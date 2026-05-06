【SCAPA】SUMMER FAIR 2026 開催のお知らせ

株式会社ルックホールディングス(C)SCAPA

株式会社ルックが展開するベルギーのファッションブランドSCAPA＜スキャパ＞は、女性らしいシルエットと洗練された素材使いにより、上品でさりげないエレガンスを感じさせる商品を取り揃えサマーフェア2026を開催いたします。

2026サマーコレクションのテーマは【Woven with Soul- 感覚、伝統、そして女性としての強さへの敬意】

自然の美しさと親しみやすさを感じられるコレクションをどうぞお楽しみください。

■開催期間：5月6日(水・祝) ～ 5月19日(火)

■開催店舗：SCAPA全国有名百貨店 取扱店https://scapa.jp/shoplist/(https://scapa.jp/shoplist/)(元町アウトレットは除外)

■ノベルティ進呈

66,000円（消費税込み）以上お買い上げのお客様にSCAPA オリジナルスカーフホルダーを進呈いたします。

※数に限りがございますので無くなり次第終了です。予めご了承ください。

(C)SCAPA

SCAPA公式ウェブサイト https://scapa.jp/

SCAPA公式オンラインストアhttps://www.e-look.jp/shop/scapa

【SCAPA公式アカウント】

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SCAPAについて

1967年創設。ベルギー（ファッション都市アントワープ）発信。

SCAPAとは「隠れ家」を意味するバイキング用語。

SCAPA Flow（スキャパ・フロー）はオークニー諸島にある、スコットランド北部へと続く入り江であり、この土地こそがSCAPA創設のきっかけとなるニットを作った場所。 このニットは発売初日から飛ぶように売れ、フランスファッション紙のカバーを飾ったことを機に発展。レディス、メンズ、キッズ、ホームを擁するブランドへと成長。日本においては、1991年にレディースコレクションをライセンスで展開。