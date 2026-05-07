＜SNIDEL HOME＞コラボレーション第4弾は「ひんやり×遊び心」夏仕様のトゥイーティーが日焼けデザインで新登場！＜5月14日(木)発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するルームウェアブランド「SNIDEL HOME（スナイデル ホーム）」は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、アニメ『ルーニー・テューンズ』に登場するトゥイ―ティーをデザインした限定コレクションアイテムをオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて5月7日(木)12:00（正午）より公開、5月14日(木)より発売いたします。(■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/ )

ワーナー・ブラザース アニメーションのアイコン的存在「ルーニー・テューンズ」より

"トゥイーティー"コレクション第4弾！

アイスクリームを片手にサマールックの愛くるしいトゥイーティーがやってきた！

今回のコレクションではこんがり日焼けした”サマー”トゥイーティーが初登場。

ポップな色使いのコントラストが新鮮なアイスクリームシリーズ。

トゥイーティーが届けるPOPでキュートな心ときめくコレクションで、暑い夏をひんやりスウィートに彩ります。

商品ラインアップ

アイスクリームとステッカーデザインをモチーフに３タイプのトゥイーティーが登場

モチーフニットカーディガン

カラー：IVR,PNK,YEL

サイズ：F

価格：12,100円

キュートなトゥイーティーをアイスクリームとともに散りばめた、薄手のニットカーディガン。

フロントはトゥイーティーの大きなジャガードと、シール風のアイスやロゴの刺繍でデコレーション。左袖にはトゥイーティーの顔の刺繍、右袖口にはSNIDEL HOMEのロゴ刺繍を入れました。

アイスやチェリーの形のオリジナルデザインボタンもポイントです。

モチーフニットプルオーバー

カラー：IVR,LPNK,YEL

サイズ：F

価格：8,580円

ワッフルコーンニットショートパンツ

カラー：BRW,LPNK,YEL

サイズ：F

価格：7,260円

夏らしい装いをした愛らしいトゥイーティーをジャガードで描いた薄手のニットプルオーバー。

サンバイザーをしたスポーティな姿や、パフェになりきりおすまし顔の日焼け姿、カップアイスのベッドで眠る姿など、SNIDEL HOMEだけの特別なデザイン。

アイスのワッフルコーンをイメージした編み地がキュートな、薄手ニットのショートパンツとのコーディネートもおすすめです。

ミニTシャツ

カラー：IVR,PNK,YEL

サイズ：F

価格：5,940円

スウェットパーカー

カラー：GRY,PNK,BRW

サイズ：F

価格：11,880円

スウェットロングパンツ

カラー：GRY,PNK,BRW

サイズ：F

価格：9,900円

クロップド丈のコンパクトなシルエットで大人可愛く着こなせるミニTシャツ。

なめらかなレーヨン素材に、ひんやり涼しい接触冷感加工を施し、夏にぴったりの１着。

フロントにワンポイントでプリントを入れ、襟ぐりや袖口、裾に配色のステッチを施しました。

POPで楽しいグラフィックプリントをあしらった、柔らかな着心地のスウェットシリーズ。

身幅にゆとりのある短めの丈で、トレンド感のあるシルエット。

フロントはシールを無邪気にデコレートしたようなデザインでトゥイーティーやアイス、ロゴなどをたっぷりと散りばめました。フードやパンツのバックデザインにはトゥイーティーのロゴを刺繍を大きく入れて、後ろ姿もキャッチーに仕上げています。

開襟シャツ

カラー：IVR,PNK,YEL

サイズ：F

価格：8,580円

カットショートパンツ

カラー：IVR,PNK,YEL

サイズ：F

価格：6,930円

カットロングパンツ

カラー：IVR,PNK,YEL

サイズ：F

価格：8,580円

トゥイーティーやハート、アイスクリームといった夏のモチーフを散りばめたさらっとなめらかな肌触りのカットソーシリーズ。パイピング入りの品のあるデザインで、ポケットにはSNIDEL HOMEのロゴ刺繍が入っています。開襟シャツのアイスクリームの形のボタンにもこだわっています。

