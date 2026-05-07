【京都府京丹波町】関係人口シンポジウム5月30日開催。ふるさと住民登録制度を見据えた関係人口のあり方を考える

京丹波町

京都府京丹波町（町長：畠中 源一）は、令和8年5月30日に「関係人口シンポジウム in 京丹波」を開催します。本シンポジウムは、同町がこれまで積み重ねてきた関係人口施策の実践を踏まえ、地域と多様な人々との新しい関係性のあり方について共に考える場として実施するものです。

京丹波町では、令和5年10月にタウンプロモーション方針を策定し、「想いでつながるコミュニティ」をコンセプトに、関係人口の創出・拡大に取り組んできました。その中核として展開している京丹波町のファンクラブ「CLUB京丹波」は、現在約1,700人が登録し、イベントや体験活動を通じて地域と継続的に関わる人々の広がりを生み出しています。これらの取り組みは、単なる交流に留まらず、地域とともにまちづくりを担う関係性の構築を志向するものです。

また、令和9年度から予定されている「ふるさと住民登録制度」は、関係人口を制度的に位置づけ、地域との多様な関わり方を可視化・拡張していく仕組みとして注目されています。京丹波町におけるこれまでの実践は、制度の趣旨とも親和性が高く、本シンポジウムではその経緯と現在地を共有しながら、今後の展開について議論を深めます。

京丹波町ホームページ：「関係人口シンポジウム」の開催について／京丹波町(https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/gyoseijoho/chihososei/8081.html)

開催概要

タウンプロモーション方針「想いでつながるコミュニティ」京丹波のファンクラブ「CLUB京丹波」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49120/table/63_1_11863aeaba7189da46073f246acab509.jpg?v=202605071151 ]

参加申込フォームはこちらから

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfhOTd96YhnYUnMRvW7xYxZvDnpCCWAJAzoKsG0mf81Ev5dg/viewform?usp=dialog

プログラム内容

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49120/table/63_2_d68c7931ee8bc2729e403340dc587d17.jpg?v=202605071151 ]基調講演講師紹介

テーマ：「関係人口とともにつくる新しい地域」

講師：小田切徳美氏

関係人口の概念や意義に加え、地域と多様な人材がどのように関係性を築き、ともに地域を支えていくのかについて、全国の事例を交えながら講演いただきます。また、制度化が進む関係人口の動向についても触れ、今後の地域政策の方向性を示します。

トークセッション

テーマ：「関係人口を“生み出す”現場のリアル」

京丹波町において関係人口の創出に取り組む実践者が登壇し、関係人口との関係構築のプロセスや、継続的な関与につなげるための工夫、課題について共有します。あわせて、関係人口を“ともにまちづくりを担う存在”として捉える視点から、今後の地域づくりのあり方について議論します。

クロージング

京丹波町における関係人口施策の紹介

・CLUB京丹波の取り組み

・関係人口創出施策の紹介

・「ふるさと住民登録制度」を見据えた今後の方向性

本町のこれまでの取り組みと、制度実装を見据えた今後の展開を整理し、関係人口として地域と関わる具体的なあり方について共有します。

本事業の位置づけ

本シンポジウムは、京丹波町がこれまで積み重ねてきた関係人口施策の実践を基盤に、「ふるさと住民登録制度」の本格実装を見据えた先行的な取組として実施するものです。

関係人口を単なる交流人口の延長ではなく、地域とともにまちづくりを担う存在として位置づけ、その関係性をどのように育み、持続させていくのか。本シンポジウムは、その方向性を共有し、次の実践につなげる場となります。

京丹波町では、CLUB京丹波を基盤とした関係人口施策をさらに発展させ、関係人口の創出から継続的な関与、さらには担い手としての参画へとつながる仕組みづくりを進めていきます。

また、「ふるさと住民登録制度」の本格実装を見据え、関係人口の可視化や関係性の深化に向けた取り組みを段階的に展開していく予定です。

京都府京丹波町

京丹波町は、京都府中央部にあたる丹波高原の由良川水系上流部に位置。8割以上を森林が占め、雄大な大自然を誇ります。

農作物を瑞々しく育てる「丹波霧」や、旨味を閉じ込める昼夜の寒暖差など作物が美味しく実る条件に恵まれ、“丹波ブランド”で知られる特産品を育んできました。朝廷や幕府献上の歴史も持つ「京丹波栗」を筆頭に「黒豆」「丹波松茸」「京丹波しめじ」などいずれも滋味に溢れる力強さが特徴。様々な京野菜をはじめ京都随一の畜産酪農地帯でもあり、まさに京の美食文化を支える“食の宝庫”です。

2023年10月にタウンプロモーション方針を発表。「GREEN GREEN」をキーワードに「まち」の枠を超え、京都、日本全国、そして世界へと「想いでつながるコミュニティ」として広がっていくことを目指します。