【2026年最新】古いCPU・メモリが再び売れる時代へ。円安と海外需要で中古PCパーツの価値が上昇

宏福商事合同会社

古いCPUやメモリ、GPUをそのまま捨てていませんか。

実はいま、円安と海外需要の影響で、中古PCパーツの価値が見直されています。

新品PCやパーツ価格の上昇により、修理・延命・自作PC向けの中古パーツ需要が再び高まっています。

こうした状況を受け、宏福商事合同会社は買取体制を強化し、メルカリShopsでの販売も本格的に開始しました。

■ 概要

中古IT機器の輸出入およびリユース事業を展開する宏福商事合同会社（本社：東京都荒川区）は、パソコンパーツの買取体制を大幅に強化いたしました。

海外市場との価格差を活用した査定フローを構築し、国内相場に縛られない適正な買取価格を実現。あわせて、再生・検品を経た高品質なパーツを、フリマアプリ「メルカリ」内のメルカリShopsにて販売開始いたしました。

■ なぜ今、中古PCパーツが注目されているのか

現在、中古PCパーツ市場は大きく変化しています。

・円安により海外向け中古パーツ需要が拡大

・新品PC価格の上昇により中古需要が増加

・自作PC・修理・延命需要の継続

・環境意識の高まりによるリユース志向

これにより、従来は価値が低いとされていた旧世代パーツにも再評価の動きが広がっています。

■ 本取り組みの概要

1. グローバル基準による中古PCパーツの買取強化

デスクトップ・サーバー用パーツを中心に、1点から法人の大量一括買取まで対応します。

企業のPC入れ替え、倉庫在庫の整理、保守用パーツの処分、サーバー・ワークステーション部品の一括買取にも対応します。

対象品目

・PC本体

・CPU

・メモリ（1R / 2R）

・GPU（グラフィックボード）

・SSD（NVMe / SATA）

・マザーボード

特に、DDR4メモリ、Intel Core iシリーズ、GeForce GTXシリーズ、NVMe SSD、SATA SSD、業務用PC・サーバー向けパーツなどは、修理・増設・再利用目的で需要が続いています。

特徴1. 国内相場に縛られないグローバル査定

世界各地に販路を持つ宏福商事ならではの視点で査定。

国内相場だけでなく、海外需要を反映した「納得感のある価格提示」を実現します。

特徴2. メルカリShopsでの販売開始（安心・安全なリユースパーツ）

個人間取引で不安視されがちな品質面を解消し、プロ品質の中古パーツを提供します。

ショップURL

https://jp.mercari.com/shops/profile/2JGLRKTMvaYnHEPiSoDHUN

主な販売商品の特徴

・専門スタッフによる動作確認済み

・クリーニング実施済み

・状態・スペック詳細を明記

・旧世代～現行ハイエンドまで幅広く展開

特徴3. 「捨てないIT資産」への取り組み

電子機器の廃棄を減らし、資源循環を促進。

環境負荷低減と社会的価値創出に貢献します。

■ こんな方におすすめ

・使わなくなったPCパーツを売りたい方

・自作PCを安く組みたい方

・修理・延命用パーツを探している方

・信頼できる中古パーツを購入したい方

■ 今すぐチェック

中古PCパーツの買取相談はこちら

https://kofukutrading.com/recycling-and-reuse-of-used-it-equipment-parts/

宏福商事のメルカリショップはこちら

https://jp.mercari.com/shops/profile/2JGLRKTMvaYnHEPiSoDHUN

※在庫は随時更新されます

■ 会社概要

・社名：宏福商事合同会社（KOFUKU Trading L.L.C.）

・所在地：東京都荒川区西尾久6-13-6-A103

・設立：2018年12月

・事業内容：中古IT機器の買取・販売、輸出入事業、リユース支援

・古物商許可番号：第306642415376（東京都公安委員会）

・公式サイト：https://kofukutrading.com/

■ お問い合わせ

宏福商事合同会社

Email：pc(アットマーク)kofukutrading.com