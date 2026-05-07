【新商品】立てて運べる弁当箱を、もっと快適に。ぴったり収まる専用ケースに700ml対応モデルが登場

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

「フードマン専用ケース 700」を2026年4月に発売しました。

立てて運べる薄型弁当箱として、10年以上選ばれ続けてきたフードマン。

その使いやすさをさらに高めるために生まれたのが、専用ケースです。

バッグの中でスマートに収まり、持ち運びやすさを損なわない。

フードマン専用ケースが、700mlサイズにも対応しました。

フードマンにぴったり収まる専用ケース

フードマンのサイズに合わせ、ぴったりと収まる専用ケース。

ランチトートなどを別に持つ必要がなく、

バッグの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。

通勤・通学時の荷物を増やさず、

よりシンプルにお弁当を持ち運ぶことができます。

ネオプレーン素材で保冷・伸縮・強度を両立

素材にはウェットスーツにも使われるネオプレーンを採用。

保冷性・伸縮性・強度を兼ね備えており、

日常使いでも安心して使える仕様です。

夏場の持ち運びでも安心できる保冷性も魅力です。

箸や小物も一緒に収納できる

伸縮性のある素材のため、

箸や調味料なども一緒に収納することが可能です。

コンパクトながら収納力もあり、

ランチの持ち運びを一つにまとめられます。

フードマンと一緒に使うことで完成する持ち運び

フードマンの「立てて運べる」特長を活かしながら、

より快適に持ち運べるように作られた専用ケース。

弁当箱単体だけでなく、ケースと組み合わせることで、

持ち運びのストレスをさらに軽減します。

日常のランチ時間を、よりスマートに整えるアイテムです。

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/369_1_495be7f950522c21cd9807960f2f3033.jpg?v=202605071052 ]

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

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【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com