【新発売】Wisedays、本格イエローカレー発売／初夏にうれしいスパイスカレー

株式会社SL Creations

株式会社SL Creations（本社：東京都大田区羽田、代表取締役社長：佐藤健）は、冷凍弁当ブランド「Wisedays（ワイズデイズ）」シリーズより、「イエローカレー」を発売いたしました。

自社ECサイトおよびグランドフードホールにて販売します。

https://sl-creations.store/products/list.php?category_id=251

グリーンカレー、レッドカレーに続くシリーズ第3弾として、スパイスの香りとコクを楽しめる本格的な味わいに仕上げました。気温が高まり始めるこれからの季節に、食欲を刺激する一品です。

■“忙しい日でも、きちんと満足できる食事”を

Wisedays冷凍カレー弁当

「Wisedays」は、“忙しい日でも、きちんと満足できる食事を”をコンセプトに展開する冷凍弁当シリーズです。電子レンジ調理のみで手軽に食べられながらも、外食クオリティーの味わいをご自宅で楽しめる商品を展開しています。

SL Creationsでは、「安心・安全でおいしい食」を大切にし、余計なものに頼りすぎず、素材本来のおいしさを活かした商品づくりを行っています。「Wisedays」シリーズでもその考え方を継承し、素材やスパイスそれぞれの風味を活かした満足感のある味づくりを目指しています。

今回発売する「イエローカレー」は、スパイスやハーブの香りを活かした本格的な味わいが特長。ココナッツミルクのコクとスパイスの風味が調和し、温めるだけで専門店のような満足感を楽しめます。

イエローカレー

また、冷凍弁当でありながら、具材感やソースの一体感にもこだわりました。疲れて帰宅した日や、食事づくりの負担を減らしたい日でも、しっかりと満足できる食事を手軽に楽しめます。

「Wisedays」シリーズでは、味わいだけでなく、容器設計や食べやすさなども含め、日常生活に取り入れやすい商品設計を追求しています。今後も、忙しい現代人の食生活を支えるラインアップ拡充を進めてまいります。

【商品概要】

■Wisedays イエローカレー

・スパイスとココナッツミルクのコクを楽しめる本格派

・レモン風味のジャスミンライス

・電子レンジ調理のみで手軽に食べられる冷凍弁当

・シリーズ第3弾商品

イエローカレーお召しあがりイメージ初夏に食べたい、本格スパイスカレー

\1,080 (税込)／内容量 279ｇ

商品ページ：

https://sl-creations.store/products/detail.php?product_id=2817

【シリーズ展開】

■Wisedays レッドカレー

・魚介の旨みとスパイスが香る本格派

・ほうれん草と彩り野菜を添えたジャスミンライス

レッドカレーお召しあがりイメージ辛さの奥に、魚介の旨み

\1,080 (税込)／内容量 285ｇ

商品ページ：

https://sl-creations.store/products/detail.php?product_id=2818

■Wisedaysグリーンカレー

・スパイスとハーブが香る本格派

・一晩漬けこんだ鶏肉をジューシーに焼き上げた仕立て

・彩り野菜を添えたジャスミンライス

グリーンカレーお召し上がりイメージスパイスとハーブ香る、本格グリーンカレー

\1,080 (税込)／内容量 302ｇ

商品ページ：

https://sl-creations.store/products/detail.php?product_id=2814

【販売概要】

発売日：2026年5月4日

販売場所：

・SL Creations公式ECサイト

・グランドフードホール

ブランドサイト：

https://wise-days.com/

■株式会社SL Creationsについて

株式会社SL Creationsは、1970年創業の食品宅配サービス企業です。「どこよりも安心・安全、どこよりも美味しい」を理念に、冷凍食品を中心とした商品開発・販売を行っています。

2014年には「健康」を第3の柱に掲げ、簡単・便利でありながら、健康的な食生活を支える商品・サービスを展開しています。

2020年4月1日、創業50周年を機に「シュガーレディ」から「SL Creations」へ社名変更。より創造性に富んだ商品・サービスの提供を目指しています。

■事業内容

冷凍食品・調味料・健康補助食品・化粧品等の企画販売、個人宅配事業、通販事業、法人向け宅配型社食サービス事業、海外事業 等

■コーポレートサイト

https://sl-creations.co.jp/