【CHINTAI×スタディプラス共同調査】母の日アンケート、大学生が親のありがたみを感じた瞬間1位は「食事の用意」～高校生・大学生1,229人～

スタディプラス株式会社

スタディプラス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：廣瀬高志、以下スタディプラス）のStudyplusトレンド研究所は、2026年3月16日（月）から3月19日（木）にかけて学習管理アプリ「Studyplus」上で全国の高校生、大学生を対象に「一人暮らしに関するアンケート」を実施、1,229名から回答を得ましたのでご報告いたします。なお本調査は株式会社CHINTAI様と共同で実施しました。

「一人暮らしに関するアンケート」トピックス

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47308/table/331_1_058c6a9f5d06da347975d9b4d4a6dfb7.jpg?v=202605071052 ]

◆本調査の概要

- 調査対象 ： 全国の「Studyplus」ユーザー- 回答者 ： 1,229名- 【属性分類】高校１年生248名,高校２年生424名,高校３年生313名,大学１年生127名,大学２年生55名,大学３年生41名,大学４年生21名- 調査方法： 学習管理アプリ「Studyplus」上でアンケート回答を依頼し、オンラインで回答を回収。- 調査時期 ： 2026年3月16日～3月19日

※本リリースにおけるデータは小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合があります。また複数回答可の設問では、各選択肢の数値は、全体の回答者数に対する割合を示しています。1人が複数の選択肢を選べるため、選択肢の合計が100%を超える場合があります。

■ トピックス１.【一人暮らしを始めて、保護者に感謝した瞬間】「食事を用意する大変さ」27.3%、「生活費・食費の大きさ」18.0%

親元を離れ、一人暮らしを始めた大学生が保護者に感謝したのはどんな瞬間だったのか聞いてみました。

「今だから伝えたい、お母さんへのメッセージ」も募集しました。一部ご紹介させていただきます。

そのほかの自由記述はStudyplusトレンド研究所HPよりご覧ください。

https://www.trend-lab.studyplus.jp/post/20260507

■ トピックス２.【一人暮らしへの憧れ】「ある」「少しある」91.2%

「一人暮らしへの憧れはあるか」について、憧れが「ある」「少しある」と回答したのは91.2%でした。

憧れを抱き始めた時期は「高校1年生（28.4%）」が最多、中学以前から憧れていた層と、高校以降に憧れを持った層は、概ね半数ずつになりました。

■ トピックス３.【高校生・大学生が選ぶ住みたい駅】1位「新宿」2位「渋谷」

高校生・大学生が住みたい駅ランキングは以下のようになりました。「新宿駅」や「渋谷駅」「池袋駅」などの商業圏や「東京駅」「横浜駅」「品川駅」などの主要駅が10位以内にランクインしています。

なお、「CHINTAI ネットユーザーが注目！賃貸で人気の街ランキング 2026」首都圏版(https://www.chintai.net/ranking/2026/shutoken.html)と、「高校生・大学生が選ぶ住みたい駅」との比較など、株式会社CHINTAI様がまとめています。ぜひこちらもご覧ください。

https://note.chintai.jp/n/n0b920e800335

■ 共同調査調査まとめ

Studyplusトレンド研究所 伊藤芳研究員

高校生は、一人暮らしに「自分で生活をデザインする自由さ」を求めているようです。一般的にZ世代は個人の選択やカスタマイズを尊重するといわれておりますが、今回のアンケート結果もその傾向に合致しているといえるでしょう。

しかし、実際に一人暮らしを始めた大学生の多くは、日々の衣食住を自力で維持することの難しさに気付き、親のサポートの大きさを痛感するようです。

勉強に集中するための整った環境も、自身の努力のほかに、実は保護者の配慮によって守られていたことにも気づくのかもしれません。

自由を求めて外の世界へ飛び出し、かつて「不自由な干渉」だと感じていた親の存在が、実は「手厚い守護」であったと再認識する葛藤と発見は、どれほど便利な世の中になっても変わることのない、普遍的な成長のステップなのかもしれないと感じました。

株式会社CHINTAI 社長室 広報担当 部長 高橋真

今回の調査では、学生の「一人暮らし」に対する理想と現実が明確に現れました。 高校生の約9割が「自分のペースで生活したい」という理由から、干渉されない自由を求める傾向が強いことがうかがえます。



一方で、実際に一人暮らしを始めた大学生は、家事の大変さを通じて「親への感謝」を実感しており、自由の裏側にある現実的な苦労を体験している様子が見て取れました。



また、学生が選んだ住みたい駅TOP5の平均家賃相場は13.4万円（※1）であるのに対し、実際に賃貸物件で人気の駅TOP5（※2）の平均家賃相場は約7.6万円となり、その差額は月々5.8万円にのぼりました。

自由への憧れから一人暮らしを始める方も多い一方で、実際の住まい選びにおいては、ブランド力よりも「無理なく暮らせるか」という現実的な観点が優先されていることが明らかになりました。一人暮らしを始める際には、駅の知名度や憧れだけで判断するのではなく、自分らしい暮らしが送れるかどうかを冷静に見極めることが、自立への大切な第一歩となるでしょう。

※1 2026年3月時点の『CHINTAIネット』ワンルームの家賃相場を参照

※2 『CHINTAI ネット』に掲載された首都圏の賃貸物件のうち、お問合せの多かった駅を集計しランキング化した「CHINTAI ネットユーザーが注目！賃貸で人気の街ランキング 2026」首都圏版(https://www.chintai.net/ranking/2026/shutoken.html)を参照

■「Studyplusトレンド研究所」概要

「Studyplusトレンド研究所」は、日本最大級の学習管理アプリ「Studyplus」のユーザーを通じて、次代を担う若者の「いま」を見つめるための研究所です。

若者の学校生活や学習・受験といった側面から、好きなアーティストや消費行動といった生活者の側面まで、これからの新しい時代の「トレンド」を研究していきます。

https://www.trend-lab.studyplus.jp/

■株式会社CHINTAI 概要

お部屋探しのリーディングカンパニーである株式会社CHINTAIは、「住まい」「お部屋」をベースに、暮らしを豊かにするためのさまざまなサービスを運営するメディア会社です。

賃貸物件検索サイト『CHINTAIネット』を中心に、「安心・安全」かつ「心に残る」サービスをご提供します。

https://www.chintai.jp