【ＢＳ日テレ】内藤剛志69歳 無尽蔵の胃袋！三崎グルメ食べ尽くしの旅に友近「やっぱり元気だわ、胃が」

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鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ 「友近・礼二の妄想トレイン」。

5月5日（火）よる9時からの放送は、番組では“肉旅”でおなじみの俳優・内藤剛志が登場！京浜急行で三崎マグロを堪能する旅を楽しみます。マグロ水揚げ量が全国トップクラスの神奈川県・三崎漁港へ向かうはずが、途中で寄り道＆予想外のグルメにもガッツリ舌鼓。「内藤剛志が行く 京急みさきまぐろきっぷの旅」とは銘打ったものの、内藤の腹具合はいかに…？

■マグロと言えば赤身、赤と言えば…

MCの友近、礼二との九州旅以来の登場となった内藤。「マグロと言えば赤身、赤と言えば京急。京急に乗ってマグロを食べ尽くしに行きたいと思います！」と意気揚々と宣言。京急が発行している企画乗車券「京急みさきまぐろきっぷ」で、列車とグルメを一挙両得する旅に出発！

一路、終点の三崎口へ…と思いきや、「ちょっと行きたいところを思い付きまして」と内藤。20歳ごろによく遊び、映画の撮影もしたという思い出の横須賀中央駅で寄り道することに。若き日から半世紀、「今どんなふうに変わったのか見てみたい」。その思いで降り立った青春の街の変貌ぶりに、内藤の反応は？スタジオの友近は、沿線の変わった駅名に、伝説の歌手の知る人ぞ知る名曲を思い出す。

横須賀中央駅は、米軍基地を抱えるアメリカンな雰囲気漂う街。街ブラをする内藤、1軒の店にロックオンする。「マグロ、やめます？」。マグロを前に、大ボリュームのグルメを頬張る内藤を、友近は心配そうに見守る。続いて内藤は軍港クルーズへ。船が離岸すると、ドラマ撮影での苦い失敗談を回顧。港には軍艦の姿も。一瞬しかないシャッターチャンス、果たして内藤はモノにできたのか？

■グルメ堪能中に飛び入り客

三崎口に到着した内藤、産直の市場に向かうと「腹減ってるんだけど」とまさかの一言。69歳の年齢を感じさせない強靱な胃袋に、友近も「凄いな…やっぱり元気だわ、胃が」と感心しきりだ。よりどりみどりのマグログルメをゲットした内藤、海を眺めながらパクついていると、思わぬ“飛び入り客”が…。

三崎港から船で5分の城ヶ島には、海の侵食によってできた美しい崖が。さらに刑事ドラマの佳境で使われそうな、展望台からのある絶景に、「私の主戦場でございますね」と心躍らせる。そして、スタッフからはお約束？の無茶ぶりが。

どうやら無尽蔵の胃袋を持っている内藤。「お腹空いてるんで」と再びアピール。というわけで、旅のラストは200種類ものマグロ料理が楽しめる人気店へ。ここでもわんぱくすぎる注文ぶりだ。飯テロを食らわされた礼二、友近の反応やいかに？

［タイトル］

友近・礼二の妄想トレイン

［番組概要］

簡単に真似できる、真似したくなる旅をプロデュース！

こんな旅をしているあの人が面白い！

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ「友近・礼二の妄想トレイン」。

列車旅のスペシャリストから教わる絶景ポイントやご当地グルメ。

好きを極めたあの人がプレゼンする"通"な旅のプラン！

"映像付きガイドブック"で目線をひと味変えてリアリティーある妄想を！

［放送日時］

毎週火曜よる9時放送

［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］ 友近 礼二

［クレジット］ (C)ＢＳ日テレ

［番組HP］

https://www.bs4.jp/mousou-train/(https://www.bs4.jp/mousou-train/)

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