ショートパンツとロングパンツそれぞれお好みの丈でセットアップとして着用していただけます。

カットセットアップ

カラー：IVR,PNK,YEL

サイズ：F

価格：10,780円

キャッチーなグラフィックをプリントしたTシャツとショートパンツのセットアップ。

なめらかなレーヨン素材に、ひんやり涼しい接触冷感加工をプラスしました。

Tシャツはゆったりとしたサイズで、襟ぐりのトリムカラーがポイントです。

雑貨シリーズ

室内外で楽しめる雑貨アイテムも多数登場

ブランケット

カラー：IVR,LPNK,YEL

サイズ：F

価格：8,580円

絵柄を大胆にジャガードで表現した、薄手ニットの軽やかなブランケット。

大判のブランケットなので肩から羽織り、冷房対策などにもおすすめです。

タンブラー

カラー：YEL,PNK,BLU

サイズ：F

価格：8,580円

バンス

カラー：YEL,BRW

サイズ：F

価格：3,740円

ステッカーを貼ったようなデザインのストロー付きタンブラー。

ハンドル付きのマグタイプで持ち運びやすく、デスクワークや夏のお出かけなどに幅広く愛用していただけます。取り外し可能なきらめくビジューのチャーム付き。

ラメを使用した夏の装いに映えるクリアカラーのヘアバンスには、気持ちよさそうにお昼寝するトゥイーティーを描きました。

大きめのサイズ感なので、ロングヘアのまとめ髪にも対応。

色はいつものトゥイーティーをモチーフにしたイエローと、日焼けをしたサマートゥイーティーをモチーフにしたブラウンの2色展開です。

サンバイザーヘアバンド

カラー：IVR,LPNK,YEL

サイズ：F

価格：4,620円

まるでサンバイザーのようなツバが付いた、遊び心たっぷりのニットヘアバンド。

フロントに大きなロゴと、トゥイーティーやアイスの刺繍をデザインしました。

肌に当たる面はリブ入りのふっくらしたニットなので、優しい付け心地が特徴です。

ポーチ

カラー：IVR,LPNK,YEL

サイズ：F

価格：4,950円

キャッチーな絵柄を刺繍で表現した、柔らかなニット素材のダイカット風ポーチ。

ファスナーの引き手にはニットカーディガンのボタンと同じ、ハートやチェリーなどの可愛い樹脂チャームを使用。絵柄の上にはポイントで、きらめくビーズをあしらっています。

マチありなので、コスメやイヤホン、小さなお菓子など様々な小物収納に重宝するアイテムです。

ぬいぐるみチャーム

カラー：YEL,BRW

サイズ：F

価格：4,950円

大きなコーンアイスを抱え、夏を感じるサンバイザー姿のトゥイーティーのぬいぐるみチャーム。

サンバイザーに入ったロゴ刺繍と、アイスの上に乗せた涼しげなクリアビーズがポイントです。

※全て税込表記

購入者限定ノベルティ

トゥイーティーコレクションアイテムをご購入の方を対象に、

”LOONEY TUNES×SNIDEL HOME TWEETY オリジナルステッカー”をプレゼントいたします。

＜全国直営店・OFFICIAL ONLINE STORE・USAGI ONLINE STORE＞

トゥイーティーコレクションアイテムを13,200円（税込）以上ご購入のお客様へプレゼントいたします。

＜USAGI ONLINE＞

対象品番(SHFO262107)をご購入のお客様へプレゼントいたします。

◆対象品番

【WEB限定】モチーフニットプルオーバー×ワッフルコーンニットショートパンツセット

価格：

サイズ：F

カラー：IVR,LPNK,YEL

※なくなり次第終了となります

発売について

商品一覧ページ公開日:5月7日(木)12:00 (正午)

・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉

・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉

＜ONLINE STORE＞

5月14日(木)12:00 (正午)

・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉

・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉

・ZOZOTOWN〈https://zozo.jp/shop/snidelhome/〉

・楽天〈https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-snidelhome/〉

＜全国直営店発売日＞

5月14日(木)

・全国店舗一覧〈https://snidel.com/snidel_home/Page/shoplist.aspx〉

TWEETY(トゥイ―ティー)について

アニメ「ルーニー・テューンズ」に登場する、小さいながら存在感たっぷりのカナリア、トゥイーティー。大きな青い瞳とかわいい声の、一見愛くるしいカナリアですが、実はなかなかのやんちゃ者。

無防備な外見にも関わらず、どんな状況からでも機転を利かせて切り抜けることができる賢さを持っています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ（WBDGCP）は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

SNIDEL HOMEについて

2005年にスタートしたレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案するブランドが誕生しました。BEAUTY HOME DRESSをコンセプトに、美しさを追求。美しく見えるフォルムやデザインはもちろんのこと、着ているだけで美しくなるような美容成分を生地に施しました。



■SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE

https://snidel.com/snidel_home/

■SNIDEL HOME INSTAGRAM

https://www.instagram.com/snidel_home_official/

■USAGI ONLINE

https://usagi-online.com/

LOONEY TUNES and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)