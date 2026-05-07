本日18:15放送・SBS「LIVEしずおか」出演（18:25頃～）-5/5匠宿ポップアップに約150名来場・延べ382杯試飲の「ZEN TEA BREW」、静岡茶の新スタイルとしてテレビで紹介される

株式会社dozo（静岡県静岡市葵区伝馬町1-2 3F、代表取締役：三浦弘平）が展開するクラフトティーカクテルキット「ZEN TEA BREW」の様子が、本日5月7日（水）18:15～放映のSBS「LIVEしずおか」にて特集放送されます（ZEN TEA BREWの取材映像は18:25頃～放映予定）。



5月5日（祝）に静岡市・駿府匠宿 コトコトSTOREで開催した初の対面ポップアップでは、約150名が来場。延べ382杯を試飲提供し、来場者の約3割にあたる43個が即日購入されました。「このお茶だからこそ、カクテルの味が美味しくなるんだ」--燻製紅茶・菩提酸茶など希少な静岡産茶葉との出会いが、お茶×カクテルへの深い共感を生みました。



なお5月20日（火）には静岡県菊川市の料理教室にてティーカクテル体験ワークショップを開催予定。公式ECサイト（https://www.zenteabrew.com）にて全国配送も承っています。

株式会社dozo

本日放送・SBS「LIVEしずおか」のテーマ--新茶シーズン、「飲む静岡茶」の未来

放送テーマは「新茶の本格シーズン到来。世界的な抹茶ブームが続くなか、"飲み物"としての静岡茶の新しいスタイルを提案する」。抹茶ブームの恩恵が広がる一方、煎茶を作り続ける農家の居場所が狭まりつつある現実があります。静岡出身・北米13年の経験を持つ代表の三浦は「飲むお茶の未来を諦めず、新しい形で世界に届けたい」と語ります。

番組公式サイト：https://www.at-s.com/sbstv/program/liveshizuoka/ 番組Instagram：https://www.instagram.com/live_shizuoka_6/

5/5 匠宿ポップアップ速報-代表コメント

「『このお茶だからこそ、カクテルの味が美味しくなるんだ』と言ってもらえたのが一番嬉しかった。カクテルを楽しんでもらうだけでなく、そのお茶の個性をいちばん引き出せる飲み方を提案したい--その思いが伝わった瞬間でした」（代表・三浦）

【イベント概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159509/table/10_1_afba1ceab3e197e857741a4ddc40f377.jpg?v=202605071052 ]

【ZEN TEA BREWについて】

静岡県産プレミアム茶葉×フルーツ×スパイスのキットをスピリッツで抽出するだけで本格ティーカクテルが完成するDIYキット。農林水産省「INACOMEビジネスコンテスト2025」最優秀賞・Makuake達成率999%。米国FDA認証取得・全米出荷開始。

公式サイト：https://www.zenteabrew.com ／ Instagram：@zenteabrew

【会社概要】

社名：株式会社dozo

代表取締役：三浦弘平

所在地：静岡県静岡市葵区伝馬町1-2 3F

事業内容：クラフトティーカクテルキットの製造・販売・輸出

ブランドサイトhttps://www.zenteabrew.com