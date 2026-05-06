母の日ギフト、6割以上が義母にも！絶対失敗できない義母への母の日プレゼント選びのコツは「気を遣わせない」「実用的」「上品」が3原則。母の日ギフト 売れ筋ランキング 義母編TOP15＆アンケート調査発表

Groov株式会社

母の日情報メディア「母の日.me」（https://hahanohi.me/）は、2026年の母の日に向けて実施したアンケート調査および「母の日ギフト白書2026」のデータをもとに、「義母への母の日ギフト」に関する最新動向と、「売れ筋ランキング 義母編TOP15」を発表いたしました。

売れ筋ランキング 義母編TOP15

https://hahanohi.me/gibo-ranking/(https://hahanohi.me/gibo-ranking/)

今回の調査では、義理のお母さんに母の日ギフトを贈った人は60.4％と過半数に達し、義母も“母の日の対象”として定着していることが明らかになりました。

また、「母の日の贈り先として義母も含まれる」という認識も広く浸透しており、母の日は“実母だけのイベントではない”という構造変化が進んでいます。

母の日は「家族全体のイベント」へ進化

「母の日ギフト白書2026」によると、

- 実母だけでなく義母・妻へと対象が拡大- 約6割が毎年継続してギフトを贈る- 義母は“会う”より“贈る・伝える”が主流

といった特徴が見られます。

特に義母との母の日の過ごし方は、約9割が“別々に過ごす”と回答しており、対面よりも“ギフトで気持ちを伝えるイベント”として機能していることが特徴的です。

義母ギフトに関するアンケート調査結果（母の日.me 調べ）

今年の母の日は、お義母さんにギフトを贈りますか？：https://hahanohi.me/survey129/

義母ギフトのリアル：実母より「慎重」「失敗回避」

同調査では、義母へのギフトは実母と比べて

・「お金をかけない」割合がやや高い

・好みを直接聞かない傾向が強い

・“無難で外さない選択”を重視

といった“心理的距離”が明確に表れています。

さらに、ギフト選びにおける悩みとして「気に入ってもらえるかわからない」が39.3％と最多であり、義母ギフトは「絶対に失敗できないギフト」として認識されていることがわかります。

義母ギフトに関するアンケート調査結果（母の日.me 調べ）

義理のお母さんへの母の日ギフトを選ぶ時の悩みはありますか？：https://hahanohi.me/survey136/

義母ギフト選びの3原則

義母への母の日ギフトは、実母とは異なり「気遣い」が重要です。特に大切なのは、「気を遣わせないこと」「実用性」「上品さ」の3つのバランスです。

▼1. 気を遣わせないこと

義母への贈り物は、相手に負担を感じさせないことが大切です。高価すぎるものは「お返しのプレッシャー」につながるため、「高すぎず安すぎない価格帯」を意識しましょう。

また、食品や日用品などの“消えもの”は、後に残らず気軽に受け取ってもらいやすいギフトです。さらに、すぐ使えるものや手軽に楽しめるものを選ぶことで、負担を減らせます。

相手の生活スタイルや好みをさりげなく把握し、「無理なく使えるもの」を選ぶことがポイントです。

▼2. 実用性

義母へのギフトは、実際に使えるものが喜ばれる傾向があります。タオルやキッチン用品、食品など、日常で使えるものは無駄になりにくくおすすめです。

ただし、ありふれたものではなく、「少し質が良い」「特別感がある」ものを選ぶことが大切です。

また、趣味や好みに合ったものや、体にやさしい食品・健康グッズなども、気遣いが伝わるギフトとして喜ばれます。

▼3. 上品さ

義母への贈り物は、相手への敬意を表す「上品さ」も重要です。派手すぎるデザインは避け、落ち着いた色味やシンプルなものを選びましょう。

また、品質の良さや丁寧なラッピングも印象を大きく左右します。信頼感のあるブランドを選ぶことで安心感も高まります。

メッセージカードを添えると、より丁寧で温かみのある印象になります。

これらの3つの要素をバランス良く考慮することで、義母に喜んでもらえ、かつ良好な関係を築くための素敵な母の日ギフトを選ぶことができるでしょう。

義母ギフトに関するアンケート調査結果（母の日.me 調べ）

【2026年度】母の日に関するアンケート調査

https://hahanohi.me/mothers-day-survey/

義理のお母さんに、今年の母の日に贈りたいものは何ですか？

https://hahanohi.me/survey130/

■【義母におすすめ】母の日ギフト 売れ筋ランキングTOP15

総合的に見ると、義母への母の日ギフトでは、「健康と安らぎへの配慮」を軸に、「上品さ」と「実用性」を兼ね備えた、後に残らない「消えもの」や、日常を少し豊かにする「少し良いもの」が選ばれる傾向にあると言えるでしょう。また、価格帯も相手に負担感を与えない範囲で考慮されているようです。

