31日(日)


■Pets Tokyo 飯田橋店情報

店名：Pets Tokyo 飯田橋店


住所： 〒102-0071東京都千代田区富士見1-5-17 三喜屋ビル 1F+B1F


アクセス：飯田橋駅から徒歩4分


営業時間： 10:00～19:00


Instagram：https://www.instagram.com/petstokyo_iidabashi/


GoogleMAP：https://maps.app.goo.gl/Lpic55MEZPnk3e1T9


公式サイト店舗情報：https://petstokyo.com/shop/detail/iidabashi/




Pets Tokyo株式会社について

── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──


Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。
保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。




会社概要

会社名　：Pets Tokyo株式会社


所在地　：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F


事業内容：


ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業


URL　　：https://petstokyo.com/


お問い合わせ

■メール
marketing@petstokyo.com
■SNS


Pets Tokyo公式Instagram
https://www.instagram.com/petstokyo_official/
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