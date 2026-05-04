HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』ついに完結へ！

株式会社Brave group

株式会社LaRa（本社：東京都港区、読み：ララ、以下「Studio LaRa」）は、2025年11月より開催中のライブツアーHIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』において、国内外での公演を経て、2026年8月11日(火・祝)にHIMEHINAとして初となる東京凱旋公演を開催することをお知らせいたします。あわせて、同年10月3日(土)・4日(日)には、本ツアーの締めくくりとなるグランドフィナーレ公演「HIMEHINA WORLD Tour 2026 Final 2Days」を開催いたします。

■東京凱旋公演ならびにグランドフィナーレ公演について

本ツアーは、2025年11月22日(土)・23日(日)にパシフィコ横浜で開催された HIMEHINA LIVE 2025『LIFETIME is BUBBLIN』を皮切りに、国内6都市での公演に加え、台北、ソウル、サンノゼでの海外公演を巡るVTuber史上初（※）の単独ライブ・ワールドツアーです。

これまでの国内公演は好評のうちに全て終了しており、今後開催される台北・ソウル・サンノゼでの海外公演を経て、HIMEHINAとして初となる東京凱旋公演「HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』in Tokyo」をZepp DiverCity Tokyoにて開催します。

さらに、本ツアーの集大成となるグランドフィナーレ公演「HIMEHINA WORLD Tour 2026 Final 2Days」の開催も決定しました。事前アンケートで寄せられるリクエストを一部取り入れながら、HIMEHINA初となる全曲カバーソングによる特別なステージとして、Day1『ヒメヒナウタミタ祭 ～負けないでもう少し最後まで走り抜けて～』を開催します。そして最終公演となるDay2『LIFETIME is BUBBLIN -GRAND FINALE-』をもって、約11か月にわたり世界各地を巡ったHIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』を盛大に締めくくります。

以下のスペシャルトレーラーも、合わせてお楽しみください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=gYvaYoo2UCg ]

※自社調べ：2026年3月時点、単独ワンマンライブツアーにおいて

■チケット詳細

HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』in Tokyo

▌公演日程

・2026年8月11日(火・祝) Zepp DiverCity Tokyo 開場16:30／開演17:30

▌チケット販売スケジュール

・FC最速先着先行：2026年5月16日(土)12:00～

・ローソンプレリクエスト先着先行：2026年5月23日(土)12:00～

・一般販売：2026年5月30日(土)12:00～



▌チケット情報

・Sエリア スタンディング（Sエリア特典付き） 14,800円（税込）

・一般 スタンディング 8,800円（税込）

・一般 スタンディング(U-18) 5,800円（税込）

・2階 指定席 9,800円（税込）

＜注意事項＞

・1回の申し込みにつき、チケットは4枚まで購入可能です。

・ご入場時に、別途ドリンク代が必要です。

・本公演は、年齢制限がございません。6歳以上の方には、チケットが必要です。

HIMEHINA WORLD Tour 2026 Final 2Days

Day1『ヒメヒナウタミタ祭 ～負けないでもう少し最後まで走り抜けて～』

Day2『LIFETIME is BUBBLIN -GRAND FINALE-』

▌公演日程

・2026年10月3日(土) SGC HALL ARIAKE

・2026年10月4日(日) SGC HALL ARIAKE

▌チケット販売スケジュール

・FC先行：2026年5月16日(土)～5月31日(日)

・FC2次先行：2026年6月5日(金)～6月21日(日)

・プレイガイド1次先行：2026年6月26日(金)～7月19日(日)

・プレイガイド2次先行：2026年7月24日(金)～8月16日(日)

・プレイガイド先着先行：2026年8月29日(土)～

・一般販売：2026年9月5日(土)～

▌チケット情報

［2Days通しチケット］

・Sエリア アリーナスタンディング《S特典(両日)》 31,600円（税込）

・Sエリア 指定席《S特典(両日)》 31,600円（税込）

・Aエリア アリーナスタンディング 19,600円（税込）

・Aエリア 指定席 19,600円（税込）

［1Dayチケット（日付指定）］

・SSエリア アリーナスタンディング《SS特典付》※FC限定 27,800円（税込）

・Sエリア アリーナスタンディング 《S特典付》 15,800円（税込）

・Sエリア 指定席《S特典付》 15,800円（税込）

・Aエリア アリーナスタンディング 9,800円（税込）

・Aエリア 指定席 9,800円（税込）

・Aエリア アリーナスタンディング(U-18) 5,800円（税込）

・車椅子専用指定席 9,800円（税込）

▌SSエリア・Sエリア特典情報

［SS特典］

・バブ刺繍ワッペンバッジ【大】／球体ペンライト用クリアステッカー／ひめひなしゃぼんだまセット

［S特典］

・バブ刺繍ワッペンバッジ

＜注意事項＞

・ご購入における枚数制限は、チケットの券種により異なります。申込時に御確認ください。

・本公演は、年齢制限がございません。6歳以上の方には、チケットが必要です。

歌ってほしいカバーソングのリクエストを受付中！

Day1『ヒメヒナウタミタ祭 ～負けないでもう少し最後まで走り抜けて～』公演に向けて、カバーソングのリクエストを受け付けています。詳細はリンク先URLをご覧ください。

■HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』概要

リクエストフォーム :https://form.run/@himehina-coverrequest募集期間：2026年5月2日(土)21:00～5月8日(金)21:00

本ツアーでは、Music Video（MV）の再生回数が4,900万回を超えるHIMEHINAの代表曲『愛包ダンスホール』や、公開からわずか5日でMVの再生回数が100万回を突破した『V』など、新旧の人気楽曲を多数披露します。

