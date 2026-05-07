株式会社LDマーケティング[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AxwgN9_yzFA ]

有限会社NDSエンジニアリングは、既存サウナに後付け可能なロウリュ制御システム「マイローリューシステム」の導入受付を開始しました。 本システムは、サウナストーンへの注水とブロアによる送風を自動制御することで、蒸気の偏りや体感温度のムラを抑え、安定したサウナ体験を実現する設備です。既存設備の条件に応じて、大規模な改修を抑えた後付け導入が可能なため、温浴施設・ホテル・スパ・プライベートサウナなどでの体験価値向上に活用できます。

開発背景

近年のサウナ市場拡大に伴い、施設選びの基準は「サウナの有無」から「体験の質」へと変化しています。特にロウリュや熱波体験の質は、利用者満足度を大きく左右する要素となっています。

一方で、多くの既存サウナでは以下のような課題が存在しています。

・ロウリュ後の蒸気が室内全体に行き渡りにくい

・体感温度にムラが生じやすい

・熱波イベントの運用負荷が高い

・既存設備のままでは差別化が難しい

・水のかけ過ぎによるサウナストーブへの負荷

こうした課題に対し、蒸気の発生と拡散を同時に制御することで、より安定したロウリュ体験を実現するシステムとして開発されました。

■ 解決：一定量・一定間隔で“再現性のある蒸気体験”を実現

マイローリュウシステム

マイローリューシステムは、ポンプによる吐水時間を制御することで、ロウリュ時の水量と間隔を一定に保ち、再現性のある蒸気体験を実現するシステムです。

従来の手酌ロウリュでは、利用者ごとに水量がばらつき、蒸気の出方やヒーター負荷に差が生じていました。本システムでは秒単位での制御により、水量・間隔を最適化し、安定したロウリュ環境を構築します。

■ 手酌ロウリュとの違い（再現性・設備負荷管理・運用性）

手酌ロウリュと比較した場合、マイローリューシステムには以下のような違いがあります。

・水量：個人差 → 秒数制御で一定化

・蒸気：一発型 → 少量多回数で持続

・ヒーター負荷：不安定 → 上限管理で保護

・運用：利用者任せ → 施設側で管理可能

■ 技術のポイント：少量多回数制御

本システムでは、一度に大量の水をかけるのではなく、少量の水を複数回に分けて投入する設計を採用しています。

例えば、0.5秒～1秒単位の通水時間に対し、約7mL～14mL程度の水量を複数回に分けて供給することで、

・蒸気の持続性向上

・体感温度の安定

・ヒーターへの負荷軽減

を同時に実現します。

総水量が同じでも「一度にかけるか」「分割するか」で体験は大きく変わり、特に小型サウナでは少量多回数の方が蒸気の持続感が高くなることが確認されています。

マイローリューシステムの特長

■ 蒸気と風を組み合わせた体験設計

ロウリュによる蒸気発生に加え、ブロアによって蒸気をサウナ室全体へ循環させることで、体感温度のムラを軽減します。これにより、均一で持続的なロウリュ体験を提供します。

■ 後付け導入が可能

既存のサウナルームへの設置に対応しており、大規模な改修を伴わずに導入できる点が特長です。既存設備を活かしながら、体験価値の向上を図ることができます。

■ 自動制御による安定した運用

注水量や間隔、送風タイミングなどを制御することで、安定したロウリュ環境を維持します。熱波師が不在の時間帯でも一定の体験を提供できる運用が可能です。

導入メリット（施設運営者向け）

・顧客満足度の向上（体験の質の均一化）

・熱波イベントに依存しない運用が可能

・既存施設との差別化

・設備負荷の軽減（過度な注水防止）

設置・後付けの可否でお悩みの方へ

既存サウナへの後付けや設置条件の確認など、

気になる点があればサウナの窓口にて無料でご相談いただけます。

導入想定

無料相談はこちら :https://sauna-madoguchi.com/lp-260114/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=sauna_madoguchi_prtimes

