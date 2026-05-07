idea株式会社、首都圏不動産の参考価格を60秒で算出する「AI不動産査定」の提供を開始
「売却を考えているが、まず相場を知りたい」--登録不要・無料・住所入力だけで参考価格を即時表示。国土交通省の実取引データをAIで分析。
登録不要・無料・約60秒
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、首都圏の不動産売却を検討するオーナー向けに、住所入力だけで参考価格を即時算出する「AI不動産査定」の提供を開始しました。
■ 査定の第一歩は「相場を知ること」--しかし現状のハードルは高い
不動産の売却を検討し始めたオーナーが最初に直面するのは「自分の物件がいくらで売れるか」という疑問です。しかし従来、査定価格を知るには不動産会社への来店・電話・個人情報の登録が必要でした。
「まだ本格的に売却を考えているわけではないが、相場だけ知りたい」という段階では、このハードルが大きな障壁となっています。
■ AI不動産査定が解決すること
idea株式会社が提供するAI不動産査定は、以下を実現します。
● 登録不要・氏名・電話番号不要。住所入力だけで参考価格を表示
● 約60秒で完了。スマートフォンからでも利用可能
● 国土交通省「不動産取引価格情報」の実取引データをAIが分析
● マンション・戸建て・土地・収益物件の4種別に対応
● 首都圏4都県（東京・神奈川・千葉・埼玉）をカバー
■ 査定後には「相場変動アラート」と「マイページ」を無料提供
査定完了後、メールアドレスを登録することで以下の機能を無料で利用できます。
【相場変動アラート】
エリアの相場が3%以上変動した際にメールで自動通知。「今が売り時かどうか」を継続的に把握できます。
【専用マイページ】
査定結果を保存し、いつでも確認できる専用ページを発行します。マイページでは以下を表示します。
● 価格レンジ内でのポジション表示（エリアの下限～上限の中で自物件がどこに位置するか）
● 次回相場チェックまでのカウントダウン（30日ごとに自動更新）
● 価格推移グラフ（相場更新のたびに積み上がり、相場変動を時系列で確認可能）
■ サービスURL
▼ AI不動産査定
https://i-dea.co.jp/assess/ai.html
■ 会社概要
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：不動産業
URL：https://i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
登録不要・無料・約60秒
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、首都圏の不動産売却を検討するオーナー向けに、住所入力だけで参考価格を即時算出する「AI不動産査定」の提供を開始しました。
■ 査定の第一歩は「相場を知ること」--しかし現状のハードルは高い
不動産の売却を検討し始めたオーナーが最初に直面するのは「自分の物件がいくらで売れるか」という疑問です。しかし従来、査定価格を知るには不動産会社への来店・電話・個人情報の登録が必要でした。
「まだ本格的に売却を考えているわけではないが、相場だけ知りたい」という段階では、このハードルが大きな障壁となっています。
■ AI不動産査定が解決すること
idea株式会社が提供するAI不動産査定は、以下を実現します。
● 登録不要・氏名・電話番号不要。住所入力だけで参考価格を表示
● 約60秒で完了。スマートフォンからでも利用可能
● 国土交通省「不動産取引価格情報」の実取引データをAIが分析
● マンション・戸建て・土地・収益物件の4種別に対応
● 首都圏4都県（東京・神奈川・千葉・埼玉）をカバー
■ 査定後には「相場変動アラート」と「マイページ」を無料提供
査定完了後、メールアドレスを登録することで以下の機能を無料で利用できます。
【相場変動アラート】
エリアの相場が3%以上変動した際にメールで自動通知。「今が売り時かどうか」を継続的に把握できます。
【専用マイページ】
査定結果を保存し、いつでも確認できる専用ページを発行します。マイページでは以下を表示します。
● 価格レンジ内でのポジション表示（エリアの下限～上限の中で自物件がどこに位置するか）
● 次回相場チェックまでのカウントダウン（30日ごとに自動更新）
● 価格推移グラフ（相場更新のたびに積み上がり、相場変動を時系列で確認可能）
■ サービスURL
▼ AI不動産査定
https://i-dea.co.jp/assess/ai.html
■ 会社概要
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：不動産業
URL：https://i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
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