ライブならではの特別アレンジや懐かしい楽曲を織り交ぜた特別編成のセットリストで、HIMEHINAの魅力を世界各地へお届けします。

＜HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』 日程＞

横浜会場：パシフィコ横浜 国立大ホール（※終了）

日程：2025年11月22日(土) 開場18:00／開演19:00

日程：2025年11月23日(日) 開場18:00／開演19:00

福岡会場：Zepp Fukuoka（※終了）

日程：2026年1月17日(土) 開場16:30／開演17:30

大阪会場：Zepp Osaka Bayside（※終了）

日程：2026年2月11日(水・祝) 開場16:30／開演17:30

宮城会場：仙台GIGS（※終了）

日程：2026年3月14日(土) 開場16:30／開演17:30

愛知会場：Zepp Nagoya（※終了）

日程：2026年4月11日(土) 開場16:30／開演17:30

北海道会場：Zepp Sapporo（※終了）

日程：2026年5月2日(土) 開場16:30／開演17:30

台北会場：Zepp New Taipei

日程：2026年6月6日(土) 開場18:00／開演19:00 ※現地時間

ソウル会場：YES24 LIVE HALL

日程：2026年6月28日(日) 開場16:00／開演17:00 ※現地時間

サンノゼ会場：San Jose Civic

日程：2026年7月24日(金) 開場13:30／開演15:00 ※現地時間

東京凱旋公演会場：Zepp DiverCity Tokyo

日程：2026年8月11日(火・祝) 開場16:30／開演17:30

＜HIMEHINA WORLD Tour 2026 Final 2Days 日程＞

Day1『ヒメヒナウタミタ祭 ～負けないでもう少し最後まで走り抜けて～』

日程：2026年10月3日(土) ※調整中

Day2『LIFETIME is BUBBLIN -GRAND FINALE-』

日程：2026年10月4日(日) ※調整中

特設サイト :https://special.himehina.jp/world-tour26

HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』

［主催］Studio LaRa

［企画／制作］Studio LaRa / LIFE

［共催］OffKai Expo（※サンノゼ公演）

［協力］Kakao Entertainment / WANDERLOCH Inc.（※ソウル公演）

※当初の予定から、公演スケジュールに一部変更がございました。最新の情報は、特設サイトおよびHIMEHINA HPにてご確認ください。

■「HIMEHINA（ヒメヒナ）」プロフィール

感情を叫ぶようなハイトーンな歌声を持つ田中ヒメと、優しい歌声でヒメとの美しいハーモニーを奏でる鈴木ヒナのバーチャルユニット「HIMEHINA」。バーチャルアーティストとして歌やダンスといった音楽活動を中心に、ゲーム実況やバラエティ動画など幅広いコンテンツをYouTubeに投稿している。

中でも高クオリティなMVとLIVEパフォーマンスに定評があり、YouTubeチャンネル登録者数は110万人を超え、動画の総再生回数は6.7億回を突破。2025年7月には4thアルバム『Bubblin』をリリース。MV公開からわずか5日間で100万回再生を記録した『V』をはじめ、『愛包ダンスホール』『LADY CRAZY』『キスキツネ』など未発表楽曲を含む全17トラックを収録。

VTuber史上初（※）の単独ワールドツアーを開催。2025年11月22日・23日パシフィコ横浜での2Days公演を皮切りに、日本7都市・台北・ソウル・サンノゼを巡る。

※自社調べ：2026年3月時点、単独ワンマンライブツアーにおいて

【4thアルバム『Bubblin』概要】[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=9Nv72ioXrxs ]

HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』のベースとなる本アルバムは、2025年7月に発売し、moraハイレゾ アルバムランキングで1位を獲得。さらに表題曲『バブリン』はテレビ朝日系全国放送「musicるTV」のオープニングテーマに起用されるなど、リリース後も注目を集め続けています。

特設サイト :https://himehina.jp/pages/4th-album-bubblin

＜公式リンク＞

・HIMEHINA YouTube：https://www.youtube.com/c/HimeHina/

・HIMEHINA TikTok：https://www.tiktok.com/@himehina.80/

・HIMEHINA Instagram：https://www.instagram.com/himehina_official/

・田中ヒメ X：https://x.com/HimeTanaka_HH/

・鈴木ヒナ X：https://x.com/HinaSuzuki_HH/

・HIMEHINA HP：https://himehina.jp/

・HIMEHINA オリジナルMV一覧：https://www.youtube.com/playlist?list=PL1tX8zAv8bPk85chzXCyh6CgEyqFAdxwV

＜コピーライト＞

(C)LaRa

■採用情報

Brave groupおよびStudio LaRaでは、事業拡大に伴い、積極的な採用活動を行っています。

募集中の職種は、下記ページからご確認ください。

・Brave group採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/recruit-information

・Studio LaRa求人情報一覧：https://hrmos.co/pages/bravegroup/jobs?category=1925486292118413312

■会社概要

株式会社LaRa

有志の創作集団「田中工務店」を原形とし、Creative至上主義を掲げた、その遺伝子をそのままに設立された創作スタジオです。バーチャルアーティストの活動運営やMusic Videoなどの作品制作、AR融合型のライブ興行など、やりたい事を気の赴くがままに創造しています。

・Studio LaRa 公式サイト：https://www.lara.inc/

・Studio LaRa 公式X：https://x.com/LaRa_km10/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：67.1億円（資本剰余金含む）

・代表者名：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company