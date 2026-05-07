ゴールデンウィーク後もお得に家族旅行を。オーパークおごせにて小学生の夕朝食が最大2名無料の「ファミリー応援プラン」を期間限定販売

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する複合型リゾート施設「BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE」（埼玉県入間郡越生町、以下オーパークおごせ）は、2026年5月7日（水）より、小学生のお子さまの夕朝食が最大2名まで無料となる宿泊プラン「ファミリー応援プラン」を期間限定で販売します。

本プランは、ゴールデンウィーク後の旅行需要が落ち着く時期に、家族でのお出かけをより気軽に楽しんでいただきたいという想いから企画いたしました。物価上昇の影響により、家族旅行のハードルが上がる中、お子さまの食事代を無料にすることで、家計への負担を軽減しながら、お子さまがのびのびと楽しめる環境と、家族のゆとりある時間を提供します。

対象期間は2026年5月7日（木）から6月30日（火）の宿泊分で、対象客室は全客室。1予約につき小学生のお子さま最大2名まで、夕食・朝食を無料でご利用いただけます。ご予約は公式サイトからの予約お願いいたします。

＜オーパークおごせ ファミリー応援プラン＞

販売開始：2026年5月7日（木）

宿泊対象期間：2026年5月7日（木）～6月30日（火）

内容：小学生の夕食・朝食が最大2名まで無料になるお得な宿泊プランです

対象客室：全客室

予約方法：オーパークおごせ公式ホームページから該当するプランを選びご予約ください

https://bit.ly/49AYgqv

※未就学（添い寝）のお子さまのお食事はついておりません。

※小学生の人数が３人以上になった場合は、3人目から通常料金のご請求となります。

■BIO-RESORT HOTEL & SPA O Park OGOSE

「ビオトープ」をコンセプトに自然とのふれあいを楽しむ里山リゾート。最大 5 名様まで宿泊可能な「グランピングキャビン」やサウナ付き 1 棟貸「サウナスイートキャビン」など、多彩なお部屋をご用意。家族で入れる水着風呂も人気のサービスです。

埼玉県入間郡越生町上野3083-1

049-292-7889

https://opark.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/