【1位】母の日の国産うなぎ蒲焼き3種セット

母の日の贈り物に人気の国産うなぎ蒲焼き3種セット。長焼き、蒲焼きカット、きざみうなぎの3種類が楽しめる贅沢な詰め合わせで、うな丼やひつまぶしなど様々な食べ方ができます。特別感のあるグルメギフトとして、お母さんに喜ばれる母の日プレゼントにおすすめです。

https://hahanohi.me/gibo-ranking/#rank1

店舗名：うなぎ屋かわすい

価格：5,990円～

【2位】優しいスープギフト

国産野菜をたっぷり使用し、化学調味料・保存料・合成着色料不使用で仕上げた、体にやさしい贅沢スープ。1食分ずつカップ入りで電子レンジ調理OK。義母世代にも喜ばれる、温かくておいしい健康ギフトです。

https://hahanohi.me/gibo-ranking/#rank2

店舗名：野菜をMOTTO

価格：3,780円～

【3位】実用性ギフトで上位常連 王様の足枕

まるで雲のようにやわらかいビーズ素材で、足をやさしく支える専用クッション。足のむくみや疲れが気になる方にぴったりで、就寝時やリラックスタイムに足をのせるだけで、自然と癒される極上の使い心地が魅力です。実用性と癒しを兼ね備えたギフトは、義母世代にも気軽に受け取ってもらいやすく、母の日の贈り物にもぴったりです。

https://hahanohi.me/gibo-ranking/#rank3

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：2,980円 ※送料別

【4位】高級具材が丸ごと入ったお茶漬け

金目鯛やうなぎ、まぐろなど豪華な海鮮を贅沢に味わえる高級お茶漬けセット。素材の旨みをそのまま楽しめる本格的な味わいで、手軽に特別感のある一杯が完成します。常温保存が可能で扱いやすく、忙しい毎日でも気軽に楽しめるのも魅力。上品なギフト仕様で、日頃の感謝を伝える贈り物としてぴったりの一品です。



https://hahanohi.me/gibo-ranking/#rank4

店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：4,299円～

【5位】母の日の華やか和栗のモンブラン

華やかさと食べやすさを兼ね備えたスイーツギフトは、母の日に人気の“消えもの”ギフト。和洋の味わいをバランスよく楽しめる詰め合わせは、幅広い年代に喜ばれやすく、「気を遣わせない」贈り物としても最適。感謝の気持ちをやさしく伝えられる母の日にぴったりの一品です。

https://hahanohi.me/gibo-ranking/#rank5

店舗名：菓匠もりん（morin）

価格：3,980円～

【6位】花の彩り 上生菓子母の日特別撰

義母への感謝を、和の美しさで贈る母の日ギフト。「花の彩り」は、季節の風情を感じさせる和菓子の詰め合わせセット。義母世代にも喜ばれる、甘さ控えめで優しい味わいの和菓子は、品格と心遣いの伝わる母の日ギフトです。

https://hahanohi.me/gibo-ranking/#rank6

店舗名：菓匠むら里

価格：3,280円

【7位】贅沢な和のスイーツ あんぽ柿

じっくりと自然の甘みを引き出した、果肉たっぷりのやわらか干し柿。ゼリーのようなとろける食感と、濃厚な果実の甘さが、ひと口ごとに心を癒してくれます。上品な味わいと、見た目の美しさを兼ね備えており、義母への母の日ギフトとしても最適。気を遣わせない贈り物として選ばれています。

https://hahanohi.me/gibo-ranking/#rank7

店舗名：ふみこの農園

価格：2,880円～

【8位】銀座千疋屋ようかん ＋カタログギフト セット

上質な甘さを贈る、センスの光る母の日ギフト。老舗フルーツブランド「銀座千疋屋」の果実入りようかんと、好きな品が選べるカタログギフトを組み合わせた、贅沢なギフトセットです。

https://hahanohi.me/gibo-ranking/#rank8

店舗名：コードシーギフトセレクション

価格：4,280円～

【9位】選べる品種 華やかなベゴニア

ベゴニアはハート型の可愛らしい花弁が特徴的なお花です。「親切」「幸福な日々」といった花言葉があるので母の日のプレゼントに選ばれる事が多いです。今年の母の日はいつもと違うお花を贈ってみてはいかがでしょうか。

https://hahanohi.me/gibo-ranking/#rank9

店舗名：ハッピーガーデン

価格：3,960円～

【10位】まるで花束のようなお菓子と珈琲セット

まるでワインのようにふわっと香り立つアイスコーヒーと、スイーツの絶妙な組み合わせが楽しめる、母の日限定の贅沢ギフトセットです。

https://hahanohi.me/gibo-ranking/#rank10

店舗名：澤井珈琲

価格：3,980円～

【11位】母の日 生そば３種 食べ比べセット

食事の準備をがんばらなくても、手軽に本格的なお蕎麦が楽しめるのが嬉しいポイント。ゆでるだけで、香り豊かな生そばの味わいを自宅で気軽に堪能できます。日々忙しいお義母さんに「今日はゆっくりしてね」という気持ちを込めて贈る、やさしさあふれる母の日ギフトです。

https://hahanohi.me/gibo-ranking/#rank11

店舗名：本格冷凍麺工房 武蔵野

価格：4,816円

【12位】紫外線対策にぴったり 日常に溶け込む帽子

日差しからお義母さんを守る、気遣いとセンスが伝わる“紫外線対策ギフト”。つば広UVカット帽子は、紫外線をしっかり遮りながらも、女性らしさを引き立てる上品なシルエットが魅力。

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店舗名：帽子屋QUEENHEAD

価格：5,000円

【13位】背中を伸ばして簡単ストレッチ「王様の背中枕」

枕と眠りのおやすみショップ！の「背中まくら」！背中に敷いて寝るだけで、自然とストレッチができる癒し系寝具。凝り固まりがちな背中や肩まわりをやさしく伸ばし、毎日の疲れを心地よくリセット。お母さんの健康を気づかう母の日ギフトとして注目されています。

https://hahanohi.me/gibo-ranking/#rank13

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：3,480円 ※送料別

【14位】リポビタンD 感謝箱

定番の栄養ドリンクをたっぷり50本詰め合わせた特別セットは、疲れたときにサッと飲めて元気をチャージできる頼れる一本です。忙しい毎日を過ごすお義母さんの健康を気遣う、心のこもった母の日ギフトです。

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店舗名：大正製薬ダイレクト

価格：6,600円

【15位】からだ想い黒酢ギフトセット

フルーツの自然な甘みと黒酢のコクを楽しめる、からだ想いの黒酢ギフトセットです。ブルーベリーやりんご、あまおうなど彩り豊かな味わいで、毎日の健康習慣をおいしくサポート。

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店舗名：福山黒酢 桷志田

価格：4,500円

義母へおすすめ 売れ筋ギフトランキングからの考察・傾向

ランキングから見えてきたのは、義母への母の日ギフトは「とにかく失敗しないこと」を最優先にした、“配慮型・安心志向”の選び方が徹底されているという点です。

1.消えもの優勢：「食べてなくなる」が最も安心される選択

まず最も顕著なのは、“消えもの（食品・スイーツ）”の圧倒的な強さです。TOP10のうち半数以上がスイーツ・グルメ系となっており、あんぽ柿や高級お茶漬け、スープ、和菓子など、「食べてなくなる＝気を遣わせない」ギフトが上位を占めています。これは、「好みに合わなかったらどうしよう」「長く残るものは避けたい」という心理的リスクを回避するための、非常に合理的な選択といえます。

2.上品・無難志向：「センス」より「きちんと感」が重要

次に特徴的なのが、“上品さ・安心感のあるブランドや見た目”が重視されている点です。銀座千疋屋のような知名度のあるブランドや、和菓子・和スイーツといった“外さないジャンル”が選ばれており、「センス」よりも「きちんとしているかどうか」が判断基準になっています。義母ギフトは“印象管理”の側面が強く、万人受けする安心設計が求められていることがわかります。

3.実用＋気遣い：「役に立つ」より「負担にならない」が鍵

さらに、3位の足枕や7位の帽子に見られるように、“実用性＋気遣い”のギフトも高評価です。ただしここで重要なのは、「重すぎない実用性」である点です。健康グッズや日用品であっても、あくまで“さりげない配慮”にとどめることで、相手に負担を感じさせない絶妙なバランスが取られています。

4.セット化トレンド：「見た目」と「実用性」を両立する完成形

また、5位や8位のような「花＋スイーツ」「カタログ＋食品」といった“組み合わせギフト”の人気も注目ポイントです。これは、「見た目の華やかさ」と「実用性（消えもの）」を両立させることで、満足度と安心感を同時に担保する、“失敗回避型ギフトの完成形”といえます。

5.価格は“ちょうどいい距離感”：3,000～5,000円が最適解

価格帯についても、ほとんどが3,000円～5,000円前後に集中しており、「高すぎず、安すぎず」という“ちょうどいい距離感”が明確に表れています。これは、義母との関係性において「気を遣わせない」ことを重視する、非常に象徴的な傾向です。

総合的にみると、義母ギフトの本質 は「配慮」と「安心」を軸に「個性」より「配慮」、「サプライズ」より「安心」、「特別感」より「失敗しないこと」が優先される、極めてロジカルなギフト選びになっていると言えるでしょう。

義母ギフトは「無難」ではなく「高度なバランス戦略」

母ギフトは単なる“無難な選択”ではなく、

・高すぎると気を遣わせる

・安すぎると失礼に見える

・個性が強いと外すリスクがある

という、非常に繊細な判断が求められます。

その結果、2026年は「消えもの × 実用性」という“最適解”に収束しています。

これは、物価上昇やギフト疲れの影響を受けながらも、“失敗リスクを最小化する選択”を取る現代消費者の特徴を反映しています。

編集部コメント ：「正解は“ちょうどいい距離感”」

義母への母の日ギフトは、

「頑張りすぎない」

「でも失礼にならない」

という、“ちょうどいい距離感”が最も重要です。

迷ったときは、“食べてなくなるもの＋上品なパッケージ”を選ぶことで、失敗リスクを大きく下げることができます。

「母の日ギフト白書2026」無料公開 - 最新トレンドと消費者の意識を徹底分析

母の日ギフト専門メディア「母の日.me」は、本リリースのベースとなった最新の調査データ「母の日ギフト白書2026年版」（全36項目）を、4月21日より公式サイトにて無料公開しました。

本白書は、全国10代から70代の男女計1,235名を対象としたアンケートをもとに、最新の母の日ギフト動向を分析したものです。「物価高におけるギフト予算の維持」や、「手間をかけないフラワーギフトへの需要シフト」、さらに「ソーシャルギフト利用率25％到達」など、2026年特有の変化が明らかになっています。

また、ギフト選びに対する心理的負担にも着目し、「約6割がプレゼント選びを負担に感じている」という実態や、その不安を解消する「失敗しないギフト選びの法則」も提示。データに基づいた実践的なヒントを提供しています。

本白書は、母の日ギフト市場の最新動向を把握し、トレンドを読み解くための重要な一次情報としてご活用いただけます。

「母の日ギフト白書2026年版」無料公開ページ:

https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/(https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/)

母の日.meアンケート調査概要

【アンケート調査概要】

調査エリア：全国

調査主体：母の日.me

調査方法：インターネット調査

調査対象：20代～70代の男女540名（義理のお母さま(義母)がいらっしゃる方)

調査期間：2026年2月16日～3月9日

母の日.me内で統計調査を公開しています。過去との比較が可能です。

https://hahanohi.me/mothers-day-survey/

【母の日.me PV 及び成果件数 調査概要】

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 32,613件、成果報酬成約件数 1,172件

調査期間：2026年4月1日～5月5日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

母の日.me メディア概要

■母の日.me メディア概要

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信。

関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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担当者名：グルーヴ(株)田口