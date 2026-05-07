ふれあい進学相談会事務局は、東京都内の私立中学校・高等学校32校が参加する進学イベント「第26回東京私立中高ふれあい進学相談会」を、2026年5月31日(日)浦和コルソ、7月5日(日)に川口キュポ・ラで開催します。

本イベントは、埼玉県に隣接する都内の私立中高が一堂に会し、受験生や保護者が直接学校の先生に進学・学校生活・部活動・進路指導などについて相談できる貴重な機会です。





第26回東京私立中高ふれあい進学相談会





■主な特徴

都内私立中高32校が参加

共学校・男子校・女子校を含む多彩な学校が出展。志望校の先生と直接話せる個別相談ブースを設置します。





■豊富な資料コーナー

各校の学校案内やパンフレットを自由に持ち帰ることができ、学校選びの比較検討に役立ちます。





■事前予約制・入場無料

各会場・各時間帯(10：30～12：30／12：30～14：30／14：30～16：30)ごとに定員500名。

予約は先着順で、公式Webサイトから簡単に申し込めます。





■対象

小学生・中学生とその保護者





■開催概要

[浦和会場]

会場 ：浦和コルソ 7Fホール

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12-1

浦和コルソ7階

JR浦和駅西口すぐ

開催日 ：2026年5月31日(日)

予約時間：10：30～12：30 12：30～14：30 14：30～16：30 各時間500名

予約開始：4月30日(木)12：00～





[川口会場]

会場 ：川口キュポ・ラ 4Fフレンディア

〒332-0015 埼玉県川口市川口1丁目1-1

川口市民ホール「フレンディア」4階

JR川口駅東口すぐ

開催日 ：2026年7月5日(日)

予約時間：10：30～12：30 12：30～14：30 14：30～16：30 各時間500名

※予約開始：6月1日(月)12：00～





■参加方法

公式Webサイトより事前予約(先着順)

参加費無料





■こんな方におすすめ

・複数の私立中高の情報を一度に集めたい方

・学校生活や部活動、進学実績について直接質問したい方

・志望校選びに悩んでいる受験生・保護者





■URL

https://www.fureai-shingaku.com/





■事務局

〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨2-22-16

(淑徳巣鴨中学高等学校内)









進学の第一歩は、直接「ふれあい」から。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。