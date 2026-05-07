【2026年最新】古いCPU・メモリが再び売れる時代へ。円安と海外需要で中古PCパーツの価値が上昇
古いCPUやメモリ、GPUをそのまま捨てていませんか。
実はいま、円安と海外需要の影響で、中古PCパーツの価値が見直されています。
新品PCやパーツ価格の上昇により、修理・延命・自作PC向けの中古パーツ需要が再び高まっています。
こうした状況を受け、宏福商事合同会社は買取体制を強化し、メルカリShopsでの販売も本格的に開始しました。
■ 概要
中古IT機器の輸出入およびリユース事業を展開する宏福商事合同会社（本社：東京都荒川区）は、パソコンパーツの買取体制を大幅に強化いたしました。
海外市場との価格差を活用した査定フローを構築し、国内相場に縛られない適正な買取価格を実現。あわせて、再生・検品を経た高品質なパーツを、フリマアプリ「メルカリ」内のメルカリShopsにて販売開始いたしました。
■ なぜ今、中古PCパーツが注目されているのか
現在、中古PCパーツ市場は大きく変化しています。
・円安により海外向け中古パーツ需要が拡大
・新品PC価格の上昇により中古需要が増加
・自作PC・修理・延命需要の継続
・環境意識の高まりによるリユース志向
これにより、従来は価値が低いとされていた旧世代パーツにも再評価の動きが広がっています。
■ 本取り組みの概要
1. グローバル基準による中古PCパーツの買取強化
デスクトップ・サーバー用パーツを中心に、1点から法人の大量一括買取まで対応します。
企業のPC入れ替え、倉庫在庫の整理、保守用パーツの処分、サーバー・ワークステーション部品の一括買取にも対応します。
対象品目
・PC本体
・CPU
・メモリ（1R / 2R）
・GPU（グラフィックボード）
・SSD（NVMe / SATA）
・マザーボード
特に、DDR4メモリ、Intel Core iシリーズ、GeForce GTXシリーズ、NVMe SSD、SATA SSD、業務用PC・サーバー向けパーツなどは、修理・増設・再利用目的で需要が続いています。
特徴1. 国内相場に縛られないグローバル査定
世界各地に販路を持つ宏福商事ならではの視点で査定。
国内相場だけでなく、海外需要を反映した「納得感のある価格提示」を実現します。
特徴2. メルカリShopsでの販売開始（安心・安全なリユースパーツ）
個人間取引で不安視されがちな品質面を解消し、プロ品質の中古パーツを提供します。
ショップURL
https://jp.mercari.com/shops/profile/2JGLRKTMvaYnHEPiSoDHUN
主な販売商品の特徴
・専門スタッフによる動作確認済み
・クリーニング実施済み
・状態・スペック詳細を明記
・旧世代～現行ハイエンドまで幅広く展開
特徴3. 「捨てないIT資産」への取り組み
電子機器の廃棄を減らし、資源循環を促進。
環境負荷低減と社会的価値創出に貢献します。
■ こんな方におすすめ
・使わなくなったPCパーツを売りたい方
・自作PCを安く組みたい方
・修理・延命用パーツを探している方
・信頼できる中古パーツを購入したい方
■ 今すぐチェック
中古PCパーツの買取相談はこちら
https://kofukutrading.com/recycling-and-reuse-of-used-it-equipment-parts/
宏福商事のメルカリショップはこちら
https://jp.mercari.com/shops/profile/2JGLRKTMvaYnHEPiSoDHUN
※在庫は随時更新されます
■ 会社概要
・社名：宏福商事合同会社（KOFUKU Trading L.L.C.）
・所在地：東京都荒川区西尾久6-13-6-A103
・設立：2018年12月
・事業内容：中古IT機器の買取・販売、輸出入事業、リユース支援
・古物商許可番号：第306642415376（東京都公安委員会）
・公式サイト：https://kofukutrading.com/
■ お問い合わせ
宏福商事合同会社
Email：pc(アットマーク)kofukutrading.com