Mirai Resortが受託する令和8年度「ビジネスマッチング支援事業」、参加企業の募集を開始

株式会社Mirai Resort

株式会社Mirai Resort（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木文也・三倉信人）は、公益財団法人佐賀県産業振興機構さが産業ミライ創造ベース（以下、RYO-FU BASE）が実施する令和8年度「ビジネスマッチング支援事業」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000139668.html)を受託いたしました。

本日5月7日（木）より、本事業への参加を希望する企業・起業家の募集を開始したことをお知らせいたします。

参考：RYO-FU BASE 公式お知らせ

https://ryofubase.jp/news/1140/

支援対象者

次のいずれかに該当し、ビジネスマッチングにより事業拡大を目指す者

１.佐賀県内に拠点のある企業又は起業家等

２.佐賀県外企業又は佐賀県外スタートアップ等であって、将来的に佐賀県内に本社移転や支店（事業所） 登記の意向がある者

支援内容

１．壁打ち会の開催

オンラインまたは対面で参加可能な壁打ち会を実施します。

事業の方向性や課題を整理し、協業可能性まで検討できる場となっています。

１. 5月13日 (水曜日) 13:30～18:30の間

２. 5月27日 (水曜日) 13:30～18:30の間

３. 6月10日 (水曜日) 13:30～18:30の間

４. 6月24日 (水曜日) 13:30～18:30の間

５. 7月 8日 (水曜日) 13:30～18:30の間

６. 7月22日 (水曜日) 13:30～18:30の間

７. 8月 3日 (月曜日) 13:30～18:30の間

８. 8月 5日 (水曜日) 13:30～18:30の間

▶︎壁打ち会への申し込みはこちら(https://calendar.google.com/calendar/u/0/appointments/schedules/AcZssZ3wUjjX247jHqszRRqr4UJZSyXSXH2m7FSnjPUBnKXFChbL7uBU_2pZAXTtWS5RW-9zQlkmS1e6)

※壁打ち会の日程でご都合がつかない場合は、個別での調整も可能です。

お気軽にご相談ください。

２．ビジネスマッチングに伴う、説明資料やプレゼンテーション内容等に関する助言及びアドバイス、マッチング実施後においても、案件成立に向け、継続的な商談調整、協議の実施及び懸案事項の整理等について、きめ細やかなフォローアップを行います。

３．スタートアップ等のアワード応募支援を行います。

４．ピッチイベントのサポートを行います。

応募手続き等

１．応募方法

以下のURLにアクセスし、必要事項を入力の上、提出書類を添付し応募ください。

※1回以上の壁打ち会への参加のうえ申し込みください。

▶︎応募はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFca8Aoyu7NLD_PH654nbZx_W6C8SKye_ZBCvv_EoJVoXdng/viewform)

２．受付期間

令和8年5月7日（木曜日）～令和8年8月14日（金曜日）17:15必着

３．提出書類

エントリーシート

会社概要やサービス概要のわかるパンフレットやピッチ説明資料等（任意）

４．採択数

書類審査のうえ3社程度選定し8月下旬に結果を通知します。

◼︎RYO-FU BASEの概要

RYO-FU BASEは、公益財団法人佐賀県産業振興機構が設立したDXとスタートアップをテーマに企業や起業家の成長を支援する組織です。佐賀県産業労働部産業DX ・スタートアップ推進グループの取組を継承し、機動的かつ柔軟に対応できる「企業・起業家ファースト」の支援体制を強化しています。 DXを目指す企業の伴走支援、個にフォーカスしたプログラミングに関するリスキリング支援、スタートアップを目指す起業家の掘り起こし、ビジネスプランのブラシュアップ支援、シード期のビジネスアイデアを具現化するための資金補助などを行っており、DXとスタートアップをテーマにイノベーションにチャレンジできる地域を目指し、企業や起業家の力を最大限に引き出すためのサポートを提供します。

https://ryofubase.jp(https://ryofubase.jp/)



(https://ryofubase.jp/)

◼︎株式会社Mirai Resortの概要

株式会社Mirai Resortは、日本の旅館が持つ伝統的なおもてなしの心を大切にしながら、テクノロジーを活用した新たな価値を創造する温泉旅館の運営を目指し設立されました。現在は、長野県阿智村にて「昼神温泉 四季の織 はなや」を運営しています。 また、旅館運営にとどまらず、企業・自治体・スタートアップを対象に、コンサルティング事業も展開しています。現場に入り、対話を通じて課題を可視化し、構想設計から実装まで寄り添う「実行伴走型」のスタイルが特徴です。 さらに、事業開発・マネジメント・組織づくりをテーマとした研修・講演プログラムも提供しており、人材育成や次世代リーダーの育成にも注力しています。

◼︎会社概要

社名：株式会社Mirai Resort

所在地：東京都港区新橋6-11-8 PORT ONE SHIMBASHI 7F

代表取締役：鈴木文也・三倉信人

設立：2022年10月

URL： https://mirai-resort.jp/

（関連HP）

昼神温泉 四季の織 はなや：https://www.h-hanaya.com/

脱毛専門サロンLESSISMO（レシズモ）：

メンズ：https://mens-lessismo.com/

レディース：https://ladies-lessismo.com/