▶温浴施設

ロウリュのバラつきを抑え、常に安定した熱環境を提供。ピークタイムでも体験品質を均一化

▶サウナ施設（専門店）

オートロウリュ×ブロア演出で“ととのい体験”を強化し、他店との差別化・リピート率向上

▶ホテル・旅館

宿泊者向けの付加価値として導入し、滞在満足度を向上。人手をかけずに高品質な体験を提供

▶グランピング施設

自然環境と組み合わせたサウナ体験を強化。話題性を高め、SNS拡散・集客に貢献

▶貸別荘・民泊

“サウナ付き物件”としての価値を高め、単価アップ・稼働率向上に寄与

▶プライベートサウナ

施設側で設定した条件に基づき、安定したロウリュ運用を補助・オペレーション負担を軽減

▶既存のオートロウリュ設備がある施設

後付けで制御精度を向上し、水量・タイミングの最適化によって体感温度のムラを改善

※ 導入費用はサウナ室の規模・既存設備・制御内容により異なります。詳細は個別にお見積もりいたします。

システム概要(主な構成機器)

・ロウリュ用水供給タンク（SUS防錆仕様）

・ロウリュ専用スタンド

・ブロアBOX／制御BOX／操作パネル（SUS防水・防錆仕様）

・ブロア吹出しBOX／室内起動ボタン

・システム制御BOX：一次電源 AC100V 700W（ELB15A～）

※サウナストーブ・ヒーターは付属していません。

導入事例

自社工場（検証環境）

ブロア吹出しBOX室内起動ボタン試作サウナ外装試作サウナ内装

自社工場内に試作サウナを設置し、蒸気の拡散や体感温度の変化について検証を実施しています。

また、導入をご検討中の施設様・事業者様向けに、自社テストサウナでのデモ体験もご案内可能です。

マイローリューシステムは、文章や動画だけでは伝わりにくい体感の違いがあるため、実際にロウリュの発生、蒸気の拡散、熱波感をご体験いただくことで、導入後のイメージをより具体的に確認いただけます。

※デモ体験は事前予約制です。

温浴施設（湯乃市 柄沢店）

神奈川県藤沢市の「湯乃市 柄沢店」様（女湯）、既存のオートロウリュ設備

神奈川県藤沢市の『湯乃市 柄沢店』様（女湯）では、既存のオートロウリュ設備および既存ブロワを活用し、熱波師による煽り動作に近い送風パターンを制御上で再現する改造を行いました。

既存設備を活かしながら、ブロアによる熱波制御を追加することで、熱波師が不在の時間帯でも安定した熱波体験の提供を補助しています。

今後の展開

本システムは、サウナ施設、温浴施設、ホテル、スパなどにおいて、既存サウナの価値向上および他施設との差別化を図る設備としての導入を想定しています。

なお、マイローリューシステムは、現時点では一般向けの完成品・キットとして販売しているものではありません。国内正規流通品および各種安全規格に適合した部品を使用し、既存サウナ設備への追加施工・改造を前提とした、施工込みのシステムとしてご案内しています。

また、将来的なキット販売等も視野に入れ、現在、丸型PSEに関する適合確認および手続きを進めています。

有限会社NDSエンジニアリング 会社概要

代表取締役社長 長岡 哲也

会社名：有限会社NDSエンジニアリング

代表者：代表取締役社長 長岡 哲也

所在地：神奈川県相模原市中央区田名5407-2

創業：1998年

事業内容：生産設備の設計製作・修理・改造・メンテナンス、機械加工、電気・機械の製造・工事支援、自社製品開発、通信販売業ほか

本件に関するお問い合わせ先

販売窓口：サウナの窓口

問い合わせ前に、以下のようなご相談が可能です。

・既存サウナへの後付け可否の確認

・設置条件や必要設備に関するご相談

・導入費用の目安のご案内

・施設に適した運用方法のご提案

・他社設備との比較検討

「まだ具体的に決まっていない」という段階でも問題ございません。

お気軽にご相談ください。

「マイローリューシステム」については、下記のお問い合わせボタンよりご連絡ください。

※サウナの窓口は、家庭用から業務用まで幅広いサウナ設備の導入相談に対応する、無料の比較・相談サービスです。利用人数、設置場所、予算、目的に応じて、複数メーカー・設備を比較しながら最適な提案を行っております。

サウナの窓口によるサウナ導入・相談事例

会社概要

お問い合わせ :https://sauna-madoguchi.com/lp-260114/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=sauna_madoguchi_prtimes神奈川県箱根・別荘茨城県・個人宅大阪府・サウナ施設(IZA SAUNA)沖縄県・個人宅長野県・福利厚生千葉県・民泊施設【全国対応】導入事例＆お客様の声 :https://sauna-madoguchi.com/blog/productlist/

会社名：株式会社LDマーケティング

所在地：東京都港区西麻布3丁目17番13号 ジュニス西麻布1階

代表者：持丸 正裕

メール：info@sauna-madoguchi.com