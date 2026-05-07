大正2年創業の老舗「島家」が挑む、日本料理の再定義。「現代の名工の技」と「若き感性」が融合する、カウンタースタイルの日本料理店【宝塚 しま楠】5月8日（金）オープン

株式会社 島家

創業大正2年、日本料理・しゃぶしゃぶの老舗として知られる株式会社島家（本社：兵庫県宝塚市、代表取締役：大島英敬）は、2026年5月8日（金）、創業の地・宝塚に新業態の日本料理店「宝塚 しま楠（しまくす）」をオープンいたします。

同店は、「現代の名工」を受賞した島家の名誉料理長・上野研二氏の精神と技を受け継いだ愛弟子、楠本竜万が料理長として新たな形をスタートさせるお店です。

確かな伝統の技をベースにしながらも、既存の枠にとらわれない新たな食体験をご提案。

カウンター越しに広がる調理のライブ感とともに、驚きと五感を刺激する至福のひとときを提供いたします。

オープンを記念し、「報道関係者様限定の個別試食・撮影のご案内」をさせていただきます。

提供メニューの試食はもちろん、店内の撮影やインタビューも調整可能です。

ご都合の良い日時を調整いたしますので、担当者までお気軽にお申し付けください。

コンセプトは「正道を、軽やかに」

私たちは、伝統ある日本料理の基礎を何よりも大切にしています。

「一品一品、手間を惜しまず、基本に忠実に」

そんな「正道を貫く料理」をお出しすることが、私たちの誇りです。

一方で、日本料理特有の敷居の高さが、お客様、そして次世代を担う料理人離れを引き起こしている一因であるとも感じています。

日本料理の根幹は崩さず、しかし、お客様には肩肘張らずにゆったりと過ごしていただきたい。

まだ見ぬ一皿との出会いに、心が弾む「食体験」を届けていきたい。そんな想いから、日本料理の価値を軽やかに創造する当店を立ち上げました。

代表メッセージ「宝塚への恩返しと、街の活性化へ」

今回の開業には、「生まれ育った宝塚に、恩返しをしたい」という強い想いがあります。

私たちのルーツである島家は、大正2年に料理旅館として創業し、街の発展と共に歩んできました。1993年からは「宝塚ワシントンホテル」内にて、地元の方々に支えられながら伝統の味を守り続けています。

しかし昨今、宝塚市は観光客の流入減少といった課題に直面しています。こうした状況のなか、自らの根幹である「日本料理」で再びこの地を盛り上げたいと考えました。

目指すのは、「遠方からでもわざわざ足を運びたくなる店」です。

それが観光の回遊を生み、さらには料理人の環境改善や教育、そして新たな雇用の創出にも繋がっていく。こうした循環こそが、宝塚の活性化に寄与すると確信しています。

「しま楠」が宝塚の新たな魅力となり、街に再び活気をもたらす一助となれば幸いです。

料理長・楠本竜万（くすもと りょうま）の想い

私の料理は、派手なものではありません。

しかし、日本料理の真髄である「見えない部分の技」を徹底し、食後にしみじみと「美味しかった」と感じていただけるよう、一皿一皿に精魂を尽くしています。

日本料理とは、驚くほど「面倒な作業」の積み重ねです。

例えば、ひとつの煮物でも食材ごとに最適な下処理を施し、工程ごとに鍋を替え、段階的に味を入れていく。こうした妥協のない手仕事の積み重ねこそが、最後まで飽きることのない、美味しい「食の物語」を完成させると信じています。

一方で、伝統の味を守りながらも、お客様との距離感には新たな愉しみを取り入れます。

板場を間近に臨むカウンター席では、炭火で素材を焼き上げる姿を楽しみながら、料理人との対話とともにゆったりとお過ごしいただけます。

確かな技に裏打ちされた正統な日本料理を、より身近に、心ゆくまで。

日常の中で本物を味わう、心地よいひとときをお届けいたします。

料理長：楠本 竜万（くすもと りょうま）プロフィール

香川県出身。地元での研鑽後、日本料理界の重鎮であり「現代の名工」上野研二氏に師事。名店「島家」の料理長として伝統の技を継承し、この度「宝塚 しま楠」料理長に就任。「日本料理コンテスト」大阪府知事賞受賞。卓越した技術と誠実な手仕事で、宝塚に新たな食の価値を吹き込む。

しま楠を構成する「3つのこだわり」

1.正道と四季の移ろいを感じる「料理」季節の前菜（※季節により異なります）

当店を象徴する一皿が、コースの幕開けを飾る「季節の前菜」です。

その時期に最も輝く旬の食材を厳選し、出汁や発酵の力を活かした「正道」の技法で、素材の滋味を最大限に引き出します。視覚でも楽しんでいただけるよう、一皿の中に「季節の移ろい」を表現しています。器という限られた空間に、盛り付けの高さや奥行き、さらには余白を活かして日本の四季を写し取ります。目にした瞬間に季節の情景が浮かび、口にすれば旬の息吹が広がる。

五感で味わう「食の物語」が、ここから始まります。

2.伝統美とモダンが融合した「空間」と「器」カウンター

「くつろぎと華やぎ」をテーマにした空間は、伝統の意匠を凝らしつつも、敷居の高さを感じさせない軽やかさを演出。

アーチ型の廊下を抜けた先には、職人の技を間近に臨む木のカウンターが広がります。

奥の壁面には、江戸時代より伝わる「弁柄」を施し、金銀の波模様が光るガラス照明を設えました。伝統色と柔らかな光が共鳴する空間で、心地よい華やぎを感じていただけます。

器の一例：有田焼で作られた小鉢

器はすべて、料理長が厳選した職人の「手描き」による唯一無二の有田焼を揃えました。

なかでも特注の『染付福禄寿湯呑』は、名工が一つひとつ丁寧に轆轤（ろくろ）で引き、真心を込めて筆を走らせた白磁の逸品です。

描かれた「福・禄・寿」の紋様には、ご来店いただくすべてのお客様の幸福と長寿への願いを込めています。

3.料理の奥ゆきを広げる「酒とのマリアージュ」

お食事を深く愉しんでいただくため、ソムリエが料理に寄り添うお酒を、日本酒やワイン、焼酎などジャンルレスに提案いたします。

特に日本酒は、入手困難な「新政 No.6 S-type」や、希少米・愛山を贅沢に使用した「鍋島」など、全国から選び抜いた銘柄をラインナップ。

日本料理の繊細な風味をさらに引き立てる一杯が、特別な食体験を鮮やかに彩ります。

料理内容

造り（※季節により異なります）

■しま楠コース 19,800円(税込)

看板料理「季節の前菜」や3段構成で供される「造り」など全16品を堪能できる、料理長イチオシのコースです。

■初音コース 12,100円(税込)

厳選13品の贅沢を凝縮した記念コース。しま楠の門出を祝し、特別な感謝価格でご提供いたします。

■極上 松阪牛のしゃぶしゃぶ 17,000円(税込)

しゃぶしゃぶ・小鉢・稲庭うどん・水菓子のついたコースです。

松坂牛の中でも、サシと赤身のバランスに優れた肉質だけを厳選。 タレは、利尻・真昆布と鰹節の出汁に橙酢を合わせ、寝かせてまろやかさを引き出した「自家製ポン酢」と、煎りたての胡麻に海老味噌や腐乳を加え、重層的なコクを追求した「特製胡麻タレ」をご用意しました。 職人の手間が、肉の旨味をさらに深く引き立てます。

■A5黒毛和牛しゃぶしゃぶ 12,000円(税込)

しゃぶしゃぶ・小鉢・稲庭うどん・水菓子のついたコースです。

■ペアリングコース

（80cc）9,900円(税込)

（40cc）6,600円(税込)

日本酒やワインなど全7品をご提供いたします。

※全てのコースは前日までの予約制

（しゃぶしゃぶコースは個室のみ提供、5/21（木）頃よりスタート）

店舗情報

店 名：宝塚 しま楠（しまくす）

所在地： 兵庫県宝塚市武庫川町2-10

（阪急宝塚南口駅より徒歩7分）

連絡先：0797-33-9987

営業時間：18:00～22:00

定休日：月・水曜日

総席数：14席（カウンター8席・個室1室）

公式サイト：https://shimakusu.com/

予約方法：ネット（TableCheck）及びお電話

株式会社島家について

株式会社島家は、宝塚にて大正2年に料理旅館として創業。現在は、阪急宝塚駅から徒歩1分の立地で135室の宿泊施設「宝塚ワシントンホテル」を運営及び日本料理・しゃぶしゃぶ「島家」、1階のカジュアルレストラン「シャンゼリゼ」、8階のレストラン＆バー「ガスライト」、会議室「聖天」やエステルーム「ラ・ルチル」など館内の飲食・サービスを一体的に提供しています。

【会社概要】

会社名：株式会社島家

所在地：兵庫県宝塚市栄町1丁目1番1号

代表者：代表取締役 大島英敬

設立日：1958年5月

サイトURL：https://t-shimaya